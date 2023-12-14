በፖክሞን ኢንዲጎ ዲስክ ውስጥ የድራጎን ቺርን እንዴት ማግኘት እና ሃይድራፕልን ማዳበር እንደሚቻል

በፖክሞን ኢንዲጎ ዲስክ አለም ውስጥ የእርስዎን ዲፕሊን ወደ ሃይድራፕል ማሻሻያ ማድረግ ከባድ ስራ መስሎ ሊታይ ይችላል ነገርግን አትፍሩ! ድራጎን ቺር ቲኤምን ለማግኘት እና ዲፕሊን ወደ ግርማ ሞገስ የተላበሰ ሃይድራፕል ለመከታተል የሚያስፈልጉዎትን ሁሉንም እርምጃዎች ሸፍነንልዎታል።
ለIndigo Disk DLC ብቻ የተወሰደውን የድራጎን አይዞህ ቲኤም ለማግኘት በመጀመሪያ በብሉቤሪ አካዳሚ ማለፍ ያስፈልግዎታል። በ Coastal Biome ውስጥ ከላሲ ጋር በመገናኘት እና የማጠናከሪያ ትምህርትን በማጠናቀቅ ይጀምሩ። አንዴ ከጨረሱ በኋላ፣ ካርሚን በታማኙ የRotom ስልክዎ ላይ ያገኝዎታል እና ስብሰባ ይጠይቃል።
ከዚህ ወሳኝ ትዕይንት በኋላ፣ ታዋቂውን የአካዳሚው Elite Four ክለብ የሆነውን ብሉቤሪ ሊግን የመቀላቀል እድል ይኖርዎታል። ምዝገባዎ በታሸገ፣ በፈለጋችሁት ትዕዛዝ አሁን የElite Four አባላትን መቃወም ትችላላችሁ። በካርታው ላይ ወደ ዊንተር ባዮሜ አቅጣጫ ወደ ሰሜን ሂድ፣ እዚያም በመስመር ላይ ቀጣዩ ፈታኝ ድራይተንን ያገኙታል።
Dragon Cheer TMን ለመክፈት በDrayton's Elite ሙከራ ውስጥ ዋጋዎን ማረጋገጥ አለብዎት። ይህ ሙከራ እርስዎን ከሶስት አሰልጣኞች ጋር በማጋጨት ችሎታዎን ይፈትሻል፣ እያንዳንዳቸው የተወሰነ ፖክሞን የታጠቁ በብሉቤሪ አካዳሚ ቴራሪየም። በጉዞዎ ላይ ፖክሞንን በንቃት ካልተያዙ ይህ ቀላል ስራ እንደማይሆን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ለሚከተሉት አሰልጣኞች እና ለራሳቸው የፖኪሞን አይነቶች እና ድክመቶች እራስዎን ያዘጋጁ፡
– ክሬግ (በስተግራ በኩል ያለው ተማሪ)፡ ራምፓርዶስ (የሮክ ዓይነት)፣ ባስቲዮዶን (ሮክ/ብረት-አይነት)
- የክረምት ተማሪ (በመሃል ላይ ያለ ተማሪ): Alolan Sandslash (የበረዶ/የብረት-አይነት)፣ ዴውጎንግ (የውሃ/የበረዶ ዓይነት)
- ሬይ (በስተቀኝ በኩል ያለው ተማሪ)፡ ማግኔዞን (ብረት/ኤሌክትሪክ-አይነት)፣ ዜብስቲካ (ኤሌክትሪክ-አይነት)
እነዚህን አሰልጣኞች ማሸነፍ እና በጥንቃቄ የተመረጡትን ፖክሞን ማሸነፍ የድራጎን ቺር ቲኤምን ለማግኘት ቁልፉ ነው። አንዴ በእጃችሁ ከያዙት, ቀጣዩ ደረጃ ቀላል ነው. ምናሌዎን ይክፈቱ፣ የታመነውን ዲፕሊን ያግኙ እና የድራጎን አይዞህ እንቅስቃሴ ያስተምሩት። ከዚያ, እርስዎ ማድረግ ያለብዎት ዲፕሊንዎን ከፍ ማድረግ ብቻ ነው, እና በራስ-ሰር ወደ ኃይለኛ ሃይድራፕል ይለወጣል.
በዚህ የዝግመተ ለውጥ ጉዞ ላይ ይግቡ እና የዲፕሊንዎን ወደ አስፈሪው ሃይድራፕል መለወጥ ይመልከቱ። ያስታውሱ፣ Pokemon Scarlet እና Violet Indigo Disk DLC በአሁኑ ጊዜ በኒንቴንዶ ስዊች ላይ ይገኛሉ፣ ይህም በጀብዱ እና በዝግመተ ለውጥ አለም ውስጥ ለመጥለቅ ዝግጁ ነው።