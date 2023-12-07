የጨዋታው ሽልማቶች 2023፡ በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የላቀነትን ማክበር

የጨዋታ ሽልማቶች 2023፣ በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ላቅ ያሉ ስኬቶችን የሚያውቅ አመታዊ ዝግጅት ሀሙስ ሊካሄድ ነው። ይህ በጉጉት የሚጠበቀው ትርኢት ከLA ፒኮክ ቲያትር በቀጥታ የሚተላለፍ ሲሆን ከሁለት ደርዘን በላይ መድረኮች ላይ በነጻ ኦንላይን መመልከት ይቻላል።
የጨዋታ ሽልማቶች 10ኛው እትም በደስታ እና በመዝናኛ የተሞላ ምሽት ለማቅረብ ቃል ገብቷል። ዝግጅቱ በ31 የተለያዩ ምድቦች አሸናፊዎቹን ከማስታወቅ ጎን ለጎን ለየት ያሉ የፕሪሚየር ማስታዎቂያዎች፣ ማራኪ ተጎታች መውረጃዎች፣ የቀጥታ የሙዚቃ ትርኢቶች እና በታዋቂ ታዋቂ ሰዎች እይታ ይቀርባል።
የዘንድሮው አቅራቢዎች እንደ ቲሞቴ ቻላሜት ያሉ ትልልቅ ስሞችን ያጠቃልላሉ፣ በ“ዎንካ” እና “ዱኔ”፣ አንቶኒ ማኪ ከፒኮክ “የተጣመመ ብረት”፣ የ“ጦር አምላክ” ጀርባ ተዋናይ የሆነው ክሪስቶፈር ዳኛ እና ቀጣይ ተከታዮቹ እንዲሁም እንደ ዲጄ እና ፕሮዲዩሰር ዜድ. እናም ስለ ተወዳጁ ሙፔት ገፀ ባህሪ ጎንዞን አንርሳ።
የጨዋታ ሽልማቶች 2023 እጅግ አስደናቂ ምላሽ አግኝቷል፣ እጩዎች በተለያዩ ዘውጎች እና መድረኮች ተዘርግተዋል። እነዚህ 112 የተለያዩ ጨዋታዎችን፣ ግለሰቦችን፣ ቡድኖችን እና ዝግጅቶችን ያካተቱ እጩዎች የተመረጡት ከ100 በላይ የሚዲያ ህትመቶች እና ተፅዕኖ ፈጣሪ ማሰራጫዎችን ባካተተ በአለምአቀፍ ዳኝነት ነው።
በጣም የተወደደው የአመቱ ምርጥ ጨዋታ ሽልማት ዘንድሮ በስድስት ልዩ ዋንጫዎች እየተፎካከረ ነው። “አላን ዋክ 2” በሬሜዲ ኢንተርቴይመንት፣ “ባልዱር በር 3” በላሪያን ስቱዲዮ፣ “Marvel’s Spider-Man 2” ከInsomniac ጨዋታዎች፣ “Resident Evil 4” በካፕኮም፣ “Super Mario Bros. Wonder” በኔንቲዶ፣ እና “ የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግሥቱ እንባ” እንዲሁም በኔንቲዶ። የጨዋታ ሽልማቶች ፈጣሪ እና አስተናጋጅ ጂኦፍ ኪግሊ በጠንካራ አሰላለፍ የተሰማውን ደስታ ገልጿል፣ ሁሉም እጩዎች በጨዋታ ኢንዱስትሪው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደሩ ፍራንቻይሶች መሆናቸውን አጉልቶ አሳይቷል።
የጨዋታ ሽልማቶችን ለመከታተል በጉጉት ለሚጠባበቁ እንደ YouTube፣ Twitch፣ Facebook፣ TikTok እና X ባሉ ታዋቂ መድረኮች ላይ የቀጥታ ዥረቱን ማግኘት ይችላሉ። የእነዚህ መድረኮች የጨዋታ ሽልማቶች የቀጥታ ስርጭቶች አገናኞች በቀላሉ ለመድረስ ይቀርባሉ ክስተቱ.
የጨዋታ ሽልማቶች 2023 በአስፈፃሚ አዘጋጆች ጂኦፍ ኪግሊ እና ኪምሚ ኪም ያመጡልዎታል። ሊሮይ ቤኔት እንደ የፈጠራ ዳይሬክተር ሆኖ ያገለግላል, ሪቻርድ ፕሬውስ ደግሞ የዳይሬክተሩን ሚና ተጫውቷል.