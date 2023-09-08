የስነ ፈለክ ተመራማሪ ብራያን ሜይ ለናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ ካርታ አስትሮይድ ቤንኑ ይረዳል

ለታዋቂው የሮክ ባንድ ንግሥት መሪ ጊታር አጫዋች በመባል የሚታወቀው የአስትሮፊዚክስ ሊቅ ብራያን ሜይ ለናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ ትልቅ አስተዋፅዖ አድርጓል። በአስትሮፊዚክስ የዶክትሬት ዲግሪ ያገኘው ሜይ አስትሮይድ ቤንኑ የተባለውን ካርታ በማዘጋጀት ተሳተፈ፣ ተልእኮው ናሙና ለማውጣት ተዘጋጅቷል።
ሜይ ከናሳ ጋር ትብብሯ የጀመረችው እ.ኤ.አ. በ2015 በፕሉቶ ለመብረር የጠፈር መንኮራኩር በላከችው የኒው አድማስ ተልዕኮ ላይ ሲሰራ ነው። የፕሉቶ የመጀመሪያ ደረጃ ከፍተኛ ጥራት ያለው ስቴሪዮ ምስል ፈጠረ፣ ተሰጥኦውን እንደ ሮክ ሙዚቀኛ ብቻ ሳይሆን እንደ የስነ ፈለክ ተመራማሪም አሳይቷል።
ለOSIRIS-REx ተልእኮ፣ ሜይ ከሳይንቲስት ክላውዲያ ማንዞኒም ጋር በመሆን የቦታ ተልእኮዎችን ትክክለኛ የ3-ል ምስሎችን ለመፍጠር ሠርቷል። እነዚህን ምስሎች በመጠቀም ሜይ የቤንኑ ካርታ ረድቶ የአስትሮይድ ናሙናን ለሚሰበስብ ለምርመራው ደህንነቱ የተጠበቀ ማረፊያ ዞን አገኘ። የሜይ ስቲሪዮ ተስማሚ ማረፊያ ቦታን ለመፈለግ የሚረዳ “ታላቅ መሣሪያ” በማለት የገለጹትን የተልእኮ ዳይሬክተር ዳንቴ ላውሬታን አስደነቃቸው።
ሜይ ለሳይንስ እና ህዋ ምርምር ያደረገው ቁርጠኝነት ከናሳ ፕሮጄክቶች ጋር ባለው ተሳትፎ ውስጥ ይታያል። ለሥነ ፈለክ ጥናት የነበረው ፍቅር በአስትሮፊዚክስ የዶክትሬት ዲግሪውን እንዲከታተል አድርጎታል፣ እና ለንግሥቲቱ የዘፈን ደራሲ በመሆን ለሙዚቃው ዓለም ዘላቂ አስተዋፅዖ በማድረግ በዘርፉ አስተዋፅኦ ማበርከቱን ቀጥሏል።
በሴፕቴምበር 24 የ OSIRIS-REx ናሙና ካፕሱል በዩታ በረሃ ማረፉ ናሳ የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር የመመለስ ተልዕኮ ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ያመላክታል። ብሪያን ሜይ ለተልእኮው ያበረከቱት አስተዋጾ ልዩ የሙዚቃ እና የሳይንስ መገናኛን ጎላ አድርጎ ያሳያል፣ ይህም የግለሰቦችን ተሰጥኦ እና ልዩ ልዩ ፍላጎቶች ከዋና ዋና የዕውቀታቸው ዘርፍ ባለፈ ያሳድጋል።
ምንጮች:
– ናሳ የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር የማድረስ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ተልእኮ በብዙ መልኩ አስደናቂ ነው። (የአየር ሁኔታ ቻናል)
– ብሪያን ሜይ በአስትሮፊዚክስ የዶክትሬት ዲግሪ አለው። (የአየር ሁኔታ ቻናል)
- ሜይ አስትሮይድ ቤንኑን እንደ OSIRIS-REx አካል አድርጎ ለመቅረጽ በማገዝ እውቅና ተሰጥቶታል። (የአየር ሁኔታ ቻናል)
- ሜይ ከሳይንቲስት ክላውዲያ ማንዞኒ ጋር 3D ምስሎችን የጠፈር ተልእኮዎችን ለመፍጠር ሰርቷል። (የአየር ሁኔታ ቻናል)
– የሜይ ስቲሪዮዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ማረፊያ ቦታ ለማግኘት እንደ ምርጥ መሳሪያ ተገልጸዋል። (Space.com)