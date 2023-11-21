ከኮቪድ ጋር የተፈጥሮ መከላከያ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው ጦርነት፣ ከቫይረሱ ጋር የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም የሚቆይበትን ጊዜ መረዳቱ የህዝብ ጤና ወሳኝ ገጽታ ሆኗል። ግለሰቦቹ ከኢንፌክሽኑ ሲያገግሙ፣ የመከላከል አቅማቸው ረጅም ጊዜ ስለሚቆይ እና እንደ ክትባት ወይም ተጨማሪ ክትባቶች ያሉ ተጨማሪ እርምጃዎችን በተመለከተ ጥያቄዎች ይነሳሉ ። ወደዚህ ርዕስ እንመርምር እና ሳይንስ እስካሁን የገለጠውን እንመርምር።
ተፈጥሯዊ መከላከያ ምንድን ነው?
ተፈጥሯዊ የበሽታ መከላከያ (የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም) ፣ እንዲሁም የተገኘ የበሽታ መከላከል ፣ አንድ ግለሰብ በበሽታው ከተያዘ እና ከበሽታው ካገገመ በኋላ በልዩ በሽታ አምጪ ተሕዋስያን ላይ የሚፈጠረውን ጥበቃ ያመለክታል። ይህ የበሽታ መከላከያ ምላሽ በሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት የሚቀሰቀስ ሲሆን ይህም ፀረ እንግዳ አካላትን እና የማስታወሻ ሴሎችን በማምረት ቫይረሱን እንደገና ካጋጠሙ ለመለየት እና ለመከላከል.
ከኮቪድ ጋር የተፈጥሮ መከላከያ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
ከኮቪድ-19 ጋር የተፈጥሮ መከላከያ የሚቆይበትን ትክክለኛ ጊዜ መወሰን ውስብስብ ስራ ነው። ጥናቶች እንዳመለከቱት ከኮቪድ-19 ያገገሙ አብዛኛዎቹ ግለሰቦች ፀረ እንግዳ አካላትን እና የማስታወሻ ሴሎችን ማምረትን ጨምሮ ጠንካራ የበሽታ መቋቋም ምላሽን ያዳብራሉ። ይሁን እንጂ የዚህ የበሽታ መከላከያ ረጅም ዕድሜ ከሰው ወደ ሰው ይለያያል.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ከኮቪድ-19 ጋር ያለው የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም ለበርካታ ወራት ሊቆይ ይችላል፣ ይህም ከዳግም ኢንፌክሽን ከፍተኛ የሆነ መከላከያ ይሰጣል። ነገር ግን የዚህ በሽታ የመከላከል አቅም እና የቆይታ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል፣ይህም ግለሰቦች እንደገና ለቫይረሱ ከተጋለጡ ለበሽታው የተጋለጡ ወይም ቀለል ያሉ ምልክቶችን ያጋጥማቸዋል።
የተከተቡ ሰዎች ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የበሽታ መከላከያ አላቸው?
የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም የተወሰነ የጥበቃ ደረጃ ሊሰጥ ቢችልም ክትባቱ ከኮቪድ-19 የበለጠ ዘላቂ እና አስተማማኝ መከላከያ እንደሚሰጥ ጥናቶች አመልክተዋል። ክትባቶች የታለመ የበሽታ መከላከያ ምላሽን ያበረታታሉ, ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ፀረ እንግዳ አካላትን ያስገኛሉ እና ከተፈጥሮ ኢንፌክሽን ጋር ሲነፃፀሩ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ጥበቃ.
ከዚህ በፊት በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች አሁንም መከተብ አለባቸው?
አዎ፣ ከዚህ ቀደም በኮቪድ-19 የተያዙ ግለሰቦች እንዲከተቡ በጥብቅ ይበረታታሉ። ክትባቱ አሁን ያለውን በሽታ የመከላከል አቅምን ከማጎልበት ባለፈ አዳዲስ ተለዋጮችን እና ዳግም መበከልን ለመከላከል ተጨማሪ ጥበቃን ይሰጣል። የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ እና የመንጋ በሽታን የመከላከል አቅምን ለማዳበር ወሳኝ እርምጃ ነው።
ለማጠቃለል ያህል፣ ከኮቪድ-19 ጋር ያለው የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም የተወሰነ የጥበቃ ደረጃ ሊሰጥ ይችላል፣ ነገር ግን የሚቆይበት ጊዜ በግለሰቦች መካከል ይለያያል። መከላከያን ለማጠናከር እና ለማራዘም ክትባቱ ወሳኝ ሆኖ ይቆያል, ይህም ከቫይረሱ የበለጠ አስተማማኝ መከላከያ ይሰጣል. የሳይንስ ማህበረሰብ የኮቪድ-19 የበሽታ መከላከልን ውስብስብነት ማጥናቱን ሲቀጥል፣ በመረጃ መከታተል እና የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል ወረርሽኙን በጋራ ለምናደርገው ትግል ወሳኝ ናቸው።