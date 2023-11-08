የኢንተርኔት ቴሌፎን እንዴት የቴልኮ ኢንደስትሪን አብዮት እያደረገ ነው።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪው ለኢንተርኔት ስልክ መምጣት ምስጋና ይግባውና ከፍተኛ ለውጥ አድርጓል። የኢንተርኔት ቴሌፎን (Voice over Internet Protocol (VoIP)) በመባልም የሚታወቀው ቴክኖሎጂ የድምጽ ግንኙነትን ከባህላዊ የስልክ መስመሮች ይልቅ በበይነመረቡ እንዲተላለፍ ያስችላል። ይህ አብዮታዊ ቴክኖሎጂ የመግባቢያ መንገድን ከመቀየር ባለፈ ባህላዊውን የቴሌኮ ኢንዱስትሪን በብዙ መንገዶች አበላሽቷል።
የበይነመረብ ስልክ ጥቅሞች
የበይነመረብ ስልክ ከባህላዊ የስልክ ስርዓቶች ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። በመጀመሪያ፣ ለሁለቱም ግለሰቦች እና ንግዶች የወጪ ቁጠባ ይሰጣል። የኢንተርኔት ቴሌፎን በመጠቀም የርቀት እና የአለም አቀፍ ጥሪዎች ከባህላዊ የስልክ አገልግሎቶች ጋር ሲነፃፀሩ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ ሊደረጉ ይችላሉ። በተጨማሪም የኢንተርኔት ቴሌፎን የተለየ የድምጽ እና የውሂብ ኔትወርኮችን አስፈላጊነት ያስወግዳል, ይህም ለንግዶች የመሠረተ ልማት ወጪዎችን ይቀንሳል.
ሌላው የኢንተርኔት ቴሌፎን ቁልፍ ፋይዳው የመተጣጠፍ እና የመጠን አቅም ነው። አካላዊ መስመሮችን እና ሃርድዌርን ከሚጠይቁት ከባህላዊ የስልክ ስርዓቶች በተለየ መልኩ የኢንተርኔት ቴሌፎን በቀላሉ ወደላይ ወይም ወደ ታች በመቀየር ተለዋዋጭ ፍላጎቶችን ለማስተናገድ ያስችላል። ይህ ተለዋዋጭ የጥሪ ጥራዞች ወይም ሥራቸውን ለማስፋት ለሚፈልጉ ንግዶች ተስማሚ ያደርገዋል።
በቴልኮ ኢንዱስትሪ ላይ ተጽእኖ
የኢንተርኔት ቴሌፎን መስፋፋት ባህላዊውን የቴሌኮ ኢንዱስትሪን በተለያዩ መንገዶች አስተጓጉሏል። አንደኛ፣ ርካሽ እና ተለዋዋጭ አማራጮችን በማቅረብ ባህላዊ የቴሌኮም አቅራቢዎችን የበላይነት ተፈታተነ። ይህም በገበያው ውስጥ ያለው ውድድር እንዲጨምር በማድረግ ባህላዊ ቴሌኮዎች የራሳቸውን የኢንተርኔት የስልክ አገልግሎት እንዲያመቻቹ እና እንዲያቀርቡ አስገድዷቸዋል።
በተጨማሪም የኢንተርኔት ቴሌፎን በቴሌኮሙኒኬሽን እና በቴክኖሎጂ ኩባንያዎች መካከል ያለውን መስመር አደብዝዟል። በድምፅ እና በዳታ ኔትወርኮች መገጣጠም ባህላዊ ቴሌኮዎች እንደ ጎግል እና ማይክሮሶፍት የየራሳቸውን የኢንተርኔት የስልክ አገልግሎት ከሚሰጡ የኢንተርኔት ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር እየተፎካከሩ ነው። ይህ በቴሌኮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል፣ ባህላዊ አቅራቢዎች አቅርቦቶቻቸውን በማብዛት እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመቀበል።
በየጥ
ጥ፡ የኢንተርኔት ስልክ ምንድን ነው?
መ፡ የኢንተርኔት ቴሌፎን (Voice over Internet Protocol (VoIP)) በመባልም የሚታወቀው ቴክኖሎጂ የድምጽ ግንኙነትን ከባህላዊ የስልክ መስመሮች ይልቅ በበይነመረቡ እንዲተላለፍ ያስችላል።
ጥ፡ የኢንተርኔት ስልክ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ፡ የኢንተርኔት ቴሌፎን ወጪ ቁጠባ፣ተለዋዋጭነት እና ልኬታማነትን ያቀርባል። በርካሽ የረጅም ርቀት እና አለምአቀፍ ጥሪዎችን ይፈቅዳል፣የተለያዩ የድምጽ እና ዳታ ኔትወርኮችን አስፈላጊነት ያስቀራል፣ተለዋዋጭ ፍላጎቶችን ለማስተናገድ በቀላሉ ከፍ ወይም ዝቅ ማድረግ ይችላል።
ጥ፡ የኢንተርኔት ስልክ በቴሌኮ ኢንዱስትሪው ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
መ፡ የኢንተርኔት ቴሌፎን ርካሽ እና ተለዋዋጭ አማራጮችን በማቅረብ ባህላዊውን የቴሌኮ ኢንዱስትሪ አቋረጠ። በተጨማሪም በቴሌኮሙኒኬሽን እና በቴክኖሎጂ ኩባንያዎች መካከል ያለውን መስመር በማደብዘዝ ፉክክር እንዲጨምር እና የኢንዱስትሪው ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የኢንተርኔት ቴሌፎን ወጪ ቁጠባን፣ ተለዋዋጭነትን እና መስፋፋትን በማቅረብ የቴሌኮ ኢንዱስትሪውን አብዮታል። ባህላዊ የቴሌኮም አቅራቢዎችን በማስተጓጎል ከአካባቢው ለውጥ ጋር እንዲላመዱ አስገድዷቸዋል። ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ የኢንተርኔት ቴሌፎን ወደፊት የቴሌኮሙኒኬሽን ጉዳዮችን በመቅረጽ ረገድ የበለጠ ጉልህ ሚና ሊጫወት ይችላል።