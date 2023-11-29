የሶላር ሲስተም ለምን ያህል ጊዜ አለ?

ርዕስ፡ የሥርዓተ ፀሐይ ዘመን፡ የጥንት መነሻዎችን ይፋ ማድረግ
መግቢያ:
ሥርዓተ ፀሐይ፣ የዓለማችን አካባቢ፣ የሰው ልጅ የማወቅ ጉጉትን ለዘመናት ሲማርክ ቆይቷል። ግን ይህ የሰማይ ዝግጅት ለምን ያህል ጊዜ እንደኖረ አስበህ ታውቃለህ? በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የስርዓተ ፀሐይን ዘመን ለመዳሰስ በጊዜ ሂደት ጉዞ እንጀምራለን, ስለ ጥንታዊ አመጣጥ እና ስለ ሕልውናው ግንዛቤ እንዲፈጠር ያደረጉትን አስደናቂ ግኝቶች.
የስርዓተ ፀሐይን ዘመን መግለጥ፡-
የፀሐይ ስርዓቱን ትክክለኛ ዕድሜ መወሰን ቀላል ስራ አይደለም. ሳይንቲስቶች ይህን የጠፈር እንቆቅልሽ አንድ ላይ ለማጣመር የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅመው የተለያዩ የሰማይ አካላትን አጥንተዋል። በሜትሮይትስ፣ በጨረቃ ድንጋዮች እና በአይዞቶፕስ በራዲዮአክቲቭ መበስበስ ላይ ተመራማሪዎች ለፀሀይ ስርዓታችን በግምት 4.6 ቢሊዮን ዓመታት ያህል ዕድሜ ላይ ደርሰዋል።
የፀሐይ ስርዓት ምስረታ;
የስርዓተ-ፀሀይ ስርዓት እድሜን ለመረዳት ወደ አፈጣጠሩ በጥልቀት መመርመር አለብን። በሰፊው ተቀባይነት ባለው ኔቡላር መላምት መሠረት የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ የመነጨው የፀሐይ ኔቡላ ተብሎ ከሚጠራው ግዙፍ የጋዝ እና አቧራ ደመና ነው። ከ 4.6 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ፣ በአቅራቢያው ባለ ሱፐርኖቫ ወይም የሚያልፍ ኮከብ የተነሳው ብጥብጥ ኔቡላ በራሱ የስበት ኃይል እንዲወድቅ አድርጓል። ይህ ውድቀት የፀሐይን እና በዙሪያው ያሉትን ፕላኔቶች መወለድ ጀመረ.
የሜትሮይትስ ሚና፡-
የጥንት የፀሐይ ስርዓት ቅሪቶች ሜትሮይትስ ዕድሜውን በመወሰን ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። በነዚህ ከመሬት ውጭ ባሉ አለቶች ውስጥ የሚገኙትን የኢሶቶፕስ ራዲዮአክቲቭ መበስበስን በመተንተን ሳይንቲስቶች የመፈጠር ጊዜያቸውን ሊወስኑ ይችላሉ። እንደ Allende meteorite ያሉ እጅግ ጥንታዊዎቹ ሚቴዮራይቶች የተገኙት ወደ 4.567 ቢሊዮን ዓመታት አካባቢ ነው፣ ይህም ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ እይታን ይሰጣል።
Moon Rocks እና የጨረቃ የፍቅር ጓደኝነት
የምድር ታማኝ ጓደኛ የሆነችው ጨረቃ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ዕድሜ እንድንረዳ አስተዋጽኦ አበርክታለች። በአፖሎ ተልእኮዎች ወቅት፣ ጠፈርተኞች የጨረቃ አለቶች ናሙናዎችን ሰበሰቡ፣ በኋላም ራዲዮሜትሪክ የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን በመጠቀም ተንትነዋል። እነዚህ ጥናቶች የጨረቃ አፈጣጠር ከ 4.51 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የተከሰተ ሲሆን ይህም የፀሐይ ስርዓት ተመሳሳይ ዕድሜ አለው የሚለውን አስተሳሰብ ያጠናክራል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
Q1: ሳይንቲስቶች የፀሐይን ስርዓት ዕድሜ እንዴት እንደሚወስኑ?
መ 1፡ ሳይንቲስቶች የስርዓተ ፀሐይን እድሜ ለመገመት የሜትሮይትስ፣ የጨረቃ ድንጋዮች እና የኢሶቶፕስ ራዲዮአክቲቭ መበስበስን ጨምሮ የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ።
Q2: የፀሐይ ስርዓትን ዕድሜ ለመወሰን ሌሎች ዘዴዎች አሉ?
መ2፡ አዎ፣ ሳይንቲስቶች በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ያሉትን አንጋፋ ኮከቦች እንዲሁም የሌሎችን የፕላኔቶች ስርዓቶች እድሜ ያጠናሉ፣ ስለ ስርዓታችን የፀሃይ ስርዓታችን ዘመን ተጨማሪ ግንዛቤን ለማግኘት።
ጥ 3፡- የፀሐይ ስርዓት የሚገመተው ዕድሜ በጊዜ ሂደት ተለውጧል?
መ 3፡ በ የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮች ውስጥ የተደረጉ ማሻሻያዎች በተገመተው ዕድሜ ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ቢያደርጉም፣ በሳይንቲስቶች መካከል ያለው ስምምነት አሁን ያለው የፀሐይ ሥርዓት 4.6 ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ እንዳለው ነው።
ጥ 4፡ የሶላር ሲስተም እድሜ ከአጽናፈ ሰማይ ዘመን ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ 4፡ የፀሀይ ስርዓት እድሜ ከ13.8 ቢሊዮን አመት አካባቢ ነው ተብሎ ከሚገመተው የአጽናፈ ሰማይ እድሜ ጋር ሲነፃፀር በጣም ወጣት ነው።
ማጠቃለያ:
አስደናቂው የሰማይ አካላት እና ውስብስብ ተለዋዋጭነት ያለው የፀሐይ ስርዓት ለ 4.6 ቢሊዮን ዓመታት ያህል ቆይቷል። ሳይንቲስቶች በሜቲዮራይትስ፣ በጨረቃ ድንጋዮች እና በራዲዮሜትሪክ የፍቅር ግንኙነት ዘዴዎች ላይ ባደረጉት ጥንቃቄ የተሞላበት ጥናት የኮስሚክ ሰፈርን ጥንታዊ አመጣጥ ገልጠዋል። ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ያለን ግንዛቤ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ፣ በሰፊው የጠፈር ስፋት ውስጥ ስላለው ጥልቅ ውበት እና ምስጢር እናስታውሳለን።
ምንጮች:
- ናሳ ሳይንስ፡ https://science.nasa.gov/
- የስሚዝሶኒያን ብሔራዊ የአየር እና የጠፈር ሙዚየም https://airandspace.si.edu/