ስንት ጊዜ ኮቪድ ሊያገኙ ይችላሉ?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ ማህበረሰቦችን እያጠቃ በመምጣቱ ብዙ ሰዎች ቫይረሱን ስንት ጊዜ ሊይዙ እንደሚችሉ እያሰቡ ነው። አዳዲስ ተለዋጮች ብቅ እያሉ እና ፈጣን ኢንፌክሽኖች እየተከሰቱ ባለበት ወቅት፣ የበርካታ ኢንፌክሽኖችን አቅም መረዳቱ ወሳኝ ነው። ወደዚህ ርዕስ እንመርምርና በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እናንሳ።
በየጥ:
ጥ፡ ኮቪድ-19 ከአንድ ጊዜ በላይ ሊያገኙ ይችላሉ?
መ፡ አዎ፣ ኮቪድ-19ን ከአንድ ጊዜ በላይ ውል ማድረግ ይቻላል። አልፎ አልፎ፣ እንደገና ኢንፌክሽኖች ሪፖርት ተደርጓል። ይሁን እንጂ ከመጀመሪያው ኢንፌክሽን ጋር ሲነፃፀር የዳግም ኢንፌክሽን ክብደት ብዙውን ጊዜ ቀላል ነው.
ጥ፡- የጀማሪ ኢንፌክሽን ምንድን ነው?
መ: የኢንፌክሽን ኢንፌክሽን ሙሉ በሙሉ ከተከተቡ በኋላ በኮቪድ-19 መያዙን ያመለክታል። እነዚህ ጉዳዮች በአጠቃላይ ከበድ ያሉ ናቸው፣ከተከተቡ ግለሰቦች ቀለል ያሉ ምልክቶች እያጋጠማቸው ወይም ምንም ምልክት የማያሳዩ ናቸው።
ጥ: እንደገና መበከል እና የመነሻ ኢንፌክሽኖች የተለመዱ ናቸው?
መ: አይ፣ እንደገና መበከል እና መከሰት ኢንፌክሽኖች በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት ናቸው። አብዛኛዎቹ ኮቪድ-19 ያደረጉ ወይም ሙሉ ክትባት የወሰዱ ግለሰቦች ከከባድ ህመም እና ሆስፒታል ከመተኛታቸው የተጠበቁ ናቸው።
ጥ፡ ለምንድነው እንደገና ኢንፌክሽኖች እና ኢንፌክሽኖች የሚከሰቱት?
መ፡ ዳግመኛ ኢንፌክሽኖች ሊከሰቱ የሚችሉት ለመጀመሪያው ኢንፌክሽን የመከላከል አቅሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሲሄድ ወይም የበሽታ ተከላካይ ስርዓቱን ለይቶ ለማወቅ የሚያስችል አዲስ ልዩነት ሲፈጠር ነው። የክትባት ኢንፌክሽኖች በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰቱ ይችላሉ, ይህም የግለሰቡን የመከላከያ ምላሽ, የክትባቱ ውጤታማነት በተወሰኑ ልዩነቶች ላይ, ወይም ለከፍተኛ የቫይረስ ጭነት መጋለጥን ጨምሮ.
ጥ፡ እንደገና የመበከልን ወይም የኢንፌክሽን አደጋን እንዴት መቀነስ እችላለሁ?
መ፡ አደጋውን ለመቀነስ፣ እንደ መከተብ፣ ጥሩ የእጅ ንፅህናን መከተል፣ በተጨናነቁ ቦታዎች ጭምብል ማድረግ እና ከሌሎች አካላዊ ርቀት መጠበቅን የመሳሰሉ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል ወሳኝ ነው።
ለማጠቃለል ያህል፣ በኮቪድ-19 ከአንድ ጊዜ በላይ መያዙ ቢቻልም፣ እንደገና ተላላፊ በሽታዎች እና የጀማሪ ኢንፌክሽኖች በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት ናቸው። ተከታይ ኢንፌክሽኖች ክብደት ብዙውን ጊዜ ቀላል ነው, በተለይም ለተከተቡ. ነገር ግን ነቅቶ መጠበቅ እና የተመከሩ የመከላከያ እርምጃዎችን በመከተል የኢንፌክሽን ስጋትን ለመቀነስ እና እራሳችንን እና ሌሎችን ከቫይረሱ ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው።