የሺንግልዝ ክትባት ለምን ያህል ጊዜ ጥሩ ነው?
በ [በእርስዎ ስም]
(ከተማ, ግዛት) - ሺንግልስ, እንዲሁም ሄርፒስ ዞስተር በመባልም ይታወቃል, በ varicella-zoster ቫይረስ, ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝ የሚያመጣው አሳማሚ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው. በተለምዶ አረጋውያንን እና የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያላቸውን ግለሰቦች ይጎዳል። ይህንን የተዳከመ ሁኔታ ለመከላከል የሻንግልዝ ክትባት አለ. ግን የዚህ ክትባት ጥበቃ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል? እንተዘይኮይኑ ንዓና ንዓና ንዓና ንዕኡ ክንከውን ኣሎና።
የሺንግልዝ ክትባት፣ ዞስታቫክስ በመባልም የሚታወቀው፣ ሺንግልን ለመከላከል በዩኤስ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) የፀደቀ የመጀመሪያው ክትባት ነው። ይሁን እንጂ በ2017 ሺንግሪክስ የተባለ አዲስ እና ይበልጥ ውጤታማ የሆነ ክትባት ተጀመረ። ሺንግሪክስ አሁን በበሽታ ቁጥጥር እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) የሚመከር የሺንግልዝ በሽታ መከላከያ ክትባት ተመራጭ ነው።
የሺንግሪክስ ክትባት ለምን ያህል ጊዜ ጥበቃ ይሰጣል?
በሲዲሲ (CDC) መሰረት የሺንግሪክስ ክትባቱ ከሻንግል እና ከችግሮቹ ላይ ጠንካራ ጥበቃ ያደርጋል። ክሊኒካዊ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት ክትባቱ ከ 90% በላይ በ 50 እና ከዚያ በላይ በሆኑ ሰዎች ላይ የሺንግል በሽታን ለመከላከል ውጤታማ ነው. በሺንግሪክስ ክትባት የሚሰጠው ጥበቃ ለበርካታ አመታት የሚቆይ ሲሆን ክትባቱ ከተከተበ በኋላ ቢያንስ ለአራት አመታት በከፍተኛ ደረጃ ውጤታማ ሆኖ እንደሚቆይ ጥናቶች ያሳያሉ።
የማበረታቻ ምት ያስፈልጋል?
የሺንግሪክስ ክትባት ለረጅም ጊዜ የሚቆይ መከላከያ ሲሰጥ፣ ሲዲሲ ከፍተኛውን ውጤታማነት ለማረጋገጥ ሁለተኛ መጠን ይመክራል። ሁለተኛው መጠን ከመጀመሪያው መጠን ከሁለት እስከ ስድስት ወራት በኋላ መሰጠት አለበት. የማጠናከሪያው ሾት የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጎልበት እና ለማራዘም ይረዳል, ይህም ከሺንግልስ ቀጣይ መከላከያ ይሰጣል.
ስለ አሮጌው ክትባት ዞስታቫክስስ?
የድሮው የሺንግልዝ ክትባት ዞስታቫክስ አሁንም አለ ነገር ግን ተመራጭ አማራጭ አይደለም። ዞስታቫክስ ለአምስት ዓመታት ያህል ከሻንግል መከላከያ ይከላከላል, ነገር ግን ውጤታማነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀንሳል. ከዚህ ቀደም የዞስታቫክስ ክትባት ከተቀበሉ፣ ሲዲሲ ከሺንግልስ የተሻለ መከላከያን ለማረጋገጥ የሺንግሪክስ ክትባት እንዲወስዱ ይመክራል።
በማጠቃለያው, የሺንግሪክስ ክትባቱ የሽንኩርት እና ውስብስቦቹን ለመከላከል በጣም ውጤታማ ነው. ለረጅም ጊዜ በሚቆየው ጥበቃ አማካኝነት ግለሰቦች ከተከተቡ በኋላ ለብዙ አመታት የአእምሮ ሰላም ማግኘት ይችላሉ. ለርስዎ የተሻለውን የክትባት መርሃ ግብር ለመወሰን እና የሺንግልዝ መከላከልን በተመለከተ በጣም ወቅታዊ የሆነ መረጃ እንደሚያገኙ ለማረጋገጥ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከርዎን ያስታውሱ።
በየጥ:
ጥ፡ ሺንግልዝ ምንድን ነው?
መልስ፡ ሺንግልዝ በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ የሚመጣ የሚያሰቃይ የቫይረስ ኢንፌክሽን ሲሆን ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝን ያስከትላል።
ጥ፡ የሺንግሪክስ ክትባት ምንድን ነው?
መ፡ የሺንግሪክስ ክትባት ሺንግልስን ለመከላከል በኤፍዲኤ የተፈቀደ በጣም ውጤታማ የሆነ ክትባት ነው። በሲዲሲ የሚመከር ተመራጭ ክትባት ነው።
ጥ፡ የሺንግሪክስ ክትባት ለምን ያህል ጊዜ ጥበቃ ይሰጣል?
መ፡ የሺንግሪክስ ክትባት ክትባቱን ከወሰደ በኋላ ቢያንስ ለአራት ዓመታት ከሻንግልዝ ላይ ጠንካራ ጥበቃ ያደርጋል።
ጥ፡ የማበረታቻ ምት ያስፈልገኛል?
መ: አዎ፣ ሲዲሲ ከፍተኛውን ውጤታማነት ለማረጋገጥ የሺንግሪክስ ክትባት ሁለተኛ መጠን ይመክራል። ሁለተኛው መጠን ከመጀመሪያው መጠን ከሁለት እስከ ስድስት ወራት በኋላ መሰጠት አለበት.
ጥ፡ ስለ አሮጌው ክትባት ዞስታቫክስስ?
መ: ዞስታቫክስ አሁንም አለ ግን ከአሁን በኋላ ተመራጭ አማራጭ አይደለም። ለአምስት ዓመታት ያህል ከሻንች መከላከያ ይከላከላል, ነገር ግን ውጤታማነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀንሳል. ለተሻለ ጥበቃ የሺንግሪክስ ክትባት መውሰድ ይመረጣል.