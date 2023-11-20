በበዓላት ወቅት ድንበሮችን እንዴት ማቀናበር እና ሰውነትን አዎንታዊ ሆኖ መቆየት እንደሚቻል

የእረፍት ጊዜ የደስታ, የደስታ ጊዜ እና በሚያሳዝን ሁኔታ ስለ ሰውነታችን ያልተጠየቁ አስተያየቶች ናቸው. ስለክብደትዎ የሚናገር ጥሩ ትርጉም ያለው ዘመድም ሆነ ጓደኛዎ የምግብ ጭንቀታቸውን በአንተ ላይ ሲያወጣ፣ እነዚህ አስተያየቶች የበዓሉን መንፈስ ያዳክማሉ። ነገር ግን፣ ድንበሮችን የማውጣት እና ሰውነት-አዎንታዊ አስተሳሰብን የመጠበቅ ሃይል እንዳለዎት ማስታወስ ጠቃሚ ነው።
በማይመች ንግግር ውስጥ ከመጠመድ ይልቅ ርዕሱን በእርጋታ አዙረው። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው በሰውነትዎ ላይ አስተያየት ከሰጠ፣ በሚመስል ነገር ምላሽ ይስጡ፣ “አላማዎን አደንቃለሁ፣ ግን ይህ ርዕስ ለእኔ ስሜታዊ ነው። በምትኩ ስለ የቅርብ ጊዜ ጀብዱዎችህ ማውራት እንችላለን? አላማቸውን በመቀበል ግን ምቾትዎን በመግለጽ ድንበሮችዎን እየጠበቁ ግልጽ ግንኙነትን ይቀጥላሉ.
አካላት ቋሚ ሆነው መቆየት አለባቸው የሚለውን እምነት መቃወምም አስፈላጊ ነው። ሁሉም አካላት በጊዜ ሂደት እንደሚለዋወጡ እራስህን እና ሌሎችን አስታውስ፣ ምንም ዋጋ ያለው ፍርድ አልተያያዘም። ስለ ሌላ ሰው አካላዊ ገጽታ ከመወያየት ይልቅ በጣም አስፈላጊ በሆኑት ውስጣዊ ባሕርያቸው ላይ አተኩር። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው በአንድ ሰው አካል ላይ ለውጦችን ቢያመጣ፣ ውበታቸውን ለማድመቅ እና ሌሎችን ምቾት እንዲሰማቸው ለማድረግ ውይይቱን ይቀይሩት።
በተለይ በበዓል ሰሞን ከምግብ ጋር የተያያዙ አስተያየቶች ፈታኝ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በተለይም ጭንቀትን ወይም አለመተማመንን የሚቀሰቅሱ ከሆነ። በምላሹ፣ “ለመረጃው እናመሰግናለን!” በሚሉ የቀላል አስተያየቶች ሁኔታውን ማብረድ ይችላሉ። ወይም “ኦህ፣ ምንም አላሰብኩም ነበር! ከጥፋተኝነት ነፃ በሆነ በዚህ ጣፋጭ ምግብ እንደምደሰት ገምት!” አዎንታዊ ቃና በመያዝ እና በምግብዎ በልበ ሙሉነት በመደሰት፣ ያለፍርድ በበዓሉ ደስታ የመደሰት መብትዎን ያረጋግጣሉ።
ያስታውሱ፣ እነዚህን ሁኔታዎች ለማሰስ ቁልፉ ድንበሮችዎን በርህራሄ እና በቆራጥነት መመስረት እና ማስከበር ነው። ከሥጋዊ ገጽታ ባለፈ ዋጋህን መቀበል እና ውይይቶችን ወደ ይበልጥ ትርጉም ወዳለው ርዕሰ ጉዳዮች ማዞር በደስታ፣ በግንኙነት እና ራስን በመቀበል ላይ ያተኮረ የበዓል ድባብ ለመፍጠር ያግዛል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- በበዓላት ወቅት ከሰውነት ጋር ለተያያዙ አስተያየቶች እንዴት ምላሽ እሰጣለሁ?
መልስ፡ ሀሳቡን አምነህ ተቀበል፣ አለመመቸትህን ግለጽ እና ውይይቱን ወደተመቸህበት ሌላ ርዕስ ቀይር።
ጥ፡ ትኩረቴን ከሥጋዊ ገጽታ ወደ የበለጠ ትርጉም ያላቸውን ባሕርያት እንዴት መቀየር እችላለሁ?
መ፡- ከአካል ጋር የተገናኙ ውይይቶች በሚነሱበት ጊዜ እንደ ቻሪዝም፣ ደግነት ወይም ሌሎች የተብራራውን ሰው አወንታዊ ባህሪያት ላይ አፅንዖት ይስጡ።
ጥ፡ አንድ ሰው እኔን የሚቀሰቅሱኝ ከምግብ ጋር የተያያዙ አስተያየቶችን ከሰጠ ምን ማድረግ አለብኝ?
መ: ያለ ጥፋተኝነት ወይም ፍርድ በመመገብዎ ለመደሰት መብትዎን በማረጋገጥ በቀልድ ወይም በቀላል ልብ ምላሽ ይስጡ።
ምንጮች:
- ገደብ የለሽ የተመጣጠነ ምግብ በሎስ አንጀለስ (www.limitlessnutritionla.com)