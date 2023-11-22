የዋልማርት ባለቤቶች ምን ያህል ሀብታም ናቸው?
በችርቻሮ ግዙፎች ግዛት ዋልማርት ከረዥም ጊዜ ጀምሮ የበላይ ሆኖ ነግሷል። በተንሰራፋው የሱቆች ኔትወርክ እና ሰፊ የምርት አቅርቦቶች፣ ኩባንያው ባለፉት አመታት እጅግ አስደናቂ የሆነ ሀብት አከማችቷል። ግን የዚህ የችርቻሮ ቤሄሞት ባለቤቶች ምን ያህል ሀብታም ናቸው? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የዋልተን ቤተሰብ፣ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች፣ የኩባንያው ዋና ባለቤቶች ናቸው። እ.ኤ.አ. በ 2021 ፣ የቤተሰቡ የጋራ ሀብት ወደ 247 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገመት ፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ ያደርጋቸዋል። ይህ አስደናቂ አኃዝ በአብዛኛው በ Walmart ባለቤትነት ምክንያት ነው፣ ይህም በዓለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ሆኖ ቀጥሏል።
የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በአባላቶቹ መካከል እኩል ያልተከፋፈለ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። የቤተሰቡ ሀብት በብዙ ግለሰቦች የተከፋፈለ ሲሆን አራቱ የሳም ዋልተን ልጆች - ጂም ፣ አሊስ ፣ ሮብ እና ሉካስ - ዋና ተጠቃሚዎች ናቸው። እያንዳንዳቸው በኩባንያው ውስጥ ትልቅ ድርሻ አላቸው, ይህም ለግዙፉ ሀብታቸው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸውን እንዴት ያከማቻሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የሚመነጨው ከዋልማርት ባለቤትነት ነው። ኩባንያው እያደገ እና እየሰፋ ሲሄድ, ሀብታቸውም እንዲሁ ነበር.
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት ከሌሎች ቢሊየነሮች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: የዋልተን ቤተሰብ በቋሚነት በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ሀብታም ከሆኑት ግለሰቦች መካከል ይመደባል። ሆኖም ሀብታቸው ከሌሎች ቢሊየነሮች እንደ ጄፍ ቤዞስ፣ ኢሎን ማስክ እና ቢል ጌትስ ብልጫ አለው።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት ምን ተጽእኖ አለው?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ከፍተኛ ሀብት በተለያዩ ዘርፎች፣ በጎ አድራጎት እና ፖለቲካን ጨምሮ ከፍተኛ ተፅእኖ እንዲፈጥሩ አስችሏቸዋል። በብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ተሳትፈዋል እና ፖለቲካዊ አስተዋፅኦ አድርገዋል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት፣ የዋልተን ቤተሰብ፣ ባለቤቶች፣ በሚያስደንቅ ሁኔታ ሀብታም ናቸው፣ ሀብታቸውም 247 ቢሊዮን ዶላር ነው። የእነሱ ሰፊ ሀብት ዋልማርት እንደ ችርቻሮ ግዙፍ ስኬት ማረጋገጫ ነው። ኩባንያው ማደጉን በሚቀጥልበት ጊዜ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት የበለጠ እያደገ ሊሄድ ይችላል, ይህም በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ሀብታም ቤተሰቦች መካከል እንደ አንዱ ያላቸውን ደረጃ ያጠናክራል.