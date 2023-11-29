Strangles: የሚከፈልበት ከፍተኛ ዋጋ

በፑስሊንች፣ ኦንታሪዮ እምብርት ውስጥ፣ Laughton Training and Sales፣ ግርግር የሚበዛበት ግልቢያ፣ መሳፈሪያ እና የቴሳ ላውተን ንብረት የሆነ ማሳያ ተቋም አለ። ቴሳ እና የቁርጥ ቀን ቡድኗ በደንበኞች በማስተማር እና በአጃቢ አሽከርካሪዎች ተሞልተው የተሳካውን የበጋ ወቅት አጠናቅቀዋል። ይሁን እንጂ ትንሽ እብጠት ብቅ ሲል የእነሱ ዓለም ተበላሽታለች, ይህም ለአንገት አስደንጋጭ ምርመራ አደረገ.
Strangles ፈረሶችን እና ሌሎች ኢኩዊዶችን የሚጎዳ በጣም ተላላፊ የመተንፈሻ አካላት በሽታ ነው። በስትሮፕቶኮከስ equi ባክቴሪያ የሚከሰት እና እንደ ትኩሳት፣ የአፍንጫ ፍሳሽ እና በመንጋጋ ስር ያሉ የሊምፍ ኖዶች ባሉ ምልክቶች ይታያል። ይህ ብዙውን ጊዜ የመዋጥ እና የመተንፈስ ችግርን ያስከትላል, ምክንያቱም የተበከሉት አንጓዎች ወደ አንጀት ቦርሳዎች ውስጥ በመግባት እና በአፍንጫ ምንባቦች ውስጥ ሊፈስሱ ይችላሉ.
አንገቶች በዋነኝነት የሚያዙት በበሽታው ከተያዙ ፈረሶች ጋር በመገናኘት ቢሆንም፣ ባክቴሪያው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለአንድ ወር ያህል ሊቆይ ይችላል። በፍጥነት መስፋፋቱን በባልዲዎች፣ በአጥር፣ በአጥር፣ እና በሰዎች ላይ ሳይቀር መንዳት ይችላል። ይህንን ለመዋጋት የገጽታ ማምከንን እና የእንስሳትን ማግለል እና መሞከርን ጨምሮ ጥብቅ የባዮሴኪዩሪቲ ፕሮቶኮሎች መተግበር አለባቸው።
Tessa Laughton ሁኔታውን ለመደበቅ ፈቃደኛ ባለመሆኗ ስለደረሰባት መከራ በግልጽ ለመናገር ወሰነች። እሷ ታምናለች equine ማህበረሰብ ታንቆ ያለውን አሳሳቢነት እንዲረዳ እና ጎተራ ባለቤቶች እንዳያፍሩ ለማበረታታት. ቴሳ በሽታውን ለመደገፍ እና ግንዛቤ ለማስጨበጥ #StopThe Stigma የሚለውን ሃሽታግ አነሳ።
የLaughton ስልጠና እና ሽያጭ በጥብቅ በተቆለፈበት ወቅት፣ እርሻው በተጋለጡ ተጋላጭነቶች እና ምልክቶች ላይ ተመስርቶ በተለያዩ ዞኖች ተከፍሏል። ጠንካራ የጽዳት ፕሮቶኮሎች ተካሂደዋል፣ እያንዳንዱን ዞን የሚያመለክቱ ምልክቶች እና ቪርኮንን በመጠቀም በጥንቃቄ ማጽዳት። ቡድኑ፣ በጎ ፈቃደኞችን እና ተሳፋሪዎችን ጨምሮ፣ ወደ ጥልቅ ንፁህ ድንኳኖች በመግባት ሊበከሉ የሚችሉ ነገሮችን አስወገዱ።
