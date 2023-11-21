የጥቁር ዓርብ ጨዋታ ማሳያ ቅናሾች፡ ለፍላጎቶችዎ ፍጹም ተዛማጅ ማግኘት

የጥቁር ዓርብ ስምምነቶች ወቅት ሲቃረብ፣ ምርጡን የጨዋታ መቆጣጠሪያ ቅናሾችን ማደን ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። ተራ ተጫዋችም ሆንክ ቀናተኛ አድናቂህ፣ ማሳያህን ለማሻሻል የተሻለ ጊዜ አልነበረም። ቅናሾች በመቶዎች የሚቆጠር ዶላር በመድረሱ፣ ከበጀትዎ እና ከአፈጻጸም ፍላጎቶችዎ ጋር የሚስማማ ሞኒተር ማግኘት ይችላሉ።
ወደ ጨዋታ ማሳያዎች ስንመጣ፣ መጠኑ ሊታሰብበት የሚገባ አንድ ነገር ብቻ ነው። ከ24.5 ኢንች አማራጮች እስከ ግዙፉ 57 ኢንች ሳምሰንግ ኦዲሲ ኒዮ G9፣ ለቦታዎ እና ምርጫዎ የሚስማማ ማሳያ ማግኘት ይችላሉ። ነገር ግን ከመጠኑ በላይ ብዙ ነገር አለ. ከ120 ኸርዝ እስከ 500 ኸርዝ፣ ጠፍጣፋ ወይም ጠመዝማዛ ፓነሎች፣ እንደ IPS፣ VA እና OLED ያሉ የፓነል ቴክኖሎጂዎች እና ከ Full HD እስከ Dual 4K ያሉ ጥራቶች የማደስ ዋጋ ሰፊ ምርጫዎችን ያቀርባል።
በምርጫ ባህር ውስጥ እንዲጓዙ ለማገዝ፣ ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ጥቂት ነገሮች እዚህ አሉ፡-
ማያ ገጽ ጥራት:
የጨዋታ ማሳያ ጥራት በምስል ጥራት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። 1080p (1920 x 1080) በጣም ርካሹ አማራጭ ቢሆንም፣ 1440p (2560 x 1440) በዋጋ እና በምስል ጥራት መካከል ያለውን ትክክለኛ ሚዛን ይመታል። የበለጠ ዝርዝር እየፈለጉ ከሆነ፣ 4K ጥራቶች (3840 x 2160) ከፍተኛውን የእይታ ታማኝነት ያቀርባሉ።
አድስ ተመን
ከፍ ያለ የማደስ ፍጥነት ለስላሳ ምስሎችን ያረጋግጣል፣ 500 Hz የዛሬ የጨዋታ ማሳያዎች ቁንጮ ነው። ነገር ግን፣ ለአብዛኛዎቹ ተጫዋቾች፣ የ120፣ 144 ወይም 165 ኸርዝ የማደስ ታሪፎች ከበቂ በላይ ናቸው፣ ምክንያቱም እነዚህ ታሪፎች በአብዛኛዎቹ ግራፊክስ ካርዶች የተገደቡ ናቸው።
Nvidia G-Sync ወይስ AMD FreeSync?
