በእርስዎ አይፎን ላይ ኢንስታግራም ሪልስን በቀላሉ እንዴት ማውረድ እንደሚችሉ ይወቁ

በዚህ አጠቃላይ መመሪያ ውስጥ Instagram Reels ን በእርስዎ iPhone ላይ ለማውረድ የተለያዩ ዘዴዎችን እናሳይዎታለን ፣ ይህም እንዲያስቀምጡ እና ለተነሳሽነት ወይም በተለያዩ መድረኮች እንዲጠቀሙባቸው ያስችልዎታል ። እነዚህን ሶስት ውጤታማ ቴክኒኮች ይመልከቱ እና Instagram Reels በድምጽ ዛሬ ማውረድ ይጀምሩ!
1. የ Instagram አብሮገነብ ባህሪን ይጠቀሙ
ኢንስታግራም በቅርቡ ለተጠቃሚዎች የሚወዷቸውን ሬልስ በቀጥታ ከመተግበሪያው እንዲያወርዱ የሚያስችል ምቹ ባህሪ ጀምሯል፣ ለሁለቱም አንድሮይድ እና አይኦኤስ ይገኛል። በ Instagram ላይ ሪል ለማውረድ በቀላሉ እነዚህን ደረጃዎች ይከተሉ።
1. ማውረድ የሚፈልጉትን Reel ያግኙ.
2. በቀኝ ሜኑ ውስጥ የሚገኘውን የማጋሪያ ቁልፍን ይንኩ።
3. በማያ ገጹ ግርጌ ላይ የማውረድ አማራጭን ይፈልጉ።
4. የማውረጃ አዝራሩን ይንኩ እና በሰከንዶች ውስጥ ቪዲዮው በመሳሪያዎ ላይ ይቀመጣል፣ በጋለሪ መተግበሪያዎ ወይም በፋይል አሳሽዎ በኩል ይገኛል።
እባክዎን ያስተውሉ ሁሉም የኢንስታግራም ሪል ፈጣሪዎች ለቪዲዮዎቻቸው የማውረድ አማራጩን ያነቁ አይደሉም። በተጨማሪም፣ የተወሰኑ ቪዲዮዎችን ማውረድ የሚቻለው ያለድምጽ ብቻ ነው፣ ይህም እንደ ከበስተጀርባ ሙዚቃ ነው።
2. የእርስዎን iPhone ማያ ይቅዱ
የእርስዎን ኢንስታግራም ምግብ እያንሸራሸሩ በሚማርክ ቪዲዮ ላይ ከተሰናከሉ እና ለማስቀመጥ ከፈለጉ የአይፎን ስክሪን በቀላሉ መቅዳት ይችላሉ። እነዚህን ቀላል ደረጃዎች ይከተሉ:
1. ወደ የእርስዎ አይፎን መቼቶች ይሂዱ እና የስክሪን ቀረጻ ወደ መቆጣጠሪያ ማእከልዎ ያክሉ።
2. የ Instagram መተግበሪያን ያስጀምሩ እና ለመቅዳት የሚፈልጉትን ቪዲዮ ያጫውቱ።
3. የመቆጣጠሪያ ማዕከሉን ለመድረስ ከማያ ገጽዎ ላይ ወደ ታች ያንሸራትቱ።
4. ቪዲዮውን ከኦዲዮው ጋር ማንሳት ለመጀመር የሪከርድ አዝራሩን መታ ያድርጉ።
5. ቀረጻውን እንደጨረሱ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ቪዲዮ በራስ-ሰር ወደ ካሜራ ጥቅልዎ ይቀመጣል።
3. የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎችን ያስሱ
ፈጣን እና ቀልጣፋ መንገድ Instagram Reels ን ለማውረድ፣ በመስመር ላይ የሚገኙ የተለያዩ የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎችን ለመጠቀም ማሰብ ይችላሉ። ለ iOS ታዋቂ አማራጮች InstDown እና InSaver ያካትታሉ፣ እነዚህም የኢንስታግራም ታሪኮችን ለማውረድ ሊያገለግሉ ይችላሉ። እርስዎ መከተል የሚችሉት አጠቃላይ ሂደት ይኸውና:
1. ለማውረድ የሚፈልጉትን የ Instagram Reel አገናኝ ይቅዱ።
2. አገናኙን በተመረጠው የሶስተኛ ወገን መተግበሪያ ውስጥ ይለጥፉ።
3. በመተግበሪያው የቀረበውን የማውረድ ቁልፍ ተጫኑ።
4. ቮይላ! የኢንስታግራም ሪል ይወርድና ለመጠቀም ዝግጁ ይሆናል።
አሁን ኢንስታግራም ሪልስን በእርስዎ አይፎን ላይ ለማውረድ ብዙ ዘዴዎችን ስለሚያውቁ፣ ለምርጫዎችዎ የበለጠ የሚስማማውን አማራጭ ለመምረጥ ነፃነት ይሰማዎት። ዛሬ ከ Instagram ላይ አነቃቂ ይዘትን ማስቀመጥ እና መደሰት ይጀምሩ!