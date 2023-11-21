ኮቪድ በሰውነትዎ ውስጥ አዎንታዊ ሆኖ የሚቆየው ለምን ያህል ጊዜ ነው?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ ማህበረሰቦች ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን እንደቀጠለ፣ ብዙ ሰዎች ቫይረሱ በሰውነታቸው ውስጥ ምን ያህል ጊዜ እንደሚታወቅ እያሰቡ ነው። አወንታዊ የኮቪድ-19 ምርመራ ውጤት የሚቆይበትን ጊዜ መረዳቱ ለግለሰቦች፣ ለጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች እና ለሕዝብ ጤና ባለሥልጣናትም ወሳኝ ነው። ወደዚህ ርዕስ እንመርምርና በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እናንሳ።
COVID-19 በሰውነት ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ሊታወቅ ይችላል?
ኮቪድ-19 በሰውነት ውስጥ ሊታወቅ የሚችልበት ጊዜ እንደየሰው ይለያያል። የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) እንደገለጸው በቫይረሱ የተያዙ አብዛኛዎቹ ሰዎች በበሽታው ከተያዙ በኋላ ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ አዎንታዊ ምርመራ ያደርጋሉ። ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ቫይረሱ ለሶስት ወራት ያህል ተለይቶ ሊቆይ ይችላል፣በተለይ የበሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ ወይም ረዘም ላለ ጊዜ ህመም ያጋጠማቸው።
በአዎንታዊ የምርመራ ውጤት ጊዜ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች ምንድን ናቸው?
ኮቪድ-19 በሰውነት ውስጥ በምን ያህል ጊዜ እንደሚታወቅ በርካታ ምክንያቶች ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። እነዚህም የኢንፌክሽኑን ክብደት፣ የግለሰቡን በሽታ የመከላከል ምላሽ እና ለመለየት ጥቅም ላይ የሚውለውን የምርመራ አይነት ያካትታሉ። የፒሲአር ምርመራዎች የቫይረሱን ጀነቲካዊ ቁሶች የሚለዩት በአጠቃላይ የበለጠ ስሜታዊ ናቸው እና ቫይረሱን ረዘም ላለ ጊዜ ለይተው ከሚያውቁ ፈጣን አንቲጂን ምርመራዎች ጋር ሲነፃፀሩ የተወሰኑ የቫይረስ ፕሮቲኖችን ይለያሉ።
አዎንታዊ ምርመራ ካደረጉ በኋላ አንድ ሰው አሁንም ቫይረሱን ሊያሰራጭ ይችላል?
አዎን, አዎንታዊ ምርመራ ከተደረገ በኋላም ቢሆን ግለሰቦች ቫይረሱን ማሰራጨት ይቻላል. የቫይራል ጄኔቲክ ቁሳቁስ መኖሩ ሰውዬው ተላላፊ መሆኑን አያመለክትም. ሆኖም ቫይረሱ ወደ ሌሎች እንዳይሰራጭ ለመከላከል የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎችን እና የህዝብ ጤና ባለስልጣናትን ማግለል እና የኳራንቲን ፕሮቶኮሎችን በተመለከተ የሚሰጠውን መመሪያ መከተል በጣም አስፈላጊ ነው።
አንድ ሰው ተላላፊ እንዳልሆነ ሊቆጠር የሚችለው መቼ ነው?
አንድ ሰው ከአሁን በኋላ ተላላፊ እንዳልሆነ መወሰን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ይመረኮዛል ምልክቶች፣ የፈተና ውጤቶች እና የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች መመሪያ። በአጠቃላይ፣ መካከለኛ እና መካከለኛ የኮቪድ-19 ምልክቶች ያለባቸው ሰዎች ምልክቱ ከታየ ከ10 ቀናት በኋላ ተላላፊ እንዳልሆኑ ሊቆጠሩ ይችላሉ፣ ይህም ትኩሳትን የሚቀንሱ መድሃኒቶችን ሳይጠቀሙ ቢያንስ ለ24 ሰአታት ከትኩሳት ነፃ ከሆኑ። ነገር ግን፣ ከባድ ሕመም ያለባቸው ወይም የበሽታ መቋቋም አቅም የሌላቸው ሰዎች ረዘም ያለ የመገለል ጊዜ ሊያስፈልጋቸው ይችላል።
በማጠቃለያው ኮቪድ-19 በሰውነት ውስጥ ተለይቶ የሚቆይበት ጊዜ ከሰው ወደ ሰው ሊለያይ ይችላል። አብዛኛዎቹ ግለሰቦች በበሽታው ከተያዙ በኋላ ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ አዎንታዊ ምርመራ ቢያደርጉም ቫይረሱ በአንዳንድ ሁኔታዎች እስከ ሶስት ወር ድረስ ሊቆይ ይችላል. ቫይረሱን ለመከላከል የጤና ባለሙያዎችን እና የህዝብ ጤና ባለስልጣናትን መመሪያ መከተል አስፈላጊ ነው, አዎንታዊ ምርመራ ከተደረገ በኋላም. በመረጃ ይቆዩ፣ ደህንነትዎን ይጠብቁ እና ለጤንነትዎ እና በዙሪያዎ ላሉ ሰዎች ደህንነት ቅድሚያ መስጠትዎን ይቀጥሉ።