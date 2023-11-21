ከኮቪድ ምርመራ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ማግለል አለብኝ?
እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መካከል፣ ግለሰቦች ለቫይረሱ ከተያዙ በኋላ ከሚገጥሟቸው በጣም ወሳኝ ጥያቄዎች አንዱ ለምን ያህል ጊዜ ማግለል አለባቸው የሚለው ነው። ተጨማሪ ስርጭትን ለመከላከል እና የሌሎችን ጤና ለመጠበቅ ከታቀደው ግብ ጋር፣ የተመከረውን የኳራንቲን ጊዜ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ወደዚህ ርዕስ እንመርምርና ግልጽነት እናቅርብ።
ለይቶ ማቆያ ምንድን ነው?
ኳራንቲን ወደሌሎች እንዳይዛመት ለመከላከል እንደ ኮቪድ-19 ላሉ ተላላፊ በሽታ የተጋለጡ ግለሰቦችን የሚለይ እና እንቅስቃሴን የሚገድብ የህዝብ ጤና መለኪያ ነው። የመተላለፍን አደጋ ለመቀነስ የኳራንቲን መመሪያዎችን ማክበር ወሳኝ ነው።
ከኮቪድ ምርመራ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ማግለል አለብኝ?
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) እንደገለጸው የኮቪድ-19 አዎንታዊ ምርመራ ያደረጉ ግለሰቦች ምልክቱ ከታየበት ወይም አወንታዊ ምርመራው ከታየበት ቀን ቢያንስ ለ10 ቀናት ራሳቸውን ማግለል አለባቸው። ምልክቶቹ ከቀጠሉ ወይም ከተባባሱ ይህ ጊዜ ሊራዘም ይችላል.
ለምንድነው የ10 ቀን ለይቶ ማቆያ የሚመከር?
የ10-ቀን የለይቶ ማቆያ ጊዜ አብዛኛው የኮቪድ-19 ያለባቸው ግለሰቦች ከዚህ የጊዜ ገደብ በኋላ ተላላፊ እንዳልሆኑ በሳይንሳዊ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው። ቫይረሱ ወደ ሌሎች ሊተላለፍ በሚችልበት ጊዜ የቫይረሱን የመታቀፊያ ጊዜ እና የቫይረሱ መፍሰስ ጊዜን ግምት ውስጥ ያስገባል.
ምንም ምልክት ከሌለኝስ?
ምንም እንኳን እርስዎ ምንም ምልክት ሳይታይባቸው እንኳን፣ አወንታዊ ውጤት ካገኙ በኋላ ለ10 ቀናት ማቆያ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ሰዎች በበሽታው በተያዙበት ጊዜ ሁሉ ምንም ምልክት ሳያሳዩ ሊቆዩ ይችላሉ ነገር ግን አሁንም ቫይረሱን ወደ ሌሎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ።
ማግለልን ቀደም ብዬ ማቆም እችላለሁ?
በአንዳንድ ሁኔታዎች ግለሰቡ አሉታዊ የኮቪድ-7 ምርመራ ውጤት ካገኘ እና ምንም ምልክት ሳይታይበት ከቀጠለ ማቆያ ወደ 19 ቀናት ሊያጥር ይችላል። ይሁን እንጂ የኳራንቲን ቆይታን በተመለከተ ማንኛውንም ውሳኔ ከማድረግዎ በፊት ከጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች ወይም ከአካባቢው የጤና ባለስልጣናት ጋር መማከር አስፈላጊ ነው።
በማጠቃለያው የ10 ቀን የለይቶ ማቆያ ጊዜ ምልክቱ ምንም ይሁን ምን የኮቪድ-19 አዎንታዊ ምርመራ ላደረጉ ግለሰቦች ይመከራል። እነዚህን መመሪያዎች በማክበር በጋራ በመሆን ቫይረሱን ለመከላከል እና የማህበረሰባችንን ጤና እና ደህንነት መጠበቅ እንችላለን። ደህንነትዎን ይጠብቁ፣ መረጃ ያግኙ፣ እና ይህን ወረርሽኝ በጋራ እናሸንፈው።