Nvidia G-Sync እና AMD FreeSync ስክሪን መቀደድ እና መንተባተብ በማስወገድ ጨዋታን የሚያሻሽሉ የማመሳሰል ቴክኖሎጂዎች ናቸው። G-Sync ከ Nvidia ግራፊክስ ካርዶች ጋር ብቻ ተኳሃኝ ነው, ፍሪሲኒክ ግን ከ AMD ግራፊክስ ካርዶች ጋር ብቻ ይሰራል. አንዳንድ ተቆጣጣሪዎች በFreeSync የተረጋገጠ ቢሆንም እንኳ G-Syncን ማስኬድ እንደሚችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ነገር ግን ውጤቶቹ እንደ የምርት ስም እና ሞዴል ሊለያዩ ይችላሉ።
ለከፍተኛ ጥራት የግራፊክስ ካርድ መስፈርቶች፡-
ለ 4K ጌም እየፈለጉ ከሆነ፣ እንደ GeForce RTX 3080 ወይም Radeon RX 6900 XT ያሉ የቀድሞ ትውልድ አማራጮች አዋጭ ምርጫዎች ናቸው። ነገር ግን፣ ለከፍተኛ የፍሬም ተመኖች እና የጥራት ቅንጅቶች ምርጥ ተሞክሮ፣ እንደ GeForce RTX 4090 እና Radeon RX 7900 XTX ያሉ ዋና ግራፊክስ ካርዶች በተለይ በDual 4K panels ላይ ሲጫወቱ የሚሄዱበት መንገድ ናቸው።
የፓነል ቴክኖሎጂዎች፡-
የአይፒኤስ ማሳያዎች እጅግ በጣም ጥሩ የቀለም እርባታ እና የመመልከቻ ማዕዘኖች ይሰጣሉ ፣ VA ማሳያዎች ደግሞ በንፅፅር ሬሾ እና በጥቁር ደረጃዎች የላቀ ነው። OLED ፓነሎች በጣም ቀልጣፋ ቀለሞችን ፣ ጥቁሮችን እና ፈጣን ምላሽ ጊዜዎችን ይሰጣሉ ። እያንዳንዱ የፓነል ቴክኖሎጂ ጥንካሬ አለው እና ለተለያዩ የጨዋታ ምርጫዎች ተስማሚ ነው።
እነዚህን ነገሮች ግምት ውስጥ በማስገባት፣ በዚህ ጥቁር አርብ ምርጥ የጨዋታ ማሳያ ቅናሾችን ሲፈልጉ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ ይችላሉ። ፈጣን የኤፍኤችዲ ሞኒተሪ እየፈለግክ፣ ለመካከለኛ ክልል ግራፊክስ ካርዶች ተስማሚ የሆነ የQHD ጥራት፣ አስማጭ የUWQHD ተሞክሮ፣ ወይም ከፍተኛ የመስመር ላይ ባለሁለት QHD ማሳያ፣ ለእርስዎ ፍጹም ተዛማጅ አለ።
በየጥ:
ጥ፡- የጨዋታ ማሳያዎች በተለምዶ በጥቁር አርብ ቀን ቅናሽ ይደረግባቸዋል?
መ: አዎ፣ የጨዋታ ማሳያዎች በጥቁር አርብ የድርድር ወቅት ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ቅናሽ ያገኛሉ።
ጥ: የጨዋታ መቆጣጠሪያ በሚመርጡበት ጊዜ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት በጣም አስፈላጊው ገጽታ ምንድን ነው?
መ: የምስል ጥራት ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድር የስክሪን ጥራት ሊታሰብበት የሚገባ በጣም አስፈላጊው ዝርዝር ነው ሊባል ይችላል።
ጥ፡ ለጨዋታ ማሳያዎች ጥሩው የማደስ መጠን ምንድነው?
መ: ከፍ ያለ የማደስ ታሪፍ ለስላሳ ምስሎችን ሲያቀርብ፣ የ120፣ 144 ወይም 165 ኸርዝ ተመኖች ለአብዛኛዎቹ ተጫዋቾች ተስማሚ ናቸው።
ጥ: በ Nvidia G-Sync እና AMD FreeSync መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
መ: G-Sync ከ Nvidia ግራፊክስ ካርዶች ጋር ተኳሃኝ ነው, ፍሪሲኒክ ግን ለ AMD ግራፊክስ ካርዶች የተነደፈ ነው.
ጥ፡ ሁሉም የጨዋታ ማሳያዎች 4K ጥራትን ይደግፋሉ?
መ: አይ፣ ሁሉም የጨዋታ ማሳያዎች 4K ጥራትን አይደግፉም። የእያንዳንዱን ግለሰብ ተቆጣጣሪ ዝርዝር መፈተሽ አስፈላጊ ነው.
ጥ: - የትኛው የፓነል ቴክኖሎጂ ምርጡን የቀለም ማራባት ያቀርባል?
መ: OLED ፓነሎች በጣም ንቁ እና ትክክለኛ ቀለሞችን ይሰጣሉ።
ጥ፡ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የጨዋታ ማሳያዎች የበለጠ ውድ ናቸው?
መ: በአጠቃላይ እንደ 4K ወይም Dual 4K ያሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ማሳያዎች ዝቅተኛ ጥራት ካላቸው ሰዎች የበለጠ ውድ ይሆናሉ።