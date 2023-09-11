አፕል ቲቪን በእርስዎ DirecTV ላይ እንዴት እንደሚመለከቱ፡ የመጨረሻው መመሪያ

ማጠቃለያ፡ ይህ መመሪያ አፕል ቲቪን በDirecTV መቀበያዎ ላይ እንዴት እንደሚመለከቱ የደረጃ በደረጃ መመሪያዎችን ይሰጣል። ተኳኋኝነትን መፈተሽ፣ መሳሪያዎቹን ማገናኘት እና አፕል ቲቪን በDirecTV መቀበያዎ ላይ ማዋቀር እና ማዋቀርን ይሸፍናል።
አፕል ቲቪ ብዙ አይነት ፊልሞችን፣ የቲቪ ትዕይንቶችን፣ ስፖርቶችን እና ሌሎችንም በከፍተኛ ጥራት የሚያቀርብ ታዋቂ የዥረት አገልግሎት ነው። አፕል ቲቪን ከDirecTV ተሞክሮዎ ጋር በማዋሃድ የመዝናኛ አማራጮችዎን ማጠናከር እና ሁሉንም ተወዳጅ ይዘቶችዎን ከአንድ መሳሪያ በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ።
በመጀመሪያ የDirecTV መቀበያዎ ከአፕል ቲቪ ጋር ተኳሃኝ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። አብሮገነብ የWi-Fi አቅም፣ የኤችዲኤምአይ የውጤት ወደቦች እና ለከፍተኛ ጥራት ይዘት ድጋፍ ያላቸው የDirecTV መቀበያዎች በተለምዶ ተኳሃኝ ናቸው። ተቀባይዎ ተኳሃኝ ካልሆነ፣ የውጭ ማስተላለፊያ መሳሪያ መጠቀም ወይም አፕል ቲቪን እንደ የተቀናጀ መተግበሪያ ላካተተ አቅራቢ መመዝገብ ይችላሉ።
አፕል ቲቪን ከDirecTV መቀበያዎ ጋር ለማገናኘት በሁለቱም መሳሪያዎች ላይ የኤችዲኤምአይ ወደቦችን ያግኙ እና የኤችዲኤምአይ ገመድ በመጠቀም ያገናኙዋቸው። ሁለቱም መሳሪያዎች መብራታቸውን ያረጋግጡ እና ወደ ትክክለኛው የኤችዲኤምአይ ግብዓት ለመቀየር የእርስዎን የቲቪ የርቀት ወይም የግቤት/ምንጭ ቁልፍ ይጠቀሙ።
ግንኙነቱ ከተፈጠረ በኋላ በቲቪዎ ማያ ገጽ ላይ የ Apple TV በይነገጽን ማየት አለብዎት. ካልሆነ የኤችዲኤምአይ ግንኙነቶችን እና በቲቪዎ ላይ ያለውን የተመረጠ ግቤት ደግመው ያረጋግጡ።
በመጨረሻም በስክሪኑ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች በመከተል አፕል ቲቪን በDirecTV መቀበያዎ ላይ ያዋቅሩ እና ያዋቅሩ። ከWi-Fi አውታረ መረብዎ ጋር ይገናኙ፣ በአፕል መታወቂያዎ ይግቡ፣ እና የሚመርጡትን ቋንቋ እና የተደራሽነት ባህሪያትን ይምረጡ።
እነዚህ እርምጃዎች ሲጠናቀቁ፣ አሁን አፕል ቲቪ በDirecTV መቀበያዎ በኩል በሚያቀርበው አስደናቂ ይዘት መደሰት ይችላሉ። የቴክኖሎጂ እውቀት ያለው ገመድ መቁረጫም ሆነ በቀላሉ የመዝናኛ አማራጮችን ለማስፋት እየፈለግክ፣ ይህ መመሪያ ከእርስዎ አፕል ቲቪ እና DirecTV ጥምር ምርጡን እንድትጠቀም ይረዳሃል።
ምንጮች:
- DirecTV የደንበኛ ድጋፍ
- ኦፊሴላዊ የ DirecTV ድር ጣቢያ