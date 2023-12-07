Unimate ምን ያህል አስወጣ?
ማጠቃለያ:
ዩኒሜት, የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ ሮቦት, የማምረቻ ሂደቶችን አብዮት እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ አውቶማቲክ ለማድረግ መንገድ ጠርጓል. እ.ኤ.አ. በ1950ዎቹ በጆርጅ ዴቮል እና በጆሴፍ ኤንግልበርገር የተገነባው Unimate በመገጣጠም መስመር ምርት ላይ ጉልህ እድገቶችን አምጥቷል። ይሁን እንጂ የዚህ ቴክኖሎጂ ዋጋ ለንግድ ድርጅቶች ትልቅ ግምት ነበረው. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የ Unimate ዋጋን እና በኢንዱስትሪ ሮቦቲክስ ተቀባይነት ላይ ያለውን ተፅእኖ እንመረምራለን ።
መግቢያ:
Unimate፣ የ"ሁለንተናዊ አውቶሜሽን" ፖርማንቴው ለኢንዱስትሪ አገልግሎት የተነደፈ የመጀመሪያው በፕሮግራም ሊሰራ የሚችል ሮቦት ክንድ ነበር። በጆርጅ ዴቮል የተፈጠረ እና በጋራ ባቋቋመው ኩባንያ ዩኒሜሽን ነው የተሰራው። በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ የዩኒሜት መግቢያ የአውቶሜሽን እና የሮቦቲክስ ጽንሰ-ሀሳብን ወደ ፋብሪካ ፎቆች ሲያስተዋውቅ በማኑፋክቸሪንግ ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ጊዜ ነበር።
የአንድነት ዋጋ፡-
በመጀመሪያ የተለቀቀው ወቅት፣ Unimate ከከባድ የዋጋ መለያ ጋር መጣ። በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ የአንድ ነጠላ የሮቦት ክንድ ዋጋ 25,000 ዶላር አካባቢ ነበር (በአሁኑ ምንዛሪ በግምት 215,000 ዶላር ያህል)። ይህ ዋጋ ለኦፕሬተሮች ሃርድዌር፣ ሶፍትዌሮች እና አስፈላጊ ስልጠናዎችን ያካትታል። የዋጋ ንረትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ በወቅቱ ለአምራች ኩባንያዎች ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ነበር.
በዋጋው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶች
ለ Unimate ከፍተኛ ወጪ በርካታ ምክንያቶች አስተዋፅዖ አድርገዋል። በመጀመሪያ፣ ቴክኖሎጂው እጅግ በጣም ጥሩ እና በአንፃራዊነት አዲስ፣ ሰፊ ጥናትና ምርምር የሚያስፈልገው ነበር። በተጨማሪም፣ የUnimate ራሱ የማምረት ሂደት ውስብስብ ነበር፣ ትክክለኛ ምህንድስና እና ልዩ ክፍሎችን ያካትታል። በተጨማሪም በወቅቱ የነበረው የኢንደስትሪ ሮቦቶች ፍላጎት ውስንነት የምጣኔ ሀብት መጠን ገና እውን ባለመሆኑ ወጪውን ከፍ አድርጎታል።
በጉዲፈቻ ላይ ያለው ተጽእኖ፡-
የ Unimate ከፍተኛ ወጪ መጀመሪያ ላይ መዋዕለ ንዋዩን መግዛት ለሚችሉ ትላልቅ አምራች ኩባንያዎች ብቻ ይገድባል። ይሁን እንጂ ቴክኖሎጂው እያደገ ሲሄድ እና ብዙ ኩባንያዎች አውቶሜሽን ሊያመጣ የሚችለውን ጥቅም ሲገነዘቡ የኢንዱስትሪ ሮቦቶች ፍላጎት ጨምሯል። በጊዜ ሂደት፣ በሮቦቲክስ እና በምጣኔ ሀብት ላይ የተመዘገቡት እድገቶች ለኢንዱስትሪ ሮቦቶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ በማድረግ ለአነስተኛ ንግዶች ይበልጥ ተደራሽ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ የUnimate ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቀንሷል?
መ: አዎ፣ ቴክኖሎጂው እየበሰለ እና ፍላጎቱ ሲጨምር፣ የዩኒሜት እና ተከታይ የኢንዱስትሪ ሮቦቶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል።
ጥ፡ Unimate ከመጠቀም ጋር የተያያዙ ተጨማሪ ወጪዎች ነበሩ?
መ፡ አዎ፣ ከመጀመሪያው የግዢ ወጪ ውጪ፣ ንግዶች የጥገና፣ የስልጠና እና የመልሶ ማቋቋም ወጪዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት ነበረባቸው።
ጥ፡ የUnimate ዋጋ ከሰው ጉልበት ወጪዎች ጋር ሲነጻጸር እንዴት ነው?
መ፡ መጀመሪያ ላይ የUnimate ዋጋ የሰው ሰራተኞችን ከመቅጠር የበለጠ ነበር። ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋላ የሰው ኃይል ዋጋ እየጨመረ በሄደ መጠን እና የሮቦቶች ቅልጥፍና እየተሻሻለ በሄደ ቁጥር የአውቶሜሽን ወጪ ቆጣቢነት ይበልጥ ምቹ ሆነ።
ጥ፡ ከUnimate ጋር የዘመናችን አቻዎች አሉን?
መ: አዎ፣ ዛሬ እንደ ኤቢቢ፣ ፋኑክ እና ኩካ ያሉ በርካታ የሮቦት መፍትሄዎችን ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚያቀርቡ በርካታ የኢንዱስትሪ ሮቦት አምራቾች አሉ።
በማጠቃለያው ፣ ዩኒሜት ፣ የመጀመሪያው የኢንዱስትሪ ሮቦት ፣ በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ውስጥ ትልቅ የዋጋ መለያ ተሸክሟል። ይሁን እንጂ መግቢያው ለአውቶሜሽን እና ለሮቦቲክስ በማኑፋክቸሪንግ ውስጥ መንገዱን ከፍቷል, ይህም እድገትን አስገኝቶ በመጨረሻም የኢንዱስትሪ ሮቦቶችን ዋጋ እንዲቀንስ አድርጓል. በዛሬው ጊዜ የኢንዱስትሪ ሮቦቶች በስፋት ጥቅም ላይ የዋሉ ሲሆን ይህም በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ምርታማነት እና ውጤታማነት እንዲጨምር አስተዋጽኦ አድርጓል.