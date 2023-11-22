የዋልማርት ቤተሰብ በቀን ምን ያህል ያገኛል?
በችርቻሮ መስክ፣ ጥቂት ስሞች የዋልማርትን ያህል ክብደት ይይዛሉ። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና በመስመር ላይ መገኘቱ ኩባንያው ዓለም አቀፍ የኃይል ምንጭ ሆኗል። ግን የዋልማርት ቤተሰብ በየቀኑ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያገኝ አስበህ ታውቃለህ? ወደ ቁጥሮቹ እንመርምር እና በዚህ አስገራሚ ርዕስ ላይ ትንሽ ብርሃን እናብራ።
ብዙውን ጊዜ የዋልተን ቤተሰብ በመባል የሚታወቀው የዋልማርት ቤተሰብ በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ ነው። ሀብታቸው በዋነኛነት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ‹Walmart Inc.› ከሚለው የባለቤትነት ድርሻቸው ነው።የቤተሰቡ ሀብት ለብዙ አባላት ተከፋፍሏል፣ አሊስ ዋልተን፣ጂም ዋልተን እና ሮብ ዋልተን እና ሌሎችም።
በፎርብስ የእውነተኛ ጊዜ ቢሊየነር መከታተያ መሰረት የዋልማርት ቤተሰብ ጥምር ሀብት ወደ 200 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ይገመታል። ይህ አስደናቂ ምስል በፕላኔታችን ላይ ካሉ እጅግ ሀብታም ቤተሰቦች መካከል አንዱ ያደርጋቸዋል። ይሁን እንጂ ይህ የተጣራ ዋጋ ከዕለት ገቢያቸው ጋር ተመሳሳይ እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል.
የእለት ገቢያቸውን ለማስላት የተለያዩ ጉዳዮችን ለምሳሌ ኢንቨስትመንቶች፣ የትርፍ ክፍፍል እና ሌሎች የገቢ ምንጮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። እንደ አለመታደል ሆኖ የዕለት ገቢያቸውን በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ በቀላሉ አይገኝም። ነገር ግን፣ ከዋልማርት መጠን እና ትርፋማነት አንጻር የቀን ገቢያቸው ከፍተኛ ነው ብሎ መገመት አያዳግትም።
በየጥ:
ጥ፡ የተጣራ ዋጋ ምንድን ነው?
መ፡ የተጣራ ዋጋ የአንድ ግለሰብ ወይም አካል ንብረት ጠቅላላ ዋጋ ከዕዳነታቸው ሲቀንስ ነው። የሀብት እና የገንዘብ አቋም መለኪያ ነው።
ጥ፡ የዋልማርት ቤተሰብ ሀብት እንዴት ነው የሚከፋፈለው?
መ: የዋልማርት ቤተሰብ ሀብት በተለያዩ የቤተሰብ አባላት የተከፋፈለ ሲሆን ትልቁን ድርሻ በአሊስ ዋልተን፣ ጂም ዋልተን እና ሮብ ዋልተን ተይዟል።
ጥ፡ ለዋልማርት ቤተሰብ ሌላ የገቢ ምንጮች አሉ?
መ፡ አብዛኛው ሀብታቸው የሚገኘው በ Walmart ውስጥ ካለው የባለቤትነት ድርሻ ቢሆንም፣ ቤተሰቡ ተጨማሪ ገቢ በሚያስገኙ ሌሎች ንግዶች እና ንብረቶች ላይ ኢንቨስት ሊያደርግ ይችላል።
ለማጠቃለል ያህል፣ ለዋልማርት ቤተሰብ የቀን ገቢ ትክክለኛ አሃዝ ማቅረብ ባንችልም፣ ከፍተኛ ዋጋ ያለው በመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። የችርቻሮው ግዙፉ መበልፀግ ሲቀጥል፣ የቤተሰቡ ሀብት ማደጉ አይቀርም፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ባለጸጋ ቤተሰቦች እንደ አንዱ ያላቸውን ቦታ ያጠናክራል።