የሚታጠፉ ላፕቶፖች ኢንቬስትመንቱ ዋጋ አላቸው?

ሊታጠፉ የሚችሉ ላፕቶፖች በቴክኖሎጂው ዓለም ትኩረት እያገኙ ነበር፣ነገር ግን በእርግጥ ኢንቨስትመንቱ ዋጋ አላቸው? የ HP የመጀመሪያ ታጣፊ ላፕቶፕ በመጠቀም አራት ሳምንታት ካሳለፍኩ በኋላ ጥርጣሬ አድሮብኛል። ሰዎች ኮምፒውተሮቻቸውን እንዴት እንደሚጠቀሙ የሚያመላክቱ የፈጠራ ሀሳቦች ሊኖሩ የሚችሉ ቢሆንም፣ የሚታጠፉ ፒሲዎች ንግድ ዋጋ ላይኖረው ይችላል።
የ HP ታጣፊ ላፕቶፕ ባለ 17 ኢንች አካል ውስጥ ባለ 12 ኢንች ስክሪን ያቀርባል፣ ይህም አስደናቂ ይመስላል። ሆኖም ፣ አንዳንድ ጉልህ ድክመቶች አሉ። ዋጋው ብቻውን ሸማቾች ሁለት ጊዜ እንዲያስቡ በቂ ነው፣ የ HP Specter Foldable 17 በሚያስደንቅ ሁኔታ 5,000 ዶላር ወጪ አድርጓል። ይህ በገበያ ላይ ካሉ ሌሎች ታጣፊ ላፕቶፖች በእጅጉ የላቀ ነው። Asus's Zenbook 17 Fold OLED በ$3,500 ተጀመረ፣ እና የ Lenovo's ThinkPad X1 Fold በ2,500 ዶላር ተጀመረ።
ከፍተኛ የዋጋ መለያው ገዥዎችን ሊገታ ይችላል፣ በተለይም በባህላዊ ክላምሼል ወይም 2-በ-1 ላፕቶፕ ዲዛይኖች የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጮች ሲኖሩ። ጥያቄው የሚነሳው “ለምንድነው የሚታጠፍ ላፕቶፕ ከተሞከረ እና ከእውነት ይልቅ የሚታጠፍ?”
የሚታጠፉ ላፕቶፖች ገና በጅምር ደረጃ ላይ እንዳሉ ግልጽ ነው፣ እና ገበያው እግሩን ለማግኘት እየሞከረ ነው። ላፕቶፕ ሰሪዎች ታጣፊ OLED ስክሪኖች እንዲፀድቁ ግፊት እያደረጉ ነው፣ ነገር ግን ሸማቾች የእሴቱን ሀሳብ በመጠራጠር ላይ ናቸው። የዊንዶውስ 11 ባህሪያት የባለብዙ ስክሪን ቅንጅቶችን የሚደግፉ ቢሆንም፣ ይህ በጣም ውድ የሆነውን የዋጋ መለያ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ በቂ ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም።
ለማጠቃለል፣ የሚታጠፍ ላፕቶፖች ጽንሰ ሃሳብ ትኩረት የሚስብ ቢሆንም፣ በእነዚህ መሳሪያዎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ በጣም ገና ሊሆን ይችላል። በዋጋ እና በተግባራዊነት የሚደረጉ ውጣ ውረዶች ከባህላዊ አማራጭ ይልቅ የሚታጠፍ ላፕቶፕ መምረጥን አስቸጋሪ ያደርገዋል። እነዚህ መሳሪያዎች በገበያው ውስጥ ቦታቸውን ካገኙ ጊዜ ብቻ ነው የሚያውቀው፣ አሁን ግን በጥንቃቄ መቅረብዎ የተሻለ ነው።