የፀሐይ ስርዓት በህዋ ውስጥ እንዴት ይንቀሳቀሳል?

ርዕስ፡ አስደናቂው የጸሀይ ስርዓታችን ዳንስ በጠፈር
መግቢያ:
የቦታ ስፋት ለቁጥር የሚያታክቱ አስደናቂ ነገሮች መኖሪያ ነው፣ እና በጣም ከሚያስደንቁ ክስተቶች አንዱ የፀሐይ ስርዓታችን ማራኪ እንቅስቃሴ ነው። በዚህ ጽሁፍ የኛ ሥርዓተ-ፀሀይ እንዴት የጠፈርን ጠፈር ውስጥ እንደሚያልፍ ለመረዳት፣ የተወሳሰቡ እንቅስቃሴዎችን በማብራት እና የሰማይ መካኒኮችን ውበት ይፋ ለማድረግ ጉዞ እንጀምራለን።
የሰለስቲያል መካኒኮችን መረዳት፡-
የሶላር ስርዓታችንን እንቅስቃሴ ለመረዳት በመጀመሪያ ወደ ሰለስቲያል ሜካኒኮች መዘመር አለብን። ይህ የፊዚክስ ክፍል ፕላኔቶችን፣ ጨረቃዎችን፣ አስትሮይድ እና ኮሜትዎችን ጨምሮ የሰማይ አካላት እንቅስቃሴ እና መስተጋብር ላይ ያተኩራል።
የስበት ኃይል፡ ዋና አሻንጉሊት፡
በሶላር ሲስተም ዳንስ እምብርት ላይ የስበት ኃይል አለ። በጅምላ በሁለት ነገሮች መካከል ያለው ማራኪ ሃይል ተብሎ የተገለፀው የስበት ኃይል የሰማይ አካላትን እንቅስቃሴ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ፣ የፀሐይ ግዙፍ የስበት ኃይል እንደ ዋና አሻንጉሊት ይሠራል፣ የፕላኔቶችን፣ የጨረቃዎችን እና ሌሎች የሰማይ አካላትን ውስብስብ የሙዚቃ ዜማ ያቀናጃል።
የፀሐይ ምህዋር በወተት መንገድ፡-
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ፀሀይ ከፕላኔቶች ፕላኔቶች ጋር ፣ በህዋ ላይ እንደቆመ አይቆይም። የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ያለማቋረጥ ይንቀሳቀሳል፣ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ መሃል ላይ ይሽከረከራል። ይህ ታላቅ ጉዞ ለመጠናቀቅ በግምት 230 ሚሊዮን አመታትን የሚፈጅ ሲሆን የጋላክሲው አመት በመባል ይታወቃል።
የፀሐይ መንገድ በወተት መንገድ
የፀሀይ ስርዓት ሚልኪ ዌይን ሲዞር ጋላክቲክ ፕላን በመባል የሚታወቀውን መንገድ ይከተላል። ይህ አውሮፕላን የጋላክሲውን ወገብ የሚወክል ምናባዊ ጠፍጣፋ መሬት ነው። ፀሐይ፣ በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ሌሎች ከዋክብት ጋር፣ ከዚህ አውሮፕላን በላይ እና በታች በጸጋ ይንሸራተታል፣ ይህም ክብ ቅርጽ ያለው ክብ ቅርጽ ያለው አቅጣጫ ይከታተላል።
በወተት መንገድ ውስጥ የፀሐይ እንቅስቃሴ፡-
የፀሀይ ሥርዓቱ ፍኖተ ሐሊብ በሚዞርበት ጊዜ፣ እንዲሁም ቀጥ ያለ መወዛወዝ በመባል የሚታወቀው ለስላሳ የቦቢ እንቅስቃሴ ያጋጥመዋል። ይህ እንቅስቃሴ ፀሀይ ከጋላክቲክ አይሮፕላን በላይ እና በታች እንድትንቀሳቀስ ያደርጋታል፣ ይህም ለስላሳ ሞገዶች ከሚንቀሳቀስ መርከብ ጋር ይመሳሰላል። ይህ መወዛወዝ በፀሃይ ሲስተም ኮስሚክ ዳንስ ላይ ሌላ ውስብስብነት ይጨምራል።
ፕላኔተሪ ምህዋር፡ ስስ ሚዛን፡
በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ፣ እያንዳንዱ ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ የራሱ የሆነ ልዩ ምህዋር አለው። እነዚህ ምህዋሮች ፍፁም ክበቦች ሳይሆኑ ሞላላ ቅርጽ አላቸው፣ ፀሀይም በአንደኛው የትኩረት ነጥብ ላይ ትገኛለች። በፀሐይ እና በፕላኔቶች መካከል ያለው የስበት ጦርነት በየመዞሪያቸው እንዲቆይ ያደርጋቸዋል፣ ይህም በሴንትሪፔታል ሃይል እና በስበት መስህብ መካከል ያለውን ሚዛን ይጠብቃል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ 1፡ የፀሀይ ስርዓት በህዋ ውስጥ ምን ያህል በፍጥነት ይንቀሳቀሳል?
መ 1፡ የፀሀይ ስርዓት ሚልክ ዌይ መሃል ላይ ሲዞር በግምት 828,000 ኪሎ ሜትር በሰአት (514,000 ማይል በሰአት) በሚያስገርም ፍጥነት ይጓዛል።
Q2: የስርዓተ ፀሐይ ቀጥታ መስመር ይንቀሳቀሳል?
A2: አይ, የፀሐይ ስርዓቱ ቀጥታ መስመር ላይ አይንቀሳቀስም. በፀሐይ እና በሌሎች የሰማይ አካላት ስበት ምክንያት አቅጣጫው ጠመዝማዛ ነው።
ጥ 3፡ የስርአተ ፀሐይ ፍኖተ ሐሊብ ዙሪያ አንድ ምህዋር ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል?
መ 3፡ የስርአተ-ፀሀይ ስርዓት ፍኖተ ሐሊብ መሃል አንድ ምህዋር ለመጨረስ በግምት 230 ሚሊዮን ዓመታት ይወስዳል።
ጥ 4፡ የፕላኔቷን ምህዋር ቅርፅ የሚወስነው ምንድን ነው?
መ 4፡ የፕላኔቷ ምህዋር ቅርፅ የሚወሰነው በፕላኔቷ ፍጥነት እና በፀሐይ ስበት መካከል ባለው ሚዛን ነው። ይህ ሚዛን ኤሊፕቲካል ምህዋርን ያስከትላል.
ማጠቃለያ:
የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ባሌት ስበት የማይታይ ኮሪዮግራፈር ሆኖ የፕላኔቶችን፣ የጨረቃዎችን እና ሌሎች የሰማይ አካላትን እንቅስቃሴ የሚመራበት አስደናቂ ትዕይንት ነው። የሰለስቲያል ሜካኒኮችን መርሆች በመረዳት፣ በቦታ ስፋት ውስጥ ለሚዘረጋው ውስብስብ ዳንስ ጥልቅ አድናቆት እናገኛለን። የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ በአስደናቂ ሁኔታ የዓለማችንን መድረክ በጸጋ ሲያልፍ፣ ምናባችንን ለዘለዓለም እየማረክን እያደነቅን እንቀጥል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/
- Space.com: https://www.space.com/