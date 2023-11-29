ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ያለፈውን እንዴት ማየት ይችላል?

ርዕስ፡ የአጽናፈ ዓለሙን እንቆቅልሽ ጥልቀት መግለጥ፡ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ያለፈውን እንዴት እንደሚያስሰው
መግቢያ:
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የጠፈር እና የጊዜን ጥልቀት በመመልከት ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ ለመለወጥ ተዘጋጅቷል። የሐብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ተተኪ እንደመሆኑ፣ JWST የጥንቱን አጽናፈ ሰማይ ምስጢር ይፋ እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል፣ ይህም የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ያለፈውን ልዩ መስኮት እንዲኖራቸው አድርጓል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ስለ ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ አስደናቂ ችሎታዎች በጥልቀት እንመረምራለን እና የዓለማችንን አመጣጥ ምስጢር እንዴት እንደሚፈታ እንመረምራለን ።
ያለፈውን መግለጥ፡-
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ያለፈውን ጊዜ የማየት ችሎታው ከላቁ ቴክኖሎጂው እና ስልታዊ አቀማመጥ ነው። ከምድር በግምት 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ፣ በሁለተኛው Lagrange ነጥብ (L2) ላይ፣ ቴሌስኮፑ ከፀሀይ ብርሀን እና ከምድር የከባቢ አየር ጣልቃገብነት ይጠበቃል። ይህ ቫንቴጅ ነጥብ JWST ከሩቅ የሰማይ አካላት በማይታመን ሁኔታ ደካማ ምልክቶችን እንዲይዝ ያስችለዋል፣ ይህም አጽናፈ ዓለሙን በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት እንደነበረው እንድንመለከት ያስችለናል።
ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ትብነት፡-
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕን ከሚለዩት ቁልፍ ባህሪያት ውስጥ አንዱ አስደናቂ ስሜት ነው. 6.5 ሜትር ዲያሜትር ያለው ትልቅ ቀዳሚ መስታወት የተገጠመለት JWST አስደናቂ መጠን ያለው ብርሃን መሰብሰብ ይችላል። ይህ ጨምሯል ብርሃን የመሰብሰብ አቅም፣ ከዘመናዊ ሳይንሳዊ መሳሪያዎች ስብስብ ጋር ተዳምሮ ቴሌስኮፑ ከሩቅ ጋላክሲዎች እና ከዋክብት የሚመጡ በጣም ደካማ ምልክቶችን ለመለየት ያስችለዋል። JWST እነዚህን ደካማ ምልክቶች በመያዝ የአጽናፈ ዓለሙን የመጀመሪያ ደረጃዎች በተሳካ ሁኔታ በመመልከት በጋላክሲዎች፣ በከዋክብት እና በፕላኔቶች አፈጣጠር ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
የኢንፍራሬድ እይታ;
ከቀድሞው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በተለየ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ በዋነኝነት የሚሰራው በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ኢንፍራሬድ ክፍል ውስጥ ነው። ይህ ምርጫ JWST የሚታየውን ብርሃን በሚሸፍኑት የጠፈር አቧራ ደመና ውስጥ እንዲመለከት ስለሚያስችለው፣ የተደበቁ የሰማይ ክስተቶችን ስለሚያሳይ ወሳኝ ነው። ቴሌስኮፑ ከሩቅ ነገሮች የሚመነጨውን የኢንፍራሬድ ጨረራ በመመልከት የጠፈር መጋረጃ ውስጥ ዘልቆ የከዋክብትን መወለድ፣ የጋላክሲዎችን አፈጣጠር መመልከት እና በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የመጀመሪያውን ብርሃን ማየት ይችላል።
የኮስሚክ ሚስጥሮችን መፍታት፡-
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ያለፈውን የማየት ችሎታ በርካታ የጠፈር ሚስጥሮችን የመፍታት ትልቅ አቅም አለው። ከሩቅ ጋላክሲዎች የሚመጣውን ብርሃን በማጥናት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ሰማይን ዝግመተ ለውጥ ሊከታተሉ ይችላሉ፣ ይህም ጋላክሲዎች በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት እንዴት እንደተለወጡ ለመረዳት ይረዳናል። በተጨማሪም፣ JWST የ exoplanets ከባቢ አየርን መመርመር ይችላል፣ ይህም ለመኖሪያ ምቹነት ምልክቶችን ወይም ከምድር በላይ ህይወት መኖሩን ሊያውቅ ይችላል። እነዚህ አዳዲስ ግኝቶች ስለ ኮስሞስ እና በውስጡ ያለን ቦታ ያለንን ግንዛቤ ይለውጣሉ።
በየጥ:
Q1፡ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የሚለየው እንዴት ነው?
መ 1፡ ሁለቱም ቴሌስኮፖች ዩኒቨርስን ለመከታተል የተነደፉ ሲሆኑ፣ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ በዋናነት የሚሰራው በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ ነው፣ ይህም የሚታይ ብርሃንን በሚሸፍኑ የጠፈር ደመና ደመናዎች ውስጥ እንዲያይ ያስችለዋል። በሌላ በኩል ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በዋናነት በሚታዩ እና በአልትራቫዮሌት የስፔክትረም ክፍሎች ላይ ይመለከታል።
ጥ 2፡ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ምን ያህል ወደኋላ ተመልሶ ማየት ይችላል?
መ2፡ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ከ200 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በግምት ከ13.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበሩትን ነገሮች መመልከት ይችላል።
ጥ 3፡ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ምን አይነት ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ይዟል?
A3፡ JWST አራት ዋና ዋና ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ይይዛል፡ የአቅራቢያ ኢንፍራሬድ ካሜራ (NIRCam)፣ የአቅራቢያ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮግራፍ (NIRSpec)፣ መካከለኛ ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) እና ጥሩ መመሪያ ዳሳሽ/በኢንፍራሬድ ምስል አቅራቢያ እና ስሊትለስ ስፔክትሮግራፍ ( FGS/NIRISS)። እያንዳንዱ መሣሪያ ለአንድ የተወሰነ ዓላማ ያገለግላል, የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሰፊ ምልከታዎችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል.
በማጠቃለያው፣ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ወደር የለሽ ስሜታዊነት፣ የኢንፍራሬድ እይታ እና በ L2 ላይ ያለው ስትራቴጂያዊ አቀማመጥ በሥነ ፈለክ መስክ ውስጥ የጨዋታ ለውጥ ያደርገዋል። ይህ አስደናቂ ቴሌስኮፕ ያለፈውን ታሪክ በመመልከት የጥንቱን አጽናፈ ሰማይ ምስጢር ይከፍታል ፣ ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ በዋጋ የማይተመን ግንዛቤ ይሰጠናል። በJWST የተደረጉት የወደፊት ግኝቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ በመቅረጽ እና በመጪዎቹ ትውልዶች ላይ ማነሳሳታቸው አይቀርም።
ምንጮች:
– ናሳ – ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ [URL]
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ - ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ [URL]