በእኔ አንድሮይድ ላይ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን እንዴት ማየት እችላለሁ?
በዛሬው ፈጣን ፍጥነት ባለው የዲጂታል አለም ስማርት ስልኮች የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። ለግንኙነት፣ መዝናኛ እና ምርታማነት በእነሱ ላይ እንተማመናለን። ለመውረድ የሚገኙ የመተግበሪያዎች ብዛት እየጨመረ በመምጣቱ በአንድሮይድ መሳሪያዎ ላይ ምን መተግበሪያዎች ከበስተጀርባ እያሄዱ እንደሆኑ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን እነዚህን መተግበሪያዎች እንዴት መከታተል እና ባትሪዎን እንደማያሟጥጡ ወይም ጠቃሚ ሀብቶችን እንደሚጠቀሙ እንዴት ማረጋገጥ ይችላሉ?
በእርስዎ አንድሮይድ ላይ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን ለማየት እነዚህን ቀላል ደረጃዎች ይከተሉ፡-
1. በአንድሮይድ መሳሪያህ ላይ "ቅንጅቶች" መተግበሪያን ክፈት።
2. ወደ ታች ይሸብልሉ እና እንደ መሳሪያዎ ሁኔታ "መተግበሪያዎች" ወይም "መተግበሪያዎች" ላይ ይንኩ።
3. እዚህ በመሳሪያዎ ላይ የተጫኑትን ሁሉንም መተግበሪያዎች ዝርዝር ያገኛሉ.
4. "Running" ወይም "Running Services" የሚለውን አማራጭ ይፈልጉ እና በእሱ ላይ ይንኩት.
5. አሁን ከበስተጀርባ እየሰሩ ያሉትን ሁሉንም መተግበሪያዎች ዝርዝር ያያሉ።
ይህን ዝርዝር በመድረስ በመሣሪያዎ ላይ የትኞቹ መተግበሪያዎች እያሄዱ እና እየተጠቀሙ እንዳሉ መለየት ይችላሉ። ይህ መረጃ በተለይ መሳሪያዎ ከወትሮው በበለጠ ቀርፋፋ መሆኑን ካስተዋሉ ወይም ባትሪዎ በፍጥነት እየፈሰሰ መሆኑን ካስተዋሉ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ አፕ ከበስተጀርባ ሲሰራ ምን ማለት ነው?
መ: አንድ መተግበሪያ ከበስተጀርባ ሲሰራ, ምንም እንኳን እርስዎ በንቃት እየተጠቀሙበት ባይሆኑም, አሁንም ንቁ እና የስርዓት ሀብቶችን ይጠቀማል ማለት ነው. ይህ መተግበሪያዎች እንደ ማሳወቂያዎችን መቀበል ወይም ከበስተጀርባ ውሂብን ማዘመን ያሉ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን መዝጋት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ የስርዓት ሀብቶችን ለማስለቀቅ እና አፈፃፀሙን ለማሻሻል ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን መዝጋት ይችላሉ። ይህንን ለማድረግ በቀላሉ መተግበሪያውን ከማያ ገጹ ላይ ያንሸራትቱ ወይም እንደ መሳሪያዎ ላይ በመመስረት የ "X" ቁልፍን ይንኩ።
ጥ፡ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን መዝጋት የባትሪ ዕድሜን ይቆጥባል?
መ፡ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን መዝጋት የባትሪ ዕድሜን ለመቆጠብ ይረዳል፣በተለይም አፕሊኬሽኑ ሃብትን ያማከለ ከሆነ። ነገር ግን፣ አንዳንድ መተግበሪያዎች ከበስተጀርባ በራስ ሰር ዳግም ሊጀመሩ ይችላሉ፣ ስለዚህ እነሱን በየጊዜው መከታተል አስፈላጊ ነው።
በማጠቃለያው በአንድሮይድ መሳሪያዎ ላይ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን ማወቅ አፈጻጸምን ለማመቻቸት እና የባትሪ ዕድሜን ለማራዘም ይረዳል። ከላይ የተዘረዘሩትን ቀላል ደረጃዎች በመከተል እነዚህን መተግበሪያዎች በቀላሉ መከታተል እና በመሣሪያዎ አፈጻጸም ላይ ተጽዕኖ እንዳላሳደሩ ማረጋገጥ ይችላሉ።