ፕሮጀክት Kuiper ስንት ሳተላይቶች አሉት?
ማጠቃለያ:
ፕሮጄክት ኩይፐር፣ በአማዞን የተካሄደው ከፍተኛ የሳተላይት ኢንተርኔት ተነሳሽነት የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) በማሰማራት አለም አቀፍ የብሮድባንድ ሽፋን ለመስጠት ያለመ ነው። በፕሮጀክት ኩይፐር ህብረ ከዋክብት ውስጥ ያሉት የሳተላይቶች ትክክለኛ ቁጥር ይፋ ባይሆንም፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ያቀፈ ነው ተብሎ ይጠበቃል። ይህ መጣጥፍ የፕሮጀክት ኩይፐርን አስፈላጊነት፣ በአለምአቀፍ ትስስር ላይ ያለውን ተጽእኖ ይዳስሳል፣ እና ስለ ፕሮጀክቱ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይዳስሳል።
መግቢያ:
በኔዘርላንድ-አሜሪካዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ጄራርድ ኩይፐር የተሰየመው ፕሮጄክት ኩይፐር የአማዞን ጥረት በአለም ዙሪያ አገልግሎት ላልተሰጣቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት በመስጠት የዲጂታል ክፍፍሉን ለማስተካከል ነው። ፕሮጀክቱ ምድርን በ590 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ የሚዞሩትን የሊዮ ሳተላይቶች ህብረ ከዋክብትን ያሳያል። የብሮድባንድ ግንኙነትን በማቅረብ፣ፕሮጀክት ኩይፐር ዓላማው በዓለም ዙሪያ ላሉ ማህበረሰቦች፣ንግዶች እና መንግስታት በተመጣጣኝ ዋጋ የበይነመረብ ተደራሽነት እንዲኖር ለማስቻል ነው።
በፕሮጀክት ኩይፐር ውስጥ ያሉ የሳተላይቶች ብዛት፡-
አማዞን የፕሮጀክት ኩይፐር ህብረ ከዋክብት አካል የሆኑትን የሳተላይቶች ቁጥር በትክክል ይፋ ባያደርግም በብዙ ሺዎች ክልል ውስጥ እንደሚሆን ይጠበቃል። ይህ ግዙፍ የሳተላይት ኔትወርክ እንከን የለሽ ሽፋን ለመስጠት እና በመሬት ላይ ላሉ ተጠቃሚዎች አስተማማኝ የኢንተርኔት ግንኙነትን ለማረጋገጥ በጋራ ይሰራል። አለም አቀፋዊ ሽፋንን ለማግኘት እና ለተቀላጠፈ የተጠቃሚ ተሞክሮ መዘግየትን ለመቀነስ የዚህ አይነት ሰፊ ቁጥር ያላቸው ሳተላይቶች መሰማራት ወሳኝ ነው።
የፕሮጀክት ኩይፐር ጠቀሜታ፡-
የፕሮጀክት ኩይፐር አሃዛዊ ክፍፍሉን በማገናኘት ረገድ ትልቅ ጠቀሜታ አለው፣በተለይም በሩቅ እና ገጠራማ አካባቢዎች ባህላዊ የኢንተርኔት መሠረተ ልማት በሌለበት። የሳተላይት ቴክኖሎጅን በመጠቀም አማዞን በታሪክ ላልተጠበቁ ክልሎች አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማምጣት ያለመ ነው። ይህ ተነሳሽነት በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የትምህርት፣ የጤና አጠባበቅ፣ የግንኙነት እና የኢኮኖሚ ዕድሎችን የመቀየር አቅም አለው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ ፕሮጀክት ኩይፐር መቼ ነው የሚሰራው?
መ፡ Amazon ለፕሮጄክት ኩይፐር ማስጀመሪያ የተወሰነ የጊዜ መስመር አላቀረበም። ይሁን እንጂ ኩባንያው ሳተላይቶቹን በአምስት ደረጃዎች ለማሰማራት ማቀዱን የገለጸ ሲሆን አገልግሎቱ የሚጀምረው የመጀመሪያው ህብረ ከዋክብት ምህዋር ከገባ በኋላ ነው።
ጥ፡ ፕሮጀክት ኩይፐር በነባር የሳተላይት ኢንተርኔት አቅራቢዎች ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ፡ የፕሮጀክት ኩይፐር ወደ ሳተላይት የኢንተርኔት ገበያ መግባቱ ፉክክርን ሊያሳድግ የሚችል ሲሆን ይህም የተሻሻሉ አገልግሎቶችን እና ለተጠቃሚዎች ዝቅተኛ ወጪን ያስከትላል። ነባር አቅራቢዎች ተፎካካሪ ሆነው እንዲቀጥሉ ማስማማት እና አቅርቦታቸውን ማሻሻል ሊኖርባቸው ይችላል።
ጥ፡ የፕሮጀክት ኩይፐር በአለም አቀፍ ደረጃ ይገኛል?
መ፡ አዎ ፕሮጄክት ኩይፐር አለማቀፋዊ ሽፋን ለመስጠት ያለመ ነው። አማዞን የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በማሰማራት እጅግ በጣም ርቀው የሚገኙ ክልሎች እንኳን አስተማማኝ የበይነመረብ ግንኙነት እንዲኖራቸው ለማድረግ አስቧል።
ጥ፡ ለፕሮጀክት ኩይፐር ምን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ?
መ፡ ሰፊ የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ማሰማራት እና ማቆየት ከበርካታ ተግዳሮቶች ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም የቁጥጥር ማፅደቆችን፣ የጠፈር ፍርስራሾችን አያያዝ እና ያልተቋረጠ አገልግሎትን ማረጋገጥን ጨምሮ። የፕሮጀክት ኩይፐርን በተሳካ ሁኔታ ለመተግበር Amazon እነዚህን ችግሮች መፍታት ያስፈልገዋል.
በማጠቃለያው በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ያቀፈው የፕሮጀክት ኩይፐር የሳተላይት ህብረ ከዋክብት በተመጣጣኝ ዋጋ እና አስተማማኝ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ላልሆኑ አካባቢዎች በማቅረብ ዓለም አቀፍ ግንኙነትን የመቀየር አቅም አለው። ትክክለኛው የሳተላይቶች ቁጥር ይፋ ባይሆንም፣ የዚህ ተነሳሽነት መጠን አማዞን የዲጂታል ክፍፍሉን በማገናኘት የበለጠ የተገናኘ ዓለም ለመፍጠር ያለውን ቁርጠኝነት ያጎላል።
ምንጮች:
- የአማዞን ፕሮጀክት Kuiper: https://www.amazon.jobs/en/teams/project-kuiper
- FCC ለፕሮጀክት ኩይፐር ማመልከቻ፡ https://fcc.report/IBFS/SAT-LOA-20200730-00083