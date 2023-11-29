ምድር ከጨረቃ እንዴት ትመስላለች?

ርዕስ፡ ከጨረቃ መመልከት፡ ልዩ የምድር ገጽታ እይታ
መግቢያ:
ሰዎች እንደመሆናችን መጠን በዙሪያችን ባሉት የሰማይ አካላት ሁሌም ይማረክ ነበር። በኮስሞስ ውስጥ ካሉት እጅግ ማራኪ እይታዎች አንዱ ምድርን ከጨረቃ ማየት ነው። ይህ መጣጥፍ ቤታችንን ፕላኔታችንን በጨረቃ ላይ በመመልከት ስላለው አስደናቂ ክስተት በጥልቀት ይዳስሳል።
የጨረቃ መልክዓ ምድር፡-
ከባቢ አየር እና ለምለም መልክዓ ምድሮች የሌሉት የጨረቃ ገጽ ከምድር ጋር ፍጹም ተቃርኖ ያሳያል። ባድማ እና የተሰነጠቀ መልከዓ ምድር፣ ሬጎሊት በመባል በሚታወቀው የጨረቃ አቧራ የተሸፈነ፣ ዓይን ማየት እስከሚችለው ድረስ የተዘረጋ ነው። የአየር ንብረት ሂደቶች አለመኖር እና የምድር ተለዋዋጭ ጂኦሎጂ ጨረቃ በጊዜ ሂደት ጸጥ ያለ ምስክር እንድትሆን ያደርጋታል።
የመሬት መነሳት እና የመሬት አቀማመጥ;
ከጨረቃ፣ Earthrise እና Earthset በእውነት ያልተለመዱ ክስተቶች ናቸው። ጨረቃ በፕላኔታችን ላይ ስትዞር፣ ምድር ቀስ በቀስ ከጨረቃ አድማስ ጀርባ ስትወጣ ወይም ስትጠፋ የጠፈር ተመራማሪዎች በምድሯ ላይ ቆመው አስደናቂ ትዕይንቶችን ይመሰክራሉ። ሰማያዊ ፕላኔታችን በሰፊ የጠፈር ቦታ ላይ ታግዶ መመልከታችን ጥልቅ የሆነ የመተሳሰብ ስሜትን ያነሳሳል እና የቤታችንን ደካማነት ያስታውሰናል።
የምድር ቀለሞች;
ከጨረቃ ሞኖክሮማቲክ ገጽታ በተለየ፣ ምድር ከተፈጥሯዊ ሳተላይቷ ስትታይ ደመቅ ያለ የቀለም ቤተ-ስዕል ታሳያለች። ሰፊው ውቅያኖሶች፣ ለምለም አረንጓዴ ደኖች፣ በረሃማ በረሃዎች፣ እና በበረዶ የተሸፈኑ ተራሮች ተመልካቹን የሚማርክ የቀለም ሞዛይክ ይፈጥራሉ። በየጊዜው የሚለዋወጡት የደመና ቅጦች እና እንደ አውሮራስ ያሉ የከባቢ አየር ክስተቶች ለዚህ የጠፈር ጥበብ ድንቅ ስራን ይጨምራሉ።
ቀጭን ሰማያዊ መስመር;
ምድርን በጨረቃ ስትመለከት በጣም ከሚያስደንቅ ባህሪይ አንዱ ፕላኔታችንን የሚከብረው ቀጭን ሰማያዊ መስመር መኖሩ ነው - ከባቢ አየር። ይህ ስስ የሆነ የጋዞች ሽፋን በምድር ላይ ያለውን ህይወት ይጠብቃል እንዲሁም ይደግፈናል፣ ከጠፈር ጠፈር ይጠብቀናል። የዚህ ደካማ አጥር እይታ የፕላኔታችንን የተፈጥሮ ሀብቶች የመንከባከብ እና የመንከባከብን አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ ጨረቃ ከምድር ምን ያህል ትራቃለች?
መ፡ በአማካይ ጨረቃ ከምድር 238,855 ማይል (384,400 ኪሎሜትር) ይርቃታል።
ጥ፡ ምድርን ከጨረቃ ያየ የመጀመሪያው ሰው ማን ነበር?
መ፡ ፍራንክ ቦርማንን፣ ጀምስ ሎቭልን እና ዊሊያም አንደርስን ያቀፈው የአፖሎ 8 መርከበኞች በታህሳስ 24 ቀን 1968 ከጨረቃ ምህዋር የተነሳ የመሬት መውጣትን የተመለከቱ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ናቸው።
ጥ፡- ምድር ከጨረቃ ትበልጣለች ወይስ ታንሳለች?
መ: ከምድር ስትታይ ከጨረቃ መጠን ጋር ሲነጻጸር ምድር ከጨረቃ ትበልጣለች። ይህ የሆነበት ምክንያት የጨረቃ አነስ ያለ መጠን እና የከባቢ አየር አለመኖር ነው, ይህም የመጠን ግንዛቤን ሊያዛባ ይችላል.
ጥ፡ ከጨረቃ የሚታዩ ሌሎች የሰማይ አካላት አሉ?
መ: አዎ፣ ጨረቃ ሌሎች የሰማይ አካላትን ለመመልከት ልዩ ቦታ ትሰጣለች። የጠፈር ተመራማሪዎች ስለ ፀሐይ፣ ከዋክብት እና ሌሎች ፕላኔቶች ከጨረቃ ወለል ላይ አስደናቂ እይታዎችን ዘግበዋል።
ማጠቃለያ:
ምድርን ከጨረቃ ማሰላሰል በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ባለን ቦታ ላይ አዲስ እይታን የሚሰጥ ትሁት ተሞክሮ ነው። የፕላኔታችን እይታ፣ በቀለማት ያሸበረቀች እና ስስ ከባቢ አየር፣ በምድር ላይ ያሉ ህይወት ያላቸው ሁሉ እርስ በርስ ያላቸውን ትስስር ለማስታወስ ያገለግላል። ኮስሞስን መመርመራችንን እና ስንረዳ፣ ቤታችንን እንንከባከብ እና እንጠብቀው፣ ምክንያቱም በሰፊ የጠፈር ስፋት ውስጥ ያለ ውድ ጌጣጌጥ ነው።