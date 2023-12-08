የጨዋታ ሽልማቶች በኢንዱስትሪ ተግዳሮቶች መካከል ደስታን ይሰጣል

በጂኦፍ ኪግሌይ የተዘጋጀው በጉጉት የሚጠበቀው የጨዋታ ሽልማቶች ሀሙስ ዲሴምበር 7 ሊደረግ ነው። በዓለም ዙሪያ ያሉ የጨዋታ አድናቂዎች በማስታወቂያዎች፣ በጨዋታ ቅድመ-እይታዎች እና በአስደሳች መገለጦች የተሞላ ምሽት ተስፋ የሚሰጠውን ክስተት በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
ዝግጅቱ ራሱ ለበዓል ምክንያት ቢሆንም የዘንድሮው የጨዋታ ሽልማቶች ግን ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው። በ2023 የጨዋታ ኢንዱስትሪው በርካታ ፈተናዎችን አጋጥሞታል፣ ከሥራ መባረር በሺዎች የሚቆጠሩ ገንቢዎችን ይነካል። ከኢንዲ ስቱዲዮዎች እስከ ዋና አሳታሚዎች ድረስ ተፅዕኖው በቦርዱ ላይ ተሰማ። በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ሰዎች አንዱ እንደመሆኑ፣ ኪግሊ ይህንን ችግር ለመፍታት እና የምንወዳቸውን ጨዋታዎች በሚፈጥሩ ሰዎች የሚገጥሟቸውን ትግሎች እንዲገነዘቡ ግፊት እየተደረገበት ነው።
ከኢንዱስትሪው ተግዳሮቶች በተጨማሪ የጨዋታውን ማህበረሰብ ትኩረት የሳበ ሌላ ጉዳይ አለ። ኪግሊ የእስራኤል-ሃማስ ጦርነትን ለመፍታት እና ለፍልስጤም ሰብአዊ መብቶች ድጋፍን እንዲገልጽ በ Future Class አባላት ቡድን ተበረታቷል ። ይህ የእርምጃ ጥሪ የኪግሊ ምላሽ የጦፈ ውይይት እና ጉጉት ፈጥሯል።
በእነዚህ አንገብጋቢ ጉዳዮች መካከል፣ የጨዋታ ሽልማቶች እራሱ አስደሳች ትዕይንት እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ተመልካቾች በጨዋታ ማስታወቂያዎች፣በሽልማት አቀራረቦች እና በአለም የመጀመሪያ ደረጃ የተሞላ ምሽት መጠበቅ ይችላሉ። የXbox ደጋፊዎች በመድረኩ ላይ በከፍተኛ ጉጉት ለሚጠበቀው የባልዱር በር 3 የሚለቀቅበትን ቀን ጨምሮ ዋና ዋና ማስታወቂያዎችን ሊጠባበቁ ይችላሉ። ሌሎች አስደሳች መገለጦች የHades II ቀደምት መዳረሻ የሚለቀቅበት ቀን እና ለ Final Fantasy XVI ሊሆኑ የሚችሉ የDLC ማስታወቂያዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ።
ኪግሊ ወደ ኢንዱስትሪው ተግዳሮቶች ውስጥ ለመግባት ይመርጥ ወይም የድጋፍ ጥሪዎችን ለመቅረፍ የዘንድሮው የጨዋታ ሽልማቶች በጨዋታው ማህበረሰብ ውስጥ ጠቃሚ ውይይቶችን እንደሚፈጥር ጥርጥር የለውም። ትዊች፣ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ትዊተር እና ጎግል ፕለይን ጨምሮ ከተሳታፊ መድረኮች አሰላለፍ ጀምሮ እስከ ደመቅ ያለ የጨዋታ ማስታወቂያ እና አስገራሚ እይታዎች ድረስ ዝግጅቱ ዘላቂ ተፅእኖን እንደሚተው ቃል ገብቷል።
ሐሙስ፣ ዲሴምበር 7፣ በ7፡30PM ET / 4:30PM ፒቲ በTwitch፣ YouTube፣ ወይም በማንኛውም ሌላ ተሳታፊ መድረክ ላይ የደስታ፣ የጉጉት እና ምናልባትም አንዳንድ ጠቃሚ ውይይቶችን ለማየት የጨዋታ ሽልማቶችን ይከታተሉ።