ዋልማርት ደንበኞቻቸውን እንዴት ይያዛሉ?
በችርቻሮ ውድድር ዓለም ውስጥ የደንበኞች አገልግሎት ከሁሉም በላይ ነው። በዓለም ላይ ካሉት ትልቁ የችርቻሮ ሰንሰለቶች አንዱ የሆነው ዋልማርት ለደንበኞቹ አወንታዊ የግዢ ልምድ በማቅረብ ስሙን ገንብቷል። በዓለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮች ያሉት ኩባንያው የደንበኞችን እርካታ ለማረጋገጥ የተለያዩ ስልቶችን ተግባራዊ አድርጓል።
የደንበኞች ግልጋሎት:
ዋልማርት ለደንበኞች አገልግሎት ትልቅ ትኩረት ይሰጣል፣ ሰራተኞቹ ተግባቢ፣ እውቀት ያላቸው እና አጋዥ እንዲሆኑ በማሰልጠን ላይ። የምርት ጥያቄዎችን መርዳትም ሆነ ደንበኞችን በመደብሩ ውስጥ መምራት፣ የዋልማርት ሰራተኞች ከፍተኛ ደረጃ ያለው አገልግሎት እንዲሰጡ ይጠበቅባቸዋል። ኩባንያው ደስተኛ ደንበኞች ታማኝ ደንበኞች የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ነው ብሎ ያምናል.
የምርት ተገኝነት፡-
ዋልማርት የደንበኞቹን የተለያዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ሰፊ ምርቶችን ለማቆየት ይጥራል። ከግሮሰሪ እስከ ኤሌክትሮኒክስ፣ ልብስ እስከ የቤት እቃዎች ድረስ ያለው ግዙፉ የችርቻሮ ነጋዴ ሁሉንም ነገር በአንድ ጣሪያ ስር ለማድረግ ነው አላማው። ይህ ለምርት አቅርቦት ቁርጠኝነት ደንበኞች የሚያስፈልጋቸውን በተመቻቸ እና በብቃት ማግኘት እንደሚችሉ ያረጋግጣል።
በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎች;
ከዋልማርት ዋና መርሆች አንዱ በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎችን እያቀረበ ነው። ኩባንያው ሰፊውን ኔትወርክ እና የግዢ ሃይልን ከአቅራቢዎች ጋር ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ለመደራደር ይጠቀማል. ተመጣጣኝ አማራጮችን በማቅረብ ዋልማርት በጀታቸው ምንም ይሁን ምን ግብይት ለሁሉም ደንበኞች ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ተመላሽ ገንዘብ ወይም ልውውጥ ያቀርባል?
መ: አዎ፣ Walmart ለደንበኛ ተስማሚ የሆነ የመመለሻ ፖሊሲ አለው። አብዛኛዎቹ እቃዎች ከተገዙ በኋላ በ90 ቀናት ውስጥ መመለስ ይቻላል፣ ወይ ተመላሽ ገንዘብ ወይም ልውውጥ።
ጥ፡ የዋልማርት ዋጋ ይዛመዳል?
መ: አዎ፣ Walmart የዋጋ ግጥሚያ ዋስትና ይሰጣል። አንድ ደንበኛ በተመሳሳይ ምርት ላይ ዝቅተኛ የማስታወቂያ ዋጋ ካገኘ፣ Walmart ከዚያ ዋጋ ጋር ይዛመዳል።
ጥ፡ ዋልማርት የታማኝነት ፕሮግራም አለው?
መ: አዎ፣ ዋልማርት ዋልማርት+ የሚባል የታማኝነት ፕሮግራም አለው። ተመዝጋቢዎች እንደ ነፃ ማድረስ፣ የነዳጅ ቅናሾች እና የአባላት ዋጋዎችን ማግኘት በመሳሰሉ ጥቅማጥቅሞች ይደሰታሉ።
ጥ፡ Walmart የደንበኛ ቅሬታዎችን እንዴት ያስተናግዳል?
መ: Walmart የደንበኞችን ቅሬታዎች በቁም ነገር ይመለከታቸዋል እና በፍጥነት ለመፍታት ያለመ ነው። ማንኛውንም ችግር ለመፍታት ደንበኞች የመደብሩን የደንበኞች አገልግሎት ክፍል ማግኘት ወይም በመደብሩ ውስጥ ካለ አስተዳዳሪ ጋር መነጋገር ይችላሉ።
በማጠቃለያው ዋልማርት ለደንበኞቹ አወንታዊ የግዢ ልምድን ለመፍጠር የደንበኞችን አገልግሎት፣ የምርት አቅርቦት እና ተመጣጣኝ ዋጋን ቅድሚያ ይሰጣል። ሰፊ በሆነው አውታረመረብ እና ለደንበኛ እርካታ ባለው ቁርጠኝነት፣ Walmart በአለም አቀፍ ደረጃ ግንባር ቀደም የችርቻሮ መዳረሻ ሆኖ ቀጥሏል።