በኔ iPhone ላይ ሁሉንም አሂድ መተግበሪያዎች እንዴት ማየት እችላለሁ?
በዛሬው ፈጣን ፍጥነት ባለው የዲጂታል አለም ስማርት ስልኮች የህይወታችን አስፈላጊ አካል ሆነዋል። ብዙ አፕሊኬሽኖች በእጃችን ይገኛሉ፣ በአይፎን ኮምፒውተሮቻችን ላይ ከበስተጀርባ ምን እየሰራ እንደሆነ ለማወቅ ቀላል ነው። ባትሪዎን የሚያሟጥጠውን መተግበሪያ ለመዝጋት እየፈለጉም ይሁኑ ወይም በአሁኑ ጊዜ ምን እንደሚሰራ ለማወቅ ከፈለጉ በ iPhone ላይ ያሉትን ሁሉንም አሂድ መተግበሪያዎች እንዴት እንደሚመለከቱ ማወቅ በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። መሣሪያዎን መቆጣጠር እንዲችሉ የሚያግዝዎ የደረጃ በደረጃ መመሪያ ይኸውና።
1 ደረጃ: የእርስዎን አይፎን ይክፈቱ እና ወደ መነሻ ማያ ገጽ ይሂዱ።
2 ደረጃ: የመነሻ አዝራሩን ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ። ይህ እርምጃ የመተግበሪያ መቀየሪያን ያመጣል፣ ይህም በአሁኑ ጊዜ ከበስተጀርባ የሚሰሩ ሁሉንም መተግበሪያዎች ያሳያል።
3 ደረጃ: በተለያዩ የመተግበሪያ ካርዶች ውስጥ ለማሰስ ወደ ግራ ወይም ቀኝ ያንሸራትቱ። እያንዳንዱ ካርድ አሂድ መተግበሪያን ይወክላል።
4 ደረጃ: መተግበሪያን ለመዝጋት ወደ ላይ እና ከማያ ገጹ ላይ ያንሸራትቱት። ይህ እርምጃ መተግበሪያውን እንዲያቋርጥ እና ከአሂድ መተግበሪያዎች ዝርዝር ያስወግደዋል።
በግድ የሚያቆሙ መተግበሪያዎች በአጠቃላይ ለመላ መፈለጊያ ዓላማዎች ወይም አንድ መተግበሪያ ምላሽ በማይሰጥበት ጊዜ የተጠበቁ መሆን እንዳለባቸው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። iOS የመተግበሪያ እንቅስቃሴን በብቃት ለማስተዳደር የተነደፈ ነው፣ እና መተግበሪያዎችን ያለአንዳች ልዩነት ማስገደድ የግድ አፈጻጸምን ወይም የባትሪ ዕድሜን ላያሻሽል ይችላል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ አፕ ከበስተጀርባ ሲሰራ ምን ማለት ነው?
መ: አንድ መተግበሪያ ከበስተጀርባ ሲሰራ፣ ምንም እንኳን በንቃት እየተጠቀሙበት ባይሆኑም አሁንም ንቁ እና የስርዓት ሀብቶችን እየበላ ነው ማለት ነው። ይህ መተግበሪያዎች እንደ ሙዚቃ መጫወት፣ አካባቢዎን ማዘመን ወይም ማሳወቂያዎችን መቀበል ያሉ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ያስችላቸዋል።
ጥ: ሁሉንም አሂድ አፕሊኬሽኖች በአዲስ የአይፎን ሞዴሎች ያለ መነሻ አዝራር ማየት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ የቤት ቁልፍ በሌለባቸው አዳዲስ የአይፎን ሞዴሎች (እንደ አይፎን ኤክስ እና ከዚያ በኋላ ያሉ) ሁሉንም አሂድ አፕሊኬሽኖች ከማያ ገጹ ግርጌ ወደ ላይ በማንሸራተት እና በስክሪኑ መሃል ላይ ለአፍታ በማቆም ማየት ይችላሉ። ይህ እርምጃ የመተግበሪያ መቀየሪያውን ያመጣል.
እነዚህን ቀላል ደረጃዎች በመከተል በእርስዎ iPhone ላይ የሚሰሩትን ሁሉንም መተግበሪያዎች በቀላሉ መከታተል ይችላሉ። የመተግበሪያ መቀየሪያውን በሃላፊነት መጠቀም እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መተግበሪያዎችን በግድ ብቻ እንዲያቋርጡ ያስታውሱ። መሳሪያዎን ይቆጣጠሩ እና ለስላሳ የተጠቃሚ ተሞክሮ ይደሰቱ።