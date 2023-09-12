Dolby Atmos ሙዚቃ፡ የኦዲዮ ልምድን መቀየር

በድምጽ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ዶልቢ የተገነባው ዶልቢ አትሞስ በመዝናኛ ኢንደስትሪ ውስጥ የጨዋታ ቀያሪ ሆኗል። በዋነኛነት በፊልሞች እና በቲያትር ቤቶች ውስጥ ጥቅም ላይ በማዋል የሚታወቀው ዶልቢ ኣትሞስ አሁን ለሙዚቃ አለም ተደራሽነቱን በማስፋት አብዮታዊ የድምጽ ተሞክሮን ፈጥሯል።
የዶልቢ መዝናኛ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ጆን ኮሊንግ፣ ዶልቢ ኣትሞስ ሙዚቃ ከባህላዊው የስቲሪዮ ፎርማት ያለፈ መሆኑን ያስረዳሉ። ስቴሪዮ ሁሉንም ሙዚቃዎች ወደ ግራ እና ቀኝ የኦዲዮ ቻናሎች ሲያዋህድ፣ Dolby Atmos Music ግን የተለየ አካሄድ ይወስዳል። የተለያዩ መሳሪያዎችን እና ድምጾችን በመለየት በሁለቱ ቻናሎች መካከል እና ዙሪያ በማንቀሳቀስ የበለጠ መሳጭ እና ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ድምጽ ይፈጥራል።
ምንም እንኳን የዶልቢ አትሞስ ሙዚቃ በተጠቃሚ ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች እና በሙዚቃ ዥረት አገልግሎቶች ውስጥ እየተዋሃደ ቢሆንም፣ እንደ የዜና ስርጭቶች ባሉ የመገናኛ ብዙሃን መድረኮች እስካሁን ድረስ ተቀባይነት አላገኘም። ሆኖም ጥቅሞቹን ለተመልካቾች የማሳየት አስፈላጊነት አስፈላጊ ነው።
Dolby Atmos ሙዚቃን በመቅጠር፣ አድማጮች ከሙዚቀኞቹ ጋር በክፍሉ ውስጥ እንዳሉ ያህል ሙዚቃን ሊለማመዱ ይችላሉ። የመሳሪያዎች እና የድምፆች ተለዋዋጭ እንቅስቃሴዎች ከፍ ያለ የመገኘት ስሜት ይፈጥራሉ፣ ይህም የመስማት ልምድን የበለጠ የበለጸገ እና የበለጠ አሳታፊ ያደርገዋል።
የ Dolby Atmos ወደ ሙዚቃው ግዛት መስፋፋቱ የድምጽ ይዘትን በምንጠቀምበት መንገድ ላይ ጉልህ ለውጥ ያሳያል። ቀደም ሲል በባህላዊ ስቴሪዮ ቅርጸቶች ሊደረስበት የማይችል የጥልቀት እና የቦታ ግንዛቤ ደረጃን ያስተዋውቃል።
Dolby Atmos ሙዚቃ የበለጠ መሳብ እያገኘ ሲሄድ፣ የሙዚቃ ኢንደስትሪውን አብዮት እንደሚያደርግ እና ሙዚቃን እንዴት እንደምንረዳ እና እንደምንደሰት ይጠበቃል። አስማጭ እና የሚሸፍን የኦዲዮ አካባቢን የመፍጠር ችሎታ ያለው፣ Dolby Atmos Music ለሙዚቃ ምርት እና ፍጆታ አዲሱ መስፈርት ለመሆን ተዘጋጅቷል።
ምንጮች:
- Dolby Atmos ሙዚቃ: https://www.dolby.com/music/
- “PBS NewsHour” ከጆን ኩሊንግ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ በማይክ ሴሬ፡ [ምንጭ URL ተወግዷል]