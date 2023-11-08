LAMEA እንዴት የተከፋፈለ ክላውድ የቴክኖሎጂውን የመሬት ገጽታ እየተለወጠ ነው።
የቴክኖሎጂው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በየጊዜው እየተሻሻለ ነው፣ እና ከአዳዲስ ፈጠራዎች ውስጥ አንዱ የ LAMEA Distributed Cloud ነው። ይህ ቀዳሚ ፅንሰ ሀሳብ ንግዶች እና ግለሰቦች በላቲን አሜሪካ፣ መካከለኛው ምስራቅ እና አፍሪካ (LAMEA) ክልል ውስጥ የክላውድ ኮምፒዩቲንግ ሃብቶችን የሚያገኙበትን እና የሚጠቀሙበትን መንገድ ለመቀየር ተዘጋጅቷል።
LAMEA የተከፋፈለ ደመና ምንድን ነው?
LAMEA Distributed Cloud የደመና አገልግሎቶችን ከዋና ተጠቃሚዎች ጋር ለማቀራረብ ያለመ ያልተማከለ የደመና ማስላት ሞዴልን ያመለክታል። እንደ ተለምዷዊ የደመና ማስላት ሳይሆን የመረጃ ማዕከላት በተለዩ ክልሎች ውስጥ የሚገኙበት፣ LAMEA Distributed Cloud በLAMEA ክልል ውስጥ የተዘረጉ ትናንሽ የመረጃ ማዕከሎች መረብን ይጠቀማል። ይህ አካሄድ ፈጣን የውሂብ ሂደትን፣ የቆይታ ጊዜን መቀነስ እና በአካባቢው ላሉ ተጠቃሚዎች የተሻሻለ አስተማማኝነትን ያረጋግጣል።
እንዴት ነው የሚሰራው?
LAMEA Distributed Cloud በማእከላዊ የመረጃ ማእከላት ላይ ብቻ ከመተማመን ይልቅ የኮምፒውቲንግ ሃብቶችን ወደ አውታረ መረቡ ጠርዝ በማስጠጋት የጠርዝ ማስላት ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። የደመና አገልግሎቶችን በተለያዩ አካባቢዎች በማሰራጨት፣ LAMEA Distributed Cloud የውሂብ እና አፕሊኬሽኖች ፈጣን መዳረሻን ያስችላል፣ ይህም የተሻሻለ አፈጻጸም እና የተሻሻለ የተጠቃሚ ተሞክሮን ያስከትላል።
ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው?
የLAMEA Distributed Cloud መቀበል ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል። በመጀመሪያ፣ የአውታረ መረብ መዘግየትን ይቀንሳል፣ ምክንያቱም መረጃ ወደ ደመና አገልጋዮች ለመድረስ ረጅም ርቀት መጓዝ ስለሌለበት። ይህ በተለይ እንደ ቅጽበታዊ ትንታኔዎች፣ ጨዋታዎች እና የቪዲዮ ዥረት ላሉ መዘግየት-ትብ መተግበሪያዎች ጠቃሚ ነው። በተጨማሪም፣ የተከፋፈለው የደመና መሠረተ ልማት ተፈጥሮ የአካባቢያዊ መስተጓጎል ወይም መቆራረጥ ተጽእኖ ስለሚቀንስ የመረጃ ደህንነትን እና ጥንካሬን ያሻሽላል።
ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?
የ LAMEA Distributed Cloud መግቢያ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ለንግድ ድርጅቶች፣ ይህ ማለት የተሻሻለ ቅልጥፍናን፣ ወጪን መቀነስ እና መስፋፋትን ይጨምራል። የዳመና ሀብቶችን በፍጥነት ማግኘት በመቻሉ ኩባንያዎች የዲጂታል ለውጥ ተነሳሽነታቸውን በማፋጠን በገበያው ውስጥ ተወዳዳሪነትን ማግኘት ይችላሉ። ከዚህም በላይ ግለሰቦች በደመና ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶችን ሲጠቀሙ የተሻሻለ አፈጻጸም እና አስተማማኝነት ያገኛሉ፣ ይህም ወደ የበለጠ እንከን የለሽ እና አስደሳች የተጠቃሚ ተሞክሮ ይመራል።
በማጠቃለያው፣ LAMEA Distributed Cloud በላቲን አሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እና በአፍሪካ ክልል ያለውን የቴክኖሎጂ ገጽታ ለመቀየር ተዘጋጅቷል። የጠርዝ ማስላትን እና ያልተማከለ አካሄድን በመጠቀም ይህ ፈጠራ ጽንሰ-ሀሳብ ለንግድ ድርጅቶች እና ለግለሰቦች ብዙ ጥቅሞችን ያመጣል። የLAMEA Distributed Cloud ጉዲፈቻ እያደገ ሲሄድ፣ በLAMEA ክልል ውስጥ የክላውድ ኮምፒዩቲንግ እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል እና እንደሚደረስ ላይ ጉልህ ለውጥ እንደሚመጣ መጠበቅ እንችላለን።