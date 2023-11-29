የጠፈር ጣቢያዎች ኦክስጅንን እንዴት ያገኛሉ?

ርዕስ፡ ሚስጥሮችን ይፋ ማድረግ፡ የጠፈር ጣቢያዎች የረቀቀ የኦክስጂን አቅርቦት ስርዓቶች
መግቢያ:
የጠፈር ጣቢያዎች፣ አስደናቂ የሰው ልጅ ምህንድስና፣ ለሳይንሳዊ ምርምር፣ ለአለም አቀፍ ትብብር እና ከምድር ወሰን በላይ ለሰው ልጅ ፍለጋ ወሳኝ መድረኮች ሆነው ያገለግላሉ። እነዚህ ከመሬት ውጭ ያሉ መኖሪያዎች ህይወትን የሚጠብቅ ሃብት አቅርቦትን ጨምሮ ብዙ ፈተናዎችን ማለፍ አለባቸው፡ ኦክስጅን። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የጠፈር ጣቢያዎች ቋሚ የኦክስጂን አቅርቦትን እንዲያገኙ እና እንዲቆዩ የሚያስችሉትን ውስብስብ ዘዴዎችን እንመረምራለን ፣ ይህም በተካተቱት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እና ሂደቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
የኦክስጂን አቅርቦት ስርዓቶችን መረዳት;
1. ኤሌክትሮሊሲስ፡ ወሳኝ ሂደት
በጠፈር ጣቢያዎች ላይ ኦክሲጅን ለማመንጨት ከሚጠቀሙት ቀዳሚ ዘዴዎች አንዱ ኤሌክትሮይዚስ ነው። ይህ ሂደት የውሃ ሞለኪውሎችን (H2O) ወደ ሃይድሮጂን (H2) እና ኦክስጅን (O2) የኤሌክትሪክ ፍሰት በመጠቀም መከፋፈልን ያካትታል. የኤሌክትሮላይዜሽን አሃዶች በቦርዱ የጠፈር ጣቢያዎች ላይ ልዩ ኤሌክትሮዶችን እና ሽፋኖችን በመጠቀም ለሰራተኞች ፍጆታ ኦክስጅንን ለመለየት እና ለመሰብሰብ ያስችላቸዋል።
2. የኦክስጅን ማመንጨት ስርዓቶች (OGS)
የጠፈር ጣቢያዎች ኦክስጅንን ለማምረት የተለያዩ ቴክኒኮችን የሚቀጥሩ የላቀ ኦክስጅን ማመንጨት ሲስተም (OGS) ያካትታሉ። እነዚህ ስርዓቶች ከጣቢያው ከባቢ አየር ውስጥ ኦክሲጅን ለማውጣት ጋዞችን መርጠው የሚይዙትን ሞለኪውላር ወንፊት ይጠቀማሉ። ሞለኪውላዊው ወንፊት ሌሎች ጋዞችን በማጥመድ ለጠፈር ተጓዦች ንፁህ ኦክስጅን እንዲለቀቅ ያስችላል።
3. ጠንካራ ነዳጅ ኦክስጅን ማመንጨት (SFOG)
በጠፈር ጣቢያዎች ውስጥ ኦክሲጅን ለማመንጨት የሚሠራው ሌላው ዘዴ የ Solid Fuel Oxygen Generation (SFOG) ስርዓት ነው. ይህ ቴክኖሎጂ እንደ ሊቲየም ፐርክሎሬት ያለ ጠንካራ ነዳጅ ይጠቀማል ይህም ሲሞቅ ኦክስጅንን ያስወጣል. የ SFOG ስርዓት ለሰራተኞች አገልግሎት ቁጥጥር የሚደረግለት ኦክሲጅን እንዲለቀቅ ያስችላል ፣ በተመሳሳይ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከጣቢያው ከባቢ አየር ያስወግዳል።
4. የአቅርቦት ተልዕኮዎች
እንደ ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ያሉ የጠፈር ጣቢያዎች፣ ከመሬት መደበኛ የማጓጓዣ ተልእኮዎችን ይቀበላሉ። እነዚህ ተልእኮዎች ኦክስጅንን ጨምሮ አስፈላጊ ሀብቶችን በመሙላት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የካርጎ የጠፈር መንኮራኩሮች፣ ልክ እንደ SpaceX's Dragon ወይም Northrop Grumman's Cygnus፣ ግፊት የተደረገባቸው ታንኮች በኦክሲጅን የተሞሉ ወደ ጣቢያው ያደርሳሉ። እነዚህ ታንኮች ከጣቢያው የህይወት ድጋፍ ስርዓቶች ጋር የተገናኙ ናቸው, ይህም ለሰራተኞቹ የማያቋርጥ የአየር አየር አቅርቦትን ያረጋግጣል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. የጠፈር ጣቢያ በየቀኑ ምን ያህል ኦክስጅን ያስፈልገዋል?
