የዋልማርት ባለቤት ለአንድ አመት ምን ያህል ይሰራል?
በችርቻሮ አለም ውስጥ ዋልማርት በትልቅ መደብሮች እና ሰፊ የምርት አቅርቦቶች የሚታወቀው እንደ behemot ይቆማል። በዓለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮች ስላላቸው፣ ብዙ ሰዎች የእነዚህን ግዙፍ የችርቻሮ ድርጅቶች ባለቤትና ሥራ ላይ ስላዋሉት የፋይናንስ ስኬት መገረማቸው አያስደንቅም። ስለዚህ፣ የዋልማርት ባለቤት በዓመት ውስጥ ምን ያህል ያገኛል?
የዋልማርት ባለቤትነትን መረዳት
ወደ Walmart ባለቤት ገቢ ከመግባትዎ በፊት፣ የኩባንያውን መዋቅር መረዳት አስፈላጊ ነው። ዋልማርት በይፋ የሚሸጥ ኮርፖሬሽን ነው፣ ይህ ማለት የኩባንያውን አክሲዮን በያዙ ባለአክሲዮኖች ባለቤትነት የተያዘ ነው። እነዚህ ባለአክሲዮኖች ግለሰብ ባለሀብቶችን፣ ተቋማዊ ባለሀብቶችን እና ሰራተኞችን በአክሲዮን ግዢ ዕቅዶች ሊያካትቱ ይችላሉ። ስለዚህ የዋልማርት ባለቤት ገቢ የሚወሰነው በአንድ ሱቅ አፈጻጸም ብቻ ሳይሆን በኩባንያው ውስጥ ባለው የአክሲዮን ዋጋ ነው።
የዋልማርት ባለቤቶች ገቢ
የዋልማርት ባለቤት ገቢ በያዙት የአክሲዮን ብዛት እና በኩባንያው አፈጻጸም ላይ በመመስረት በእጅጉ ሊለያይ ይችላል። ከ2021 ጀምሮ የዋልተን ቤተሰብ፣ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች፣ የኩባንያው አብዛኛው ባለአክሲዮኖች ናቸው። እንደ ፎርብስ ዘገባ የዋልተን ቤተሰብ ጥምር ሀብት ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሚሆን ይገመታል። ነገር ግን ይህ ሃብት ባለፉት አመታት ኢንቨስትመንታቸውን ስላበዙ ከዋልማርት ባለቤትነት ብቻ የተገኘ አለመሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
በየጥ
ጥ፡ የዋልማርት ባለቤት መሆን የሚችል አለ?
መ፡ አዎ ማንኛውም ሰው የኩባንያውን አክሲዮን በደላላ ሂሳብ በመግዛት የዋልማርት ባለቤት መሆን ይችላል።
ጥ፡ ሁሉም የዋልማርት ባለቤቶች ተመሳሳይ መጠን ያለው ገንዘብ ይሠራሉ?
መ፡ አይ፣ የዋልማርት ባለቤቶች ገቢ እንደየራሳቸው የአክሲዮን ብዛት እና የኩባንያው አፈጻጸም ይለያያል።
ጥ፡ ከዋልማርት ባለቤትነት ገንዘብ ለማግኘት ሌሎች መንገዶች አሉ?
መ፡ አዎ፣ ዋልማርት ለባለ አክሲዮኖች ክፍሎቹን ይከፍላል፣ ይህም ተጨማሪ ገቢ ሊያቀርብ ይችላል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት ባለቤት ገቢ በተለያዩ ምክንያቶች ለምሳሌ በባለቤትነት በያዙት የአክሲዮን ብዛት እና የኩባንያው አፈጻጸም ላይ የተመረኮዘ በመሆኑ በቀላሉ የሚለካ አይደለም። የዋልተን ቤተሰብ እንደ አብዛኛው ባለአክሲዮኖች ከዋልማርት ባለቤትነት ከፍተኛ ሀብት ያካበቱ ቢሆንም፣ ይህ በሁሉም የዋልማርት ባለቤቶች ላይ እንዳልሆነ ማስታወስ ጠቃሚ ነው።