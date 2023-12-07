በጣም ጥንታዊው ሮቦት ስንት አመት ነው?
ማጠቃለያ:
ሮቦቶች የዘመናችን ዋና አካል ሆነዋል፣ ነገር ግን ታሪካቸው አንድ ሰው ከሚጠብቀው በላይ ወደ ኋላ ተዘርግቷል። ዛሬ እኛ እንደምናውቃቸው የሮቦቶች ጽንሰ-ሀሳብ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ብቅ ብቅ እያለ፣ አውቶሜሽን እና ሜካኒካል ፍጡራን ግንድ ከጥንት ጀምሮ ሊገኙ ይችላሉ። ይህ መጣጥፍ እጅግ በጣም ጥንታዊ የሆኑትን የታወቁ ምሳሌዎችን በመመርመር እና የእነዚህ አስደናቂ ፈጠራዎች ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃንን በማፍሰስ ወደ አስደናቂው የሮቦቶች ታሪክ በጥልቀት ያብራራል።
መግቢያ:
ሮቦቶች በተለያየ መልኩ ለዘመናት የሰው ልጅ ምናብ ይማርካሉ። ከጥንታዊው የሜካኒካል ፍጡራን አፈ-ታሪኮች እስከ ዘመናዊ የሰው ልጅ ሮቦቶች ድረስ እነዚህ አርቲፊሻል ፈጠራዎች ሁሌም ይማርከናል። ግን በጣም ጥንታዊው ሮቦት ስንት አመት ነው? ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት፣ አውቶማቲክ መሳሪያዎችን እና የሜካኒካል ድንቆችን የመጀመሪያዎቹን ሁኔታዎች በመዳሰስ በጊዜ ሂደት መጓዝ አለብን።
የጥንት አውቶማቲክ ማሽኖች;
የሮቦቶች አመጣጥ በጥንታዊ ሥልጣኔዎች ውስጥ ሊገኝ ይችላል, ፈጣሪዎች እና መሐንዲሶች አስደናቂ አውቶማቲክ መሳሪያዎችን ፈጥረዋል. በጣም ዝነኛ ከሆኑት ምሳሌዎች አንዱ በግሪክ የባህር ዳርቻ ላይ በመርከብ መሰበር የተገኘው አንቲኪቴራ ዘዴ ነው። በ2ኛው ክፍለ ዘመን ከዘአበ ጀምሮ፣ ይህ ውስብስብ መሣሪያ የስነ ፈለክ ቦታዎችን ለመከታተል እና የሰማይ ክስተቶችን ለመተንበይ ያገለግል ነበር። በዘመናዊው አስተሳሰብ ሮቦት ባይሆንም ውስብስብ ሜካኒካል ሥርዓቶችን ለመፍጠር የጥንታዊ መሐንዲሶችን ብልሃት ያሳያል።
ሌላው የታሪክ ተመራማሪዎችን ያስደነቀው የጥንት አውቶሜትድ በስዊዘርላንድ የእጅ ሰዓት ሰሪዎች ፒየር ጃኬት-ድሮዝ እና ልጆቹ በ18ኛው ክፍለ ዘመን የተፈጠረው “Jaquet-droz automaton” ነው። እነዚህ የሜካኒካል አሻንጉሊቶች የሙዚቃ መሳሪያዎችን መፃፍ፣ መሳል እና መጫወት የሚችሉ ነበሩ። እንደ አንቲኪቴራ አሠራር ጥንታዊ ባይሆንም፣ በአውቶማቲክ እድገት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ይወክላሉ።
የዘመናዊ ሮቦቶች መፈጠር;
“ሮቦት” የሚለው ቃል እ.ኤ.አ. በ1920 በቼክ ፀሐፌ ተውኔት ካሬል አፔክ “RUR” (የሮስሱም ዩኒቨርሳል ሮቦቶች) ተውኔቱ የተፈጠረ ነው። ይህ የዘመናዊው የሮቦቶች ፅንሰ-ሀሳብ ጅምር መሆኑን አመልክቷል እንደ ሰዋዊ ማሽኖች ተግባራትን በራስ ገዝ ማከናወን። ይሁን እንጂ በሮቦቲክስ ውስጥ ጉልህ እድገቶች የተደረጉት እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ አልነበረም።
እ.ኤ.አ. በ 1954 ጆርጅ ዴቮል እና ጆሴፍ ኤንግልበርገር የመጀመሪያውን የኢንዱስትሪ ሮቦት ዩኒሜትን ሠሩ ፣ ይህም የማምረቻ ሂደቶችን አሻሽሏል። ይህ የሮቦቲክ ክንድ ዛሬ ለምናየው የኢንዱስትሪ አውቶሜሽን መሰረት ጥሎ ተደጋጋሚ ስራዎችን በትክክለኛነት እና በብቃት ማከናወን የሚችል ነበር።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ የሮቦት ፍቺ ምንድን ነው?
