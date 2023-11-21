የዋልማርት ባለቤቶች ምን ያህል ሀብታም ናቸው?
በችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ ዋልማርት በዓለም ላይ ካሉ በጣም ስኬታማ እና ተደማጭነት ካላቸው ኩባንያዎች አንዱ ሆኖ ይቆማል። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና በመስመር ላይ መገኘት፣ የዋልማርት ባለቤቶች ብዙ ሀብት ማካበታቸው ምንም አያስደንቅም። እስቲ ከዚህ የችርቻሮ ሃይል ቤት ጀርባ ያሉትን የግለሰቦችን ሀብት እንመርምር።
የዋልተን ቤተሰብ፣ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች፣ የኩባንያው ዋና ባለቤቶች ናቸው። እ.ኤ.አ. በ 2021 ፣ የቤተሰቡ የጋራ ሀብት ወደ 247 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገመት ይገመታል ፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ ያደርጋቸዋል። ይህ ግዙፍ ሀብት በአብዛኛው የተመካው በ Walmart ውስጥ ባላቸው የባለቤትነት ድርሻ ሲሆን ይህም ለሀብታቸው ከፍተኛ ድርሻ ያለው ነው።
የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋናነት ከዋልማርት አክሲዮኖች ባለቤትነት ጋር የተያያዘ ነው። ቤተሰቡ 50% የሚሆነውን የWalmart አስደናቂ አክሲዮኖች በባለቤትነት ይይዛል፣ ይህም በኩባንያው አሠራር እና አቅጣጫ ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር ያደርጋል። የዋልማርት የአክሲዮን ዋጋ ባለፉት ዓመታት እየጨመረ በመምጣቱ የዋልተን ቤተሰብ ሀብትም እንዲሁ።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት ባለቤቶች እነማን ናቸው?
መ: የዋልማርት ዋና ባለቤቶች የዋልተን ቤተሰብ አባላት፣ የኩባንያው መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች ናቸው።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ዋጋ ስንት ነው?
መ: ከ 2021 ጀምሮ የዋልተን ቤተሰብ የጋራ ሀብት ወደ 247 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ይገመታል።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸውን እንዴት ያከማቻሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የተወሰደው በዋልማርት ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው፣ይህም የሀብታቸውን ጉልህ ድርሻ ይይዛል።
የዋልተን ቤተሰብ ሰፊ ሀብት የክርክር እና የትችት ርዕሰ ጉዳይ እንደነበር ልብ ማለት ያስፈልጋል። አንዳንዶች የቤተሰቡ ከፍተኛ ሀብት በህብረተሰቡ ውስጥ እያደገ የመጣውን የሀብት ልዩነት ያሳያል ብለው ይከራከራሉ። ቢሆንም፣ የዋልማርት እንደ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ተፅእኖ እና ስኬት መካድ አይቻልም፣ እና የባለቤቶቹ ሀብት ያንን ድል ያንፀባርቃል።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት፣ የዋልተን ቤተሰብ ባለቤቶች፣ በጠቅላላ ወደ 247 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ሀብት ካላቸው በዓለም ላይ ካሉት ባለጸጎች መካከል ናቸው። በዋልማርት የነበራቸው የባለቤትነት ድርሻ ሀብታቸውን ወደ አስደናቂ ከፍታዎች እንዲሸጋገር አድርጎታል፣ በአለም አቀፉ የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናዮች በመሆን አቋማቸውን በማጠናከር።