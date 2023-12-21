በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በአእምሮ ጤና መካከል ያለው ግንኙነት

ዘ ላንሴት ሳይኪያትሪ በተሰኘው ጆርናል ላይ የወጣ አዲስ ጥናት በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በአእምሮ ጤና መካከል ያለውን ግንኙነት ፈትሾታል።
ጥናቱ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ 1.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መረጃን በመተንተን በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ድግግሞሽ እና በአእምሮ ጤና መካከል ያለውን ከፍተኛ ግንኙነት ገልጿል።
ተመራማሪዎቹ በመደበኛነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ግለሰቦች ምንም አይነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ካላደረጉት ጋር ሲነፃፀሩ በወር በ1.5 ያነሱ “መጥፎ የአእምሮ ጤና ቀናት” ነበራቸው። የቡድን ስፖርቶች፣ ብስክሌት እና ኤሮቢክስ በተለይ ለአእምሮ ደህንነት ጠቃሚ መሆናቸውንም ተመልክተዋል።
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአእምሮ ጤና ላይ በጎ ተጽዕኖ የሚያሳድርባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስሜትን ለማሻሻል እና የጭንቀት እና የድብርት ስሜቶችን የሚቀንስ ኢንዶርፊን ይለቀቃል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማህበራዊ መስተጋብር እድል ይሰጣል እናም ግለሰቦች የማህበረሰብ እና የድጋፍ ስሜት እንዲያዳብሩ ሊረዳቸው ይችላል።
ጥናቱ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በተሻሻለ የአእምሮ ጤና መካከል ግልጽ የሆነ ግንኙነት ቢፈጥርም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በቀጥታ የተሻሻለ የአእምሮ ደህንነትን የሚያመጣ ከሆነ ወይም የተሻለ የአእምሮ ጤንነት ያላቸው ግለሰቦች በቀላሉ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የማድረግ ዕድላቸው ከፍተኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ተመራማሪዎቹ አስጠንቅቀዋል።
ምንም ይሁን ምን, ግኝቶቹ አጠቃላይ የአእምሮ ደህንነትን ለማራመድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ማካተት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ. ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአእምሮ ጤና ሁኔታዎችን ሸክም ለመቀነስ እና አጠቃላይ ስሜታዊ ደህንነትን ለማሻሻል ውጤታማ ዘዴ ሊሆን ይችላል።