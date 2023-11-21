ዋልማርት በስርቆት ምን ያህል ያጣል?
በችርቻሮ አለም ውስጥ ስርቆት ኩባንያዎች መታገል ያለባቸው አሳዛኝ እውነታ ነው። በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ ቸርቻሪዎች አንዱ የሆነው ዋልማርት ከዚህ የተለየ አይደለም። በሺዎች የሚቆጠሩ መደብሮች በአለም ዙሪያ ተሰራጭተዋል, የችርቻሮው ግዙፉ በየዓመቱ በስርቆት ምክንያት ከፍተኛ ኪሳራ ይደርስበታል. ግን ዋልማርት በስርቆት ምን ያህል ያጣል?
በቅርብ ዘገባዎች መሰረት ዋልማርት በስርቆት ምክንያት በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ታጣለች። እንዲያውም ኩባንያው በሱቅ መዝረፍ ብቻ ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር በየዓመቱ እንደሚያጣ ይገመታል። ይህ አስገራሚ ምስል ዋልማርት ስርቆትን በመዋጋት ረገድ የሚያጋጥመውን የችግር መጠን ያጎላል።
በየጥ:
ጥ፡ ስርቆት ምንድን ነው?
መ፡ ስርቆት የሌላ ሰውን ንብረት ያለእነሱ ፍቃድ የመውሰድን ተግባር ለዘለቄታው ለማሳጣት ነው።
ጥ፡ Walmart ስርቆትን እንዴት ይገልፃል?
መ፡ ዋልማርት ስርቆትን የኩባንያው ወይም የደንበኞቹን ያልተፈቀደ ሸቀጥ፣ ገንዘብ ወይም ንብረት መውሰድ ሲል ይገልፃል።
ጥ፡ ዋናዎቹ የዋልማርት ፊቶች ስርቆት ምን ምን ናቸው?
መ፡ ዋልማርት በዋናነት የሚሠራው ሁለት ዓይነት ስርቆትን ነው፡ የሱቅ ስርቆትን፣ ደንበኞችን ሸቀጣ ሸቀጦችን የሚሰርቁበትን እና የሰራተኛ ስርቆትን፣ ይህም ታማኝ ያልሆኑ ሰራተኞችን ከኩባንያው መስረቅን ያካትታል።
ጥ፡ Walmart ስርቆትን እንዴት ይዋጋል?
መ፡ ዋልማርት ስርቆትን ለመዋጋት የተለያዩ ስልቶችን ይጠቀማል፣ ይህም የስለላ ካሜራዎችን፣ የደህንነት ሰራተኞችን እና የላቁ የፀረ-ስርቆት ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምን ይጨምራል። እንዲሁም ሌቦችን ለመክሰስ ከህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጋር በቅርበት ይሰራሉ።
ጥ፡ ስርቆት የዋልማርትን ዋጋ ይነካል?
መ: አዎ፣ ስርቆት በዋልማርት ዋጋ ላይ ተጽእኖ አለው። በስርቆት ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ በመጨረሻ ለደንበኞች በከፍተኛ ዋጋ ይተላለፋል የገንዘብ ኪሳራውን ለማካካስ።
የዋልማርት የስርቆት ኪሳራ መጠን ውጤታማ የደህንነት እርምጃዎችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። ኩባንያው ስርቆትን ለመከላከል እና ንብረቶቹን ለመጠበቅ በክትትል ስርዓቶች፣ በደህንነት ሰራተኞች እና በጸረ-ስርቆት ቴክኖሎጂዎች ላይ ብዙ ኢንቨስት ያደርጋል። ሆኖም እነዚህ ጥረቶች ቢኖሩም ስርቆት ለግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ቀጣይ ፈተና ነው።
በማጠቃለያው፣ ዋልማርት በስርቆት ምክንያት ከፍተኛ ኪሳራ ይደርስበታል፣ በሱቅ ዘረፋ ብቻ በዓመት 3 ቢሊዮን ዶላር እንደሚጠፋ ይገመታል። ኩባንያው ስርቆትን ለመዋጋት እና በዋጋ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመቀነስ ለደህንነት እርምጃዎች ቅድሚያ መስጠቱን ቀጥሏል. በላቁ ቴክኖሎጂዎች ላይ ኢንቨስት በማድረግ እና ከህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጋር በመተባበር ዋልማርት የታችኛውን መስመር እየጠበቀ ለደንበኞቹ ደህንነቱ የተጠበቀ የገበያ አካባቢ ለመፍጠር ይጥራል።