በ iPhone ላይ የተደበቀ አቃፊ እንዴት መፍጠር እንደሚቻል?
ዛሬ በዲጂታል ዘመን፣ ግላዊነት ለብዙ የስማርትፎን ተጠቃሚዎች አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። የግል ፎቶዎች፣ ሚስጥራዊነት ያላቸው ሰነዶች ወይም ሚስጥራዊ መረጃዎች ሰዎች ውሂባቸው ደህንነቱ የተጠበቀ እና ከሚታዩ ዓይኖች የተደበቀ መሆኑን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። በመሳሪያዎ ላይ የተደበቀ ማህደር ለመፍጠር የሚፈልጉ የአይፎን ተጠቃሚ ከሆኑ፣ ፋይሎችዎን ግላዊ እንዲሆኑ የሚያግዝዎ የደረጃ በደረጃ መመሪያ እነሆ።
1. መደበቂያ ቦታ ይምረጡ፡- የተደበቀውን አቃፊ ለመፍጠር በሚፈልጉት iPhone ላይ ተስማሚ ቦታን በመምረጥ ይጀምሩ. ይህ አሁን ባለው መተግበሪያ ውስጥ ወይም በመነሻ ማያዎ ላይ ሊሆን ይችላል።
2. አዲስ አቃፊ ይፍጠሩ፡ ማሽኮርመም እስኪጀምሩ ድረስ በመነሻ ስክሪን ላይ ያለውን ማንኛውንም የመተግበሪያ አዶ ተጭነው ይያዙ። ከዚያ አዲስ አቃፊ ለመፍጠር አንዱን መተግበሪያ ወደ ሌላ ይጎትቱት። ለአቃፊው ጥርጣሬ የማይፈጥር ስም ይስጡት።
3. መተግበሪያዎችን ወደ አቃፊው ያንቀሳቅሱ፡- አሁን፣ ለመደበቅ የሚፈልጓቸውን መተግበሪያዎች ወደ አዲስ የተፈጠረ አቃፊ ይውሰዱ። የመተግበሪያ አዶን በመጫን እና በመያዝ ከዚያም ወደ አቃፊው በመጎተት ይህንን ማድረግ ይችላሉ።
4. አቃፊውን ደብቅ; ማህደሩን ከሚታዩ አይኖች ለመደበቅ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ወይም ሶስተኛ የመነሻ ማያ ገጽ ይውሰዱት። አቃፊውን ወደ ቀኝ ስክሪን በመጎተት ወይም ወደሚፈለገው ቦታ እስክትደርስ ድረስ ወደ ግራ በማንሸራተት ማድረግ ትችላለህ።
በየጥ:
ጥ: አንድ ሰው አሁንም የእኔን የተደበቀ አቃፊ ሊያገኝ ይችላል?
መ: ይህ ዘዴ መሰረታዊ የግላዊነት ደረጃን ቢሰጥም, ሞኝ አይደለም. አዋቂ ተጠቃሚዎች መሳሪያዎን በመፈለግ ወይም የተወሰኑ የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎችን በመጠቀም የተደበቀውን አቃፊ አሁንም ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ የተደበቀውን አቃፊ በይለፍ ቃል መጠበቅ እችላለሁ?
መ: እንደ አለመታደል ሆኖ iOS የይለፍ ቃል ለመጠበቅ አቃፊዎችን አብሮ የተሰራ ባህሪ አይሰጥም። ነገር ግን፣ ተጨማሪ የደህንነት እርምጃዎችን የሚሰጡ የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎችን ከApp Store መጠቀም ይችላሉ።
ጥ፡ መተግበሪያዎችን መደበቅ በተግባራቸው ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል?
መ: አይ፣ መተግበሪያዎችን በአቃፊ ውስጥ መደበቅ ተግባራቸውን አይጎዳም። አሁንም እንደተለመደው ሊደርሱባቸው እና ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።
እነዚህን ቀላል ደረጃዎች በመከተል በእርስዎ iPhone ላይ የተደበቀ አቃፊ መፍጠር እና ተጨማሪ የግላዊነት ሽፋን ወደ የግል ውሂብዎ ማከል ይችላሉ። ነገር ግን፣ ይህ ዘዴ ሞኝ እንዳልሆነ ማስታወስ ጠቃሚ ነው፣ እና በጣም ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ ካለዎት የበለጠ ጠንካራ የደህንነት አማራጮችን ማሰስ ተገቢ ነው።