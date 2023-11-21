የዋልማርት ባለቤት ለአንድ አመት ምን ያህል ይሰራል?
በችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ ዋልማርት በዓለም ላይ ካሉ በጣም ተደማጭነት እና ትርፋማ ኩባንያዎች መካከል አንዱ ሆኖ ይቆማል። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና በመስመር ላይ መገኘት፣ Walmart ከምቾት እና ከተመጣጣኝ ዋጋ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የቤተሰብ ስም ሆኗል። ብዙዎች የዋልማርት ባለቤት በዓመት ውስጥ ምን ያህል እንደሚያፈሩ ስለሚገረሙ የኩባንያውን ባለቤት የፋይናንስ ስኬት በተመለከተ የማወቅ ጉጉት ይነሳል።
የዋልማርት ባለቤት፡ አጭር መግቢያ
የባለቤቱን ገቢ ዝርዝር ሁኔታ ከመመርመርዎ በፊት፣ በዚህ የችርቻሮ ግዛት መሪ ማን እንደሆነ በትክክል መረዳት ያስፈልጋል። ዋልማርት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የዋልተን ቤተሰብ ሆልዲንግስ ትረስትን ጨምሮ በተለያዩ አካላት በቤተሰቡ ባለቤትነት የተያዘ ነው። የዋልተን ቤተሰብ በኩባንያው ውስጥ ባለው ጉልህ ድርሻ ይታወቃል፣በርካታ የቤተሰብ አባላት በአስተዳደር እና በአሰራር ንቁ ተሳትፎ አድርገዋል።
የዋልማርት ባለቤት ሀብት
እንደ የቅርብ ጊዜው መረጃ፣ የአሁኑ የዋልማርት ባለቤት፣ የዋልተን ቤተሰብ፣ አስደናቂ ሀብት አከማችቷል። በፎርብስ የእውነተኛ ጊዜ ቢሊየነር ተከታታዮች መሠረት የዋልተን ቤተሰብ ጠቅላላ የተጣራ ሀብት ከ200 ቢሊዮን ዶላር ይበልጣል። ይህም በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ ያደርጋቸዋል።
ዓመታዊ ገቢዎች
የዋልማርት ባለቤት በዓመት ውስጥ የሚያገኘውን ትክክለኛ መጠን ለመለየት ፈታኝ ቢሆንም፣ ሀብታቸው በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ መሄዱን ግልጽ ነው። የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የሚመነጨው በዋልማርት ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው፣ይህም ከፍተኛ ክፍፍል እና የካፒታል ትርፍ ያስገኛል። እነዚህ ገቢዎች ከሌሎች ኢንቨስትመንቶች እና የንግድ ሥራዎች ጋር ተዳምረው ለዓመታዊ ገቢያቸው አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
በየጥ
ጥ፡ የዋልማርት ባለቤት ገቢ ከሌሎች ቢሊየነሮች ጋር ሲነጻጸር እንዴት ነው?
መ፡ የዋልማርት ባለቤት ገቢ በአለም አቀፍ ደረጃ ከበለጸጉ ግለሰቦች መካከል ያስቀምጣቸዋል፣ ሀብታቸው በተከታታይ በቢሊየነሮች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይመደባሉ።
ጥ፡ የዋልማርት ባለቤት ገቢ ይለዋወጣል?
መ፡ የዋልማርት ባለቤት ገቢ ከዓመት አመት ሊለያይ ይችላል በኩባንያው የስራ አፈጻጸም ለውጦች፣ የአክሲዮን ገበያ መዋዠቅ እና የኢንቨስትመንት ውጤቶች።
ጥ፡ የዋልማርት ባለቤት የበጎ አድራጎት ጥረቶች አሉ?
መ: አዎ፣ የዋልተን ቤተሰብ በበጎ አድራጎት ጥረቶች ይታወቃሉ። በትምህርት፣ በአካባቢያዊ ዘላቂነት እና በማህበረሰብ ልማት ላይ ያተኮሩ የተለያዩ የበጎ አድራጎት መሠረቶችን እና ተነሳሽነቶችን መስርተዋል።
ለማጠቃለል፣ የዋልማርት ባለቤት ትክክለኛ አመታዊ ገቢ ለማወቅ ፈታኝ ቢሆንም፣ ሀብታቸው የማይካድ ነው። የዋልተን ቤተሰብ የዋልማርት ባለቤትነት በችርቻሮ ታሪክ መዝገብ ውስጥ ያላቸውን ቦታ በማረጋገጥ ለዓለማችን ባለጸጋ ግለሰቦች ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ አድርጓቸዋል።