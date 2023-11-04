የሜዳ ላይ ፍቅር፡ ስፖርት እንዴት ሃና ታይልን እና ሶርቻ ተርንቡልን አንድ ላይ እንዳመጣቸው

ስፖርት ለደብሊን ሌዲስ እግር ኳስ ካደረገችው ቁርጠኝነት ጀምሮ በአየርላንድ ራግቢ ዩኒየን ቡድን ውስጥ እስከምትሳተፍ ድረስ የሃና ታይሬል ህይወት ወሳኝ አካል ነው። በፒች ላይ ቀላል የቦታ መቀያየር ሕይወቷን ለዘላለም እንደሚለውጥ አላወቀችም።
እ.ኤ.አ. በ2013 ሃና ለመጀመሪያ ጊዜ ለደብሊን ቡድን ጨዋታዋን ያደረገች ሲሆን በዚህ ጊዜ ነበር ከሶርቻ ተርንቡል ጋር መንገድ የተሻገረችው። የቦታ ለውጥ ለማግኘት ባደረገችው ጥረት ምትክ ግብ ጠባቂ ማግኘት ነበረባት እና ይሄኔ ነበር ሶርቻ የገባችው።ይህ ያልተጠበቀ ገጠመኝ ከዚህ በፊት እንደማንኛውም ሃና ካጋጠማት በተለየ ጥልቅ ወዳጅነት ፈጠረ።
የፍቅር ታሪካቸው ለማበብ የዘገየ ነበር፣የጋራ ስሜቶች ለመታየት ጥቂት አመታትን ፈጅቷል። ግን መጠናናት ከጀመሩ በኋላ ግንኙነታቸው እየጠነከረ ሄዶ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አብረው ኖረዋል። ሐና ግንኙነታቸውን ስታሰላስል ልዩነቶቻቸውን አምናለች, አንዳንድ ጊዜ በተቃራኒ ባህሪያቸው እና የህይወት አቀራረቦች ላይ ግጭት እንደሚፈጥሩ አምናለች.
እ.ኤ.አ. በነሀሴ 2021 ሃና እና ሶርቻ በደብሊን በሚገኘው ዲን ሆቴል በሚወዷቸው ሰዎች በተከበበው ልብ በሚነካ ስነ ስርዓት ተጋቡ። ከሠርጋቸው ከሶስት ቀናት በኋላ ባለው የሴቶች የመላው አየርላንድ የግማሽ ፍፃሜ ውድድር ብቃቷን ስታሳይ ደስታው ለጊዜው ተቋረጠ። ሆኖም ሳምንቱ ሃና ዱብሊን አሸናፊ ሆና የግጥሚያው ተጫዋች ተብላ ስትጠራ ሳምንቱ ህልም ሆነላት።
በ2023 ሀና እና ሶርቻ ልጃቸውን አኦይፌን ወደ አለም ስትቀበሉ እንደ ባልና ሚስት ጉዟቸው ሌላ የሚያምር አቅጣጫ ያዘ። አዲስ ወላጅ እንደመሆናቸው መጠን አንዳቸው ለሌላው የነበራቸው ፍቅር እየጠነከረ ሄዶ ሃና በሜዳው ጥሩ መሆኗን ቀጠለች። በመላ አየርላንድ የፍጻሜ ውድድር የቡድኗን ድል አኦፊን በእቅፏ በመያዝ እና የህዝቡን ልብ በመግዛት በኩራት አከበረች።
ሀና እና ሶርቻ ወደ ፊት በመመልከት ቤተሰባቸውን የበለጠ ለማስፋት ያላቸውን ተስፋ ገለጹ። ሃና ሕፃኑን የመሸከምን ሚና በመጫወት ወደፊት ሌላ ልጅ ያስባሉ። የነሱ የፍቅር ታሪክ ስፖርት ሰዎችን ወደ አንድነት ለማምጣት እና የዕድሜ ልክ ትስስር ለመፍጠር ያለውን ሃይል የሚያሳይ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ሐና እና ሶርቻ እንዴት ተገናኙ?
ሃና ታይሬል እና ሶርቻ ተርንቡል ተገናኙት ሀና በደብሊን ቡድን ውስጥ ያላትን ቦታ በረኛ የምትተካበትን ስትፈልግ ነበር። ሶርቻ በበጎ ፈቃደኝነት ተሰማርተው ጓደኝነታቸውም ከዚያ አበበ።
2. ሃና እና ሶርቻ መቼ አገቡ?
በኦገስት 2021 በደብሊን በሚገኘው ዲን ሆቴል ተጋቡ። ሰርጋቸው በመቆለፊያ ገደቦች ምክንያት ለሌላ ጊዜ ተላልፏል።
3. ሐና የሠርግ እና የስፖርት ቃል ኪዳኗን ሚዛናዊ ያደረገችው እንዴት ነው?
ከሠርጋቸው ከሶስት ቀናት በኋላ ሃና በደብሊን የሴቶች ሁሉ አየርላንድ ግማሽ ፍፃሜ ተሳትፋለች። ስራ ቢበዛባትም በሜዳው ጥሩ ውጤት አስመዝግባለች እና የጨዋታውን ምርጥ ተጫዋች አሸንፋለች።
4. ሐና እና ሶርቻ መቼ ወላጅ ሆኑ?
ሃና እና ሶርቻ በደብሊን እና በኬሪ መካከል ከመላው አየርላንድ የፍጻሜ ጨዋታ ከሰባት ሳምንታት በፊት በ2023 ልጃቸውን አኦይፌን ወደ ህይወታቸው ተቀብለዋል።
5. የወደፊት እቅዳቸው ምንድን ነው?
ሃና እና ሶርቻ ቤተሰባቸውን የበለጠ ለማስፋት ተስፋ በማድረግ ወደፊት ሌላ ልጅ የመውለድ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል ። በሚቀጥለው ጊዜ ሐና ሕፃኑን እንደሸከመች አስበው ነበር።