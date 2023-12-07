ማጠቃለያ:
የጠፈር ምርምር አለምን መማረክ በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት በማርስ ላይ ምን ያህል ሮቦቶች አሉ የሚለው ጥያቄ ይነሳል። በቀይ ፕላኔት ላይ በርካታ የተሳካላቸው ተልእኮዎች ፣የቅርብ ጊዜውን የፅናት ሮቨርን ጨምሮ ፣በአሁኑ ጊዜ በማርስ ላይ ሶስት ንቁ ሮቦቶች አሉ። ይህ ጽሑፍ በአሁኑ ጊዜ በማርስ ላይ የሚሰሩትን ሮቦቶች፣ ተልእኮዎቻቸውን እና በፕላኔቷ ላይ የመገኘታቸውን አስፈላጊነት ይዳስሳል።
አሁን በማርስ ላይ ስንት ሮቦቶች አሉ?
ብዙውን ጊዜ “ቀይ ፕላኔት” እየተባለ የሚጠራው ማርስ የሳይንስ ሊቃውንትና የጠፈር ወዳጆችን የመማረክ ጉዳይ ነበረች። በዓመታት ውስጥ፣ ማርስን ለማሰስ እና ለማጥናት በርካታ ተልእኮዎች ተጀምረዋል፣ ዋና አላማው ምስጢሯን መፍታት እና ህይወትን የመደገፍ አቅሙን መረዳት ነው።
በአሁኑ ጊዜ በማርስ ላይ ሶስት ንቁ ሮቦቶች አሉ፡- ፐርሴቨራንስ ሮቨር፣ የኩሪየስቲ ሮቨር እና ኢንሳይት ላንደር። እያንዳንዳቸው እነዚህ ሮቦቶች ልዩ ዓላማ ያላቸው እና ስለ ፕላኔታችን በተለያዩ መንገዶች እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ.
1. ጽናት ሮቨር፡ በናሳ በጁላይ 2020 የጀመረው የPerseverance rover ከማርስ መልክዓ ምድር ጋር የቅርብ ጊዜ መጨመር ነው። ዋናው ተልእኮው የጥንታዊ ተህዋሲያን ህይወት ምልክቶችን መፈለግ፣ የማርሺያን ዓለቶችን እና የአፈርን ናሙናዎችን መሰብሰብ እና ለወደፊት የሰው ልጅ ፍለጋ መንገድን መክፈት ነው። በላቁ ሳይንሳዊ መሳሪያዎች እና ካሜራዎች የታጠቀው ጽናት ስለ ማርስ ጂኦሎጂካል ታሪክ እና እምቅ መኖሪያነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
2. የማወቅ ጉጉት ሮቨር፡ NASA's Curiosity rover እ.ኤ.አ. ነሐሴ 2012 ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ማርስን ሲቃኝ ቆይቷል። ዋና አላማው የፕላኔቷን የቀድሞ እና የአሁን መኖሪያነት መገምገም ነው፣ የማርስ የአየር ንብረት እና የጂኦሎጂ ጥናትን ጨምሮ። የማወቅ ጉጉት እንደ ጥንታዊ ውሃ እና ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ማስረጃ ማግኘት፣ የማርስን ህይወት የመቆየት አቅምን ለሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ወሳኝ መረጃዎችን በማቅረብ ጉልህ ግኝቶችን አድርጓል።
3. ኢንሳይት ላንደር፡ ኢንሳይት ላንደር፣ እንዲሁም በናሳ የሚንቀሳቀሰው፣ እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2018 ማርስ ላይ አረፈ። ከሮቨርስ በተለየ፣ InSight የፕላኔቷን የውስጥ ክፍል ለማጥናት የተነደፈ ቋሚ ላንደር ነው። ማርስኳክስን ለመለየት እና ስለ ፕላኔቷ ስብጥር፣ ጂኦሎጂ እና የቴክቶኒክ እንቅስቃሴ መረጃን ለመሰብሰብ ሴይስሞሜትሮችን እና ሌሎች መሳሪያዎችን ይጠቀማል። ይህ መረጃ ሳይንቲስቶች የማርስን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ እንዲረዱ እንዲሁም ከምድር ጂኦሎጂካል ሂደቶች ጋር ንፅፅር እንዲኖራቸው ይረዳል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡- በማርስ ላይ ሌሎች ሮቦቶች አሉ?
መ፡ በአሁኑ ጊዜ በማርስ ላይ ከPerseverance rover፣ Curiosity rover እና InSight lander በቀር ሌላ ንቁ ሮቦቶች የሉም። ነገር ግን፣ በርካታ የቀደሙ ተልእኮዎች ሮቦቶችን በተሳካ ሁኔታ ማርስ ላይ አሳርፈዋል፣ እ.ኤ.አ. እስከ 2010 እና 2018 ድረስ እንደቅደም ተከተላቸው የሚሰሩትን መንፈስ እና ኦፖርቹኒቲ ሮቨርስን ጨምሮ።
ጥ፡- እነዚህ ሮቦቶች በማርስ ላይ ለምን ያህል ጊዜ ይሠራሉ?
መ፡ የእነዚህ ሮቦቶች የስራ ጊዜ ይለያያል። የኩሪየስቲ ሮቨር፣ ለምሳሌ፣ መጀመሪያ ላይ ለሁለት አመት ተልዕኮ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ከስምንት አመታት በላይ መስራቱን ቀጥሏል። የPerseverance rover ቢያንስ አንድ የማርስ አመት የሚስዮን ቆይታ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል ይህም በግምት 687 የምድር ቀናት ነው።
ጥ፡ እነዚህ ሮቦቶች ከምድር ጋር እንዴት ይገናኛሉ?
መ: በማርስ ላይ ያሉት ሮቦቶች በአለም ዙሪያ በሚገኙ የአንቴናዎች ስርዓት በDeep Space Network (DSN) በኩል ከመሬት ጋር ይገናኛሉ። እነዚህ አንቴናዎች በሮቦቶች እና በምድር ላይ በሚስዮን ቁጥጥር መካከል የግንኙነት ግንኙነት ለመመስረት ምልክቶችን ይቀበላሉ እና ያስተላልፋሉ።
ጥ፡- ሮቦቶች በማርስ ላይ መኖራቸው ፋይዳው ምንድነው?
መ፡ የሮቦቶች በማርስ ላይ መኖራቸው ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቷ ጂኦሎጂ፣ የአየር ንብረት እና ህይወትን የመደገፍ አቅም ያላቸውን ጠቃሚ መረጃዎች እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል። እነዚህ ተልእኮዎች ስለ ማርስ ያለፈ መኖሪያነት፣ ስለ ጂኦሎጂካል ሂደቷ እንድንረዳ እና ወደፊት የሰው ልጅ ፕላኔቷን ለመፈተሽ መንገድ እንድንጠርግ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ናሳ ማርስ ፍለጋ ፕሮግራም; mars.nasa.gov
- ናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ; jpl.nasa.gov