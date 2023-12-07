የማሰብ ችሎታን ማግኘት፡ ወደ ውስጣዊ ሰላም የሚደረግ ጉዞ

ብዙ ጊዜ በብርሃን ፍጥነት የሚንቀሳቀስ በሚመስል አለም ውስጥ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ሚዛናቸውን የሚያገኙበት እና የሚረጋጉበትን መንገድ ይፈልጋሉ። ታዋቂው የሚዲያ ስብዕና ክላር ማኬና ያንን ለማሳካት አዲስ መንገድ ጀምሯል። በመገናኛ ብዙሃን ኢንዱስትሪው ፈጣን ፍጥነት ከመሸነፍ ይልቅ የተቀናጀ ስነ-ምግብ ኢንስቲትዩት በመማር የጤና አሰልጣኝ ለመሆን ወሰነች።
በአዲሱ እውቀቷ፣ ማክኬና ለዕለታዊ ተግባሯ የበለጠ ሰላማዊ አቀራረብን ተቀብላለች። ካደረጋቸው ቁልፍ ለውጦች አንዱ ማለዳዋን በማሰላሰል መጀመር ነው። ከጠዋቱ 6፡30 ሰዓት ላይ በመነሳት አእምሮዋን ለማጥራት እና ከውስጣዊ ማንነቷ ጋር ለመገናኘት ጊዜ ትመድባለች። ማክኬና ይህ ቀላል አሰራር ለቀጣዩ ቀን ድምጽን እንደሚያዘጋጅ ያምናል.
ለማሰላሰል የተወሰነ ጊዜ የመመደብ ቅንጦት ለሌላቸው፣ ማክኬና ቀኑን ሙሉ ትንንሽ የአስተሳሰብ ስራዎችን ማካተት እንዳለበት ይጠቁማል። ከቴክኖሎጂ ጋር ድንበሮችን ማበጀት ለምሳሌ ስልኩን በተወሰነ ሰዓት ላይ ማስቀመጥ እና እራስን በሚያረጋጋ ሙዚቃ ውስጥ ለጥቂት ደቂቃዎች ማጥመቅ የመረጋጋት እና የተመጣጠነ ስሜት ይፈጥራል።
የእነዚህ ጥቃቅን ለውጦች ጠቀሜታ ዝቅተኛ መሆን የለበትም. ማክኬና በእለት ተእለት ተግባሮቻችን ውስጥ የሚደረጉ ጥቃቅን ለውጦች እንኳን በደህንነታችን ላይ በጎ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ በጥብቅ ያምናል። ከመገናኛ ብዙኃን ኢንዱስትሪው ምስቅልቅል እና ፈጣን ተፈጥሮ ወደ ኋላ በመመለስ የማሰብ ችሎታን እና ለራስ እንክብካቤ ቅድሚያ የመስጠትን አስፈላጊነት አግኝታለች።
ወደ ውስጣዊ ሰላም በሚወስደው መንገድ ላይ ለመጀመር በጣም አልረፈደም። የማክኬና ጉዞ በህይወቶች በጣም በተጨናነቀበት ጊዜ እንኳን ለአፍታ መረጋጋት ቦታ እንዳለ ለማስታወስ ያገለግላል። አእምሮን በመቀበል፣ የዘመናዊውን ዓለም ተግዳሮቶች በበለጠ ቅለት ማሰስ እና በአሁኑ ጊዜ መጽናኛ ማግኘት እንችላለን።