ታንቆዎችን ለመዋጋት የሚደረግ ሙከራ ወሳኝ ገጽታ ሆነ። የአፍንጫ ፍሳሽ እና የ PCR ምርመራዎች በመደበኛነት ተካሂደዋል, አዎንታዊ ውጤቶች ቢያንስ ለ 21 ቀናት ፈረሶች በቀይ ዞን ውስጥ እንዲቀመጡ አድርጓል. ሂደቱ በገንዘብ ረገድ አድካሚ ነበር፣ እያንዳንዱ ፈረስ ለሙከራ ብቻ በሳምንት ከ500 እስከ 600 ዶላር ያወጣል። በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ፣ የእንስሳት ህክምና ሂሳቦች ከ25,000 ዶላር በላይ ጨምረዋል።
ከኦክቶበር እስከ ህዳር ባለው ጊዜ ውስጥ በርካታ ሙከራዎችን በማድረግ ከታንቆዎች ጋር የሚደረገው ውጊያ ቀጥሏል። ቴሳ እና ቡድኗ በእርሻ ቦታው ላይ ያለውን እያንዳንዱን ፈረስ ጤና ለመጠበቅ ወሰኑ።
አንገቶችን ለማሸነፍ በስሜታዊም በገንዘብም ሽቅብ የሚደረግ ትግል ነው። ሆኖም ቴሳ ለግልጽነት፣ ግንዛቤን በማሳደግ እና ጥብቅ የባዮሴክዩሪቲ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ያለው የማያወላውል ቁርጠኝነት ለሁሉም እኩል ወዳጆች ምሳሌ ይሆናል። በአንድነት፣ በመደጋገፍ እና በማነቅ ዙሪያ ያሉትን መገለሎች ለማጥፋት በቁርጠኝነት፣ የምንወዳቸውን ፈረሶቻችንን መጠበቅ እና የረጅም ጊዜ ደህንነታቸውን ማረጋገጥ እንችላለን።
በየጥ:
1. ታንቆ ምንድን ነው?
Strangles ፈረሶችን እና ሌሎች ኢኩዊዶችን የሚጎዳ በጣም ተላላፊ የመተንፈሻ አካላት በሽታ ነው። በ Streptococcus equi ባክቴርያ ነው.
2. ታንቆዎች እንዴት ይተላለፋሉ?
ስትሮንግስ በዋነኝነት የሚተላለፈው በበሽታው ከተያዙ ፈረሶች ጋር በመገናኘት ነው። ነገር ግን ባክቴሪያዎቹ በተበከሉ ነገሮች እና በሰዎችም ጭምር እንዲተላለፉ በማድረግ ለአንድ ወር ያህል በላያቸው ላይ ሊኖሩ ይችላሉ።
3. የአንገት አንገት ምልክቶች ምንድ ናቸው?
የአንገት አንገት ምልክቶች ትኩሳት፣ የአፍንጫ ፍሳሽ እና በመንጋጋ ስር ያሉ የሊምፍ ኖዶች መጨመር ናቸው። የተበከሉ አንጓዎች ወደ አንጀት ቦርሳዎች ሊሰበሩ ይችላሉ, ይህም የመዋጥ እና የመተንፈስ ችግርን ያስከትላል.
4. አንገቶችን እንዴት መከላከል ይቻላል?
የገጽታ ማምከንን፣ ማግለልን እና የእንስሳትን መሞከርን ጨምሮ ኃይለኛ የባዮሴኪዩሪቲ ፕሮቶኮሎችን በመተግበር አንገትን መከላከል ይቻላል።
5. ታንቆዎችን ለመቋቋም ምን ዋጋ አለው?
ታንቆዎችን ማስተናገድ በገንዘብ ረገድ ከባድ ሊሆን ይችላል፣ በምርመራ፣ በህክምና እና በእንስሳት ህክምና ሂሳቦች በሺዎች የሚቆጠር ዶላር። ትክክለኛው ዋጋ እንደ ፈረሶች ብዛት እና እንደ ወረርሽኙ ጊዜ ሊለያይ ይችላል.