መ፡ ሮቦት ራሱን ችሎ ወይም ከፊል በራስ-ገዝ ስራዎችን ለመስራት የተነደፈ ሜካኒካል ወይም ምናባዊ ሰው ሰራሽ ወኪል ነው።
ጥ፡ ከተጠቀሱት የቆዩ የሮቦቶች ምሳሌዎች አሉ?
መ: አንቲኪቴራ ሜካኒካል እና ጃኬት-ድሮዝ አውቶሜትን በጣም ጥንታዊ ከሚባሉት ምሳሌዎች መካከል ሲሆኑ፣ ቀደም ሲል በታሪክ የጠፉ አውቶሜትድ መሳሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
ጥ፡- በቅርብ ዓመታት ውስጥ ሮቦቲክስ እንዴት ተሻሽሏል?
መ: በሮቦቲክስ ውስጥ የቅርብ ጊዜ እድገቶች በጣም የተራቀቁ እና የማሰብ ችሎታ ያላቸው ማሽኖች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል. ሰው መሰል እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ከሚችሉ ሰዋዊ ሮቦቶች ጀምሮ እስከ AI-powered autonomous ተሽከርካሪዎች ድረስ የሮቦቲክስ መስክ ድንበር መግፋቱን ቀጥሏል።
በማጠቃለያው "ሮቦት" የሚለው ቃል በአንጻራዊነት አዲስ ሊሆን ቢችልም, አውቶሜትድ መሳሪያዎች እና ሜካኒካል ፍጥረታት ጽንሰ-ሀሳብ ከብዙ መቶ ዘመናት በፊት ነው. አንቲኪቴራ ሜካኒካል እና ጃኬት-ድሮዝ አውቶሜትን የጥንታዊ መሐንዲሶችን ብልሃት ለማስታወስ ያገለግላሉ፣ ዩኒሜት ግን የዘመናዊ ሮቦቲክስ ጅምር ነው። ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ የሮቦቶች ዕድሜ በእርጅና ላይ ብቻ ነው የተቀመጠው፣ አዳዲስ ፈጠራዎች እነዚህ መካኒካል አስደናቂ ነገሮች ሊያገኙት የሚችሉትን ድንበር በየጊዜው እየገፉ ነው።
ምንጮች:
- የጥንት አመጣጥ. (ኛ) አንቲኪቴራ ሜካኒዝም፡ የዓለማችን እጅግ ጥንታዊው ኮምፒውተር። ከ የተወሰደ https://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/antikythera-mechanism-world-s-oldest-computer-001713
- ፍራንክሊን ተቋም. (ኛ) ጃኬት-ድሮዝ አውቶማቶን። ከ የተወሰደ https://www.fi.edu/history-resources/jaquet-droz-automaton
- አንድነት ያለው ታሪክ። (ኛ) ከ የተወሰደ https://www.unimate.com/unimate-story