A1. በጠፈር ጣቢያ ላይ ያለው የኦክስጂን ፍጆታ እንደ ቡድኑ አባላት ብዛት ይለያያል። በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ፣ እያንዳንዱ ጠፈርተኛ በቀን ወደ 1 ኪሎ ግራም (2.2 ፓውንድ) ኦክስጅን ይፈልጋል።
ጥ 2. የጠፈር ጣቢያዎች ኦክስጅንን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ይችላሉ?
A2. አዎ፣ የጠፈር ጣቢያዎች ኦክስጅንን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እና ለማጽዳት የተራቀቁ ስርዓቶችን ይጠቀማሉ። በጠፈር ተጓዦች የሚወጣው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደ ሳባቲየር ምላሽ ባሉ ሂደቶች ይወገዳል፣ ከሃይድሮጂን ጋር ተጣምሮ ውሃ እና ሚቴን ይፈጥራል። ከዚያም ውሃው ኦክስጅንን ለማደስ ኤሌክትሮላይዝ ይደረጋል, እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን ያጠናቅቃል.
ጥ3. ለኦክስጅን አቅርቦት የአደጋ ጊዜ የመጠባበቂያ ዘዴዎች አሉ?
A3. የሕዋ ጣቢያዎች ድንገተኛ ሁኔታዎች ሲከሰቱ የኦክስጂን አቅርቦትን ለማረጋገጥ ተደጋጋሚ ስርዓቶች የተገጠሙ ናቸው። እነዚህ ተጨማሪ የኦክስጂን ታንኮች እና የድንገተኛ የኦክስጂን ጭምብሎች ጨምሮ እነዚህ የመጠባበቂያ ስርዓቶች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ለሰራተኞቹ የደህንነት መረብን ይሰጣሉ.
ማጠቃለያ:
በጠፈር ጣቢያዎች ላይ ያሉት ውስብስብ የኦክስጂን አቅርቦት ስርዓቶች የሰው ልጅ የፈጠራ ችሎታ እና የቴክኖሎጂ እድገት ማሳያዎች ናቸው። በኤሌክትሮላይዝስ፣ በኦክስጅን ማመንጨት ሲስተምስ (ኦጂኤስ)፣ ድፍን ነዳጅ ኦክስጅን ማመንጨት (SFOG) እና በመደበኛ የማስተላለፊያ ተልዕኮዎች አማካኝነት የጠፈር ተመራማሪዎች ቀጣይነት ያለው ህይወትን የሚጠብቅ ኦክሲጅን አቅርቦት ይሰጣቸዋል። የቦታ ስፋትን ማሰስ ስንቀጥል እነዚህ ስርዓቶች ከፕላኔታችን ከባቢ አየር በላይ የሚንቀሳቀሱትን ደህንነት እና ደህንነት በማረጋገጥ በዝግመተ ለውጥ እንደሚመጡ ጥርጥር የለውም።