በፎርትኒት ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 1 ወደ ከፍተኛ ማህበረሰብ Ranker ዣንጥላ ያደረጋችሁት ጉዞ

የፎርትኒት ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 1 ለተወዳዳሪ ተጫዋቾች አስደሳች ሽልማትን ያመጣል - የከፍተኛ ማህበረሰብ ራንከር ጃንጥላ። ይህ ቄንጠኛ እና ታዋቂ ተንሸራታች ስኬትን የሚወክል ብቻ ሳይሆን በፎርቲኒት ደረጃ የተቀመጠ ዋንጫ ክፍለ ጊዜዎች ባሉዎት ደረጃዎች ላይ በመመስረት ሊበጅ የሚችል ባህሪን ይሰጣል።
የHigh Society Ranker Umbrellaን ለመክፈት በደረጃ ዋንጫ ክፍለ ጊዜዎች መሳተፍ አለቦት። እነዚህ ክፍለ-ጊዜዎች ለተጫዋቾች ችሎታቸውን ለማሳየት እና ተፈላጊውን ዣንጥላ ለመክፈት ጠቃሚ ነጥቦችን ለማግኘት መድረክ ይሰጣሉ።
ሊደረስበት የሚገባው ቁልፍ ምእራፍ በማንኛውም ደረጃ በደረጃ ዋንጫ ውድድር ክፍለ ጊዜ ቢያንስ 75 ነጥቦችን ማሰባሰብ ነው። ነጥቦች በአፈጻጸም ላይ ተመስርተው፣ ምደባዎች፣ መወገዶች እና አጠቃላይ የግጥሚያ አፈጻጸምን ጨምሮ ይሰጣሉ።
የHigh Society Ranker Umbrellaን የሚለየው በFortnite Ranked Cup ክፍለ ጊዜዎች በተከፈቱ ደረጃዎች ላይ በመመስረት ተለዋጮችን የመምረጥ ችሎታ ነው። ይህ ግላዊ ንክኪ ተጫዋቾቹ ስኬቶቻቸውን በተለየ የእይታ ልዩነት እንዲያሳዩ ያስችላቸዋል።
የHigh Society Ranker Umbrellaን የመክፈት እድሎችዎን ለመጨመር በEpic Games የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎች እና በውስጠ-ጨዋታ ውድድር ትር በኩል በደረጃ ዋንጫ ክፍለ ጊዜዎች እንደተዘመኑ ይቆዩ። ገንቢው የተሳትፎዎን እቅድ ለማውጣት እና ባለ 75-ነጥብ ጣራ ላይ እንዲያነጣጥሩ የሚያስችልዎ የእነዚህን ዝግጅቶች መርሐግብር እና ጊዜ ያሳውቃል።
Fortnite Ranked በሚጫወቱበት ጊዜ፣ ስልታዊ ምደባ ነጥቦችን ለማምጣት ወሳኝ ሊሆን ይችላል። በእያንዳንዱ ውጊያ ውስጥ ከመሳተፍ ይልቅ መዝረፍ እና ለመጨረሻው ጨዋታ መዘጋጀት ላይ ትኩረት ያድርጉ። ይህ አካሄድ የተሻለ ቦታ እንድታስቀምጡ እና ባለ 75 ነጥብ ግብ በፍጥነት እንድትደርስ ይፈቅድልሃል።
የማህበረሰብ ሜዳሊያዎችን ማግኘት ጋሻዎን በማሳደግ በግጥሚያዎች ወቅት ጥቅም ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን፣ በዕቃዎ ውስጥ ሜዳሊያ ማግኘቱ በካርታው ላይ የበለጠ እንዲታዩ እንደሚያደርግዎት፣ ይህም ጠላቶች እርስዎን በቀላሉ እንዲከታተሉዎት እንደሚያደርግ ይገንዘቡ።
Fortnite ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 1 በማህበረሰቡ መካከል የክርክር ነጥብ የሆነውን የደረጃ ዋንጫዎች መመለስን ያስተዋውቃል። ቢሆንም፣ ብቸኛ የሆነው የከፍተኛ ማህበረሰብ ራንከር ጃንጥላ ተጫዋቾች በእነዚህ የውድድር ዝግጅቶች ላይ እንዲሳተፉ እና ባለ 75-ነጥብ ዒላማ ላይ እንዲተጉ እንደ አሳማኝ ማበረታቻ ሆኖ ያገለግላል።
በቅርቡ ፎርትኒት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4ን ለመጀመር ለBattle Bus ተዘጋጁ! ለጨዋታ ውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎች የመጨረሻውን የFortnite ንጥል ሱቅ ዛሬ መመልከቱን ያረጋግጡ።