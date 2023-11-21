Shingrix Walmart ላይ ምን ያህል ያስከፍላል?
ከሺንግልስ ለመከተብ እየፈለጉ ከሆነ፣ በጣም ውጤታማ እና የሚመከሩ ክትባቶች አንዱ Shingrix ነው። ይሁን እንጂ ክትባቱን ከመውሰዱ በፊት ወጪውን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው. በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉት ትላልቅ የችርቻሮ ሰንሰለቶች አንዱ የሆነው Walmart Shingrix በፋርማሲዎቹ ያቀርባል። በ Walmart የሺንግሪክስ ወጪ ምን ያህል እንደሆነ እና ከክትባቱ ጋር የተያያዙ አንዳንድ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የሺንግሪክስ ወጪ በ Walmart፡-
ከ [የአሁኑ ቀን] ጀምሮ፣ የሺንግሪክስ ዋጋ Walmart በአንድ ልክ መጠን $155 ነው። ክትባቱ ሁለት መጠን ያስፈልገዋል፣ስለዚህ አጠቃላይ የክትባት ኮርስ ዋጋ 310 ዶላር አካባቢ ይሆናል። እነዚህ ዋጋዎች እንደየአካባቢው እና እንደማንኛውም ቀጣይ ማስተዋወቂያዎች ወይም ቅናሾች በመጠኑ ሊለያዩ እንደሚችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. Shingrix ምንድን ነው?
ሺንግሪክስ ሺንግልዝ ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውል ክትባት ነው, በ varicella-zoster ቫይረስ ምክንያት የሚያሰቃይ ሽፍታ. ዕድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች በጣም የሚመከር ነው ፣ ምክንያቱም እነሱ በሺንግልዝ የመያዝ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው።
2. Shingrix በኢንሹራንስ የተሸፈነ ነው?
አብዛኛዎቹ የኢንሹራንስ ዕቅዶች የሺንግሪክስን ወጪ ይሸፍናሉ፣ ነገር ግን የሽፋን ዝርዝሮችን ለማረጋገጥ ሁልጊዜ ከኢንሹራንስ አቅራቢዎ ጋር መማከር ጥሩ ነው። ሜዲኬር ክፍል D ደግሞ Shingrixን ይሸፍናል።
3. የሺንግሪክስ ክትባቱን ለመቀበል ብቁነት መስፈርቶች አሉ?
ሺንግሪክስ እድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ነው የሚመከር፣ ከዚህ ቀደም የሺንግልዝ በሽታ ነበረባቸው ወይም የቆየውን የሺንግልዝ ክትባት ዞስታቫክስ ቢወስዱም።
4. Shingrix ያለ ማዘዣ ይገኛል?
አይ፣ ሺንግሪክስ ያለ ማዘዣ አይገኝም። ብቁ መሆንዎን የሚገመግም እና ለክትባቱ ማዘዣ የሚያቀርብ የጤና አጠባበቅ ባለሙያ ማማከር ያስፈልግዎታል።
5. የሺንግሪክስ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
ልክ እንደ ማንኛውም ክትባት, Shingrix የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል. በጣም የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳቶች በመርፌ ቦታ ላይ ህመም እና እብጠት, እንዲሁም ድካም, የጡንቻ ህመም, ራስ ምታት እና ትኩሳት. እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች በአጠቃላይ ቀላል እና ጊዜያዊ ናቸው.
ለማጠቃለል፣ የሺንግልዝ ክትባት ለመውሰድ እያሰቡ ከሆነ፣ Shingrix በጣም የሚመከር አማራጭ ነው። በዋልማርት፣ የሺንግሪክስ ዋጋ በአንድ ልክ መጠን $155 ነው፣ በአጠቃላይ ለጠቅላላው የክትባት ኮርስ 310 ዶላር አካባቢ ነው። Shingrix ለእርስዎ ተስማሚ መሆኑን ለመወሰን ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከርዎን እና ማንኛቸውም ስጋቶችን ወይም ጥያቄዎችን ለመፍታት ያስታውሱ።