2023 የጉንፋን ክትባት ምን ያህል ውጤታማ ነው?

ፍሉ ሾት 2023 ምን ያህል ውጤታማ ነው?
የኢንፍሉዌንዛ ወቅት እየተቃረበ ሲመጣ፣ ብዙ ግለሰቦች አመታዊ የፍሉ ክትባታቸውን ለመውሰድ ወይም ላለማግኘት እያሰቡ ነው። እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ራስን ከመተንፈሻ አካላት በሽታዎች የመጠበቅ አስፈላጊነት የበለጠ እየታየ መጥቷል። በየጊዜው በሚለዋወጠው የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ተፈጥሮ ምክንያት የፍሉ ክትባት ውጤታማነት ከአመት አመት ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ፣ የፍሉ ክትባት ለ2023 ምን ያህል ውጤታማ ነው?
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) እንደገለጸው የፍሉ ክትባት ውጤታማነት በአንድ ወቅት ከ 40% እስከ 60% ሊደርስ ይችላል. ይህ ማለት መከተብ በጉንፋን የመያዝ እድልን በእጅጉ ይቀንሳል እና ከባድ ምልክቶችን የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ይሁን እንጂ እንደ ዕድሜ, አጠቃላይ ጤና እና በክትባቱ እና በቫይረሱ ስርጭት መካከል ባለው ግጥሚያ ላይ በመመርኮዝ ውጤታማነቱ ሊለያይ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል.
በየጥ:
ጥ፡ የፍሉ ክትባት ምንድን ነው?
መ፡ የፍሉ ክትባት፣ የኢንፍሉዌንዛ ክትባት በመባልም የሚታወቀው፣ የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስን ለመከላከል የሚረዳ ክትባት ነው። በተለምዶ ለግለሰቦች የፍሉ ኢንፌክሽን ስጋትን ለመቀነስ በየዓመቱ ይሰጣል.
ጥ፡ የፍሉ ክትባት እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ የፍሉ ክትትሉ የሚሠራው በሽታን የመከላከል ሥርዓትን በማነቃቃት የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ፀረ እንግዳ አካላትን ለማምረት ነው። እነዚህ ፀረ እንግዳ አካላት ቫይረሱን ለይቶ ለማወቅ እና ለቫይረሱ ከተጋለጡ ለመከላከል ይረዳሉ.
ጥ፡ የፍሉ ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ: አዎ፣ የፍሉ ክትባት ለብዙዎቹ ግለሰቦች ደህንነቱ የተጠበቀ እንደሆነ ይቆጠራል። የተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳቶች በመርፌ ቦታ ላይ ህመም, ዝቅተኛ ደረጃ ትኩሳት እና የጡንቻ ህመምን ሊያካትቱ ይችላሉ. ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች እምብዛም አይደሉም.
ጥ፡ የጉንፋን ክትባት መውሰድ ያለበት ማን ነው?
መ፡ ሲዲሲ ከስድስት ወር እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ሁሉ የፍሉ ክትባት እንዲከተቡ ይመክራል፣ በተለይም ለችግር የተጋለጡ፣ እንደ ትናንሽ ልጆች፣ ትልልቅ ሰዎች፣ እርጉዝ ሴቶች እና አንዳንድ የጤና እክል ያለባቸው ግለሰቦች።
ለማጠቃለል፣ የ2023 የፍሉ ክትባት ውጤታማነት ሊለያይ ቢችልም፣ የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እና የሕመም ምልክቶችን ክብደት ለመቀነስ ወሳኝ መሳሪያ ሆኖ ይቆያል። መከተብ ራስን ከመጠበቅ በተጨማሪ ተጋላጭ የሆኑትን ህዝቦች ለመጠበቅ ይረዳል። ለግል ብጁ ምክሮች ከጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች ጋር መማከርዎን እና ስለ የቅርብ ጊዜ ምክሮች መረጃ እንዳገኙ ያስታውሱ።