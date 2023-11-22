መተግበሪያዎች ውሂብን እንዳይጠቀሙ እንዴት እገድባለሁ?
ስማርት ስልኮች የህይወታችን ዋና አካል በሆኑበት በዲጂታል ዘመን፣ የመረጃ አጠቃቀም ለብዙ ተጠቃሚዎች አሳሳቢ ሆኗል። ብዙ አፕሊኬሽኖች በቀጣይነት ከበስተጀርባ እየሰሩ በመሆናቸው ሳያውቁት ከፍተኛ መጠን ያለው ዳታ ለመጠቀም ቀላል ነው ይህም ወደ ያልተጠበቁ ክፍያዎች ወይም የኢንተርኔት ግንኙነት ቀርፋፋ ይሆናል። እንደ እድል ሆኖ፣ አፕሊኬሽኖች ከልክ ያለፈ ውሂብ እንዳይጠቀሙ የሚገድቡባቸው መንገዶች አሉ፣ ይህም የተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብ አጠቃቀምዎን እንደገና እንዲቆጣጠሩ ያስችልዎታል።
የውሂብ አጠቃቀምን መረዳት;
የመተግበሪያ ውሂብ አጠቃቀምን ወደ መገደብ ዘዴዎች ከመግባትዎ በፊት፣ ጥቂት ቁልፍ ቃላትን መረዳት አስፈላጊ ነው። የሞባይል ዳታ በተንቀሳቃሽ ስልክ አውታረ መረብዎ የሚሰጠውን የበይነመረብ ግንኙነት የሚያመለክት ሲሆን ዋይ ፋይ ደግሞ የሞባይል ዳታን ሳይጠቀሙ ከበይነመረቡ ጋር እንዲገናኙ የሚያስችል ገመድ አልባ አውታረ መረብ ነው። የውሂብ አጠቃቀም እንደ ድርን ማሰስ፣ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ወይም መተግበሪያዎችን በመጠቀም የተለያዩ ተግባራትን በሚያከናውንበት ጊዜ መሳሪያዎ የሚበላውን የውሂብ መጠን ያመለክታል።
የመተግበሪያ ውሂብ አጠቃቀምን የሚገድቡ ዘዴዎች፡-
1. የጀርባ መረጃን ማሰናከል፡- ብዙ መተግበሪያዎች በንቃት ባትጠቀምባቸውም ዳታ መጠቀማቸውን ቀጥለዋል። ይህንን ለመከላከል ለተወሰኑ መተግበሪያዎች የጀርባ ውሂብን ማሰናከል ይችላሉ። በአንድሮይድ መሳሪያዎች ላይ ወደ መቼት > አፕስ > [የመተግበሪያ ስም] > የውሂብ አጠቃቀም > የመተግበሪያ ዳራ ውሂብን ገድብ ይሂዱ። በiOS መሣሪያዎች ላይ ወደ ቅንብሮች > ሴሉላር > [የመተግበሪያ ስም] ይሂዱ እና “Background App Refresh”ን ያጥፉ።
2. የመተግበሪያ ዳታ መዳረሻን ይገድቡ፡- አንድሮይድ እና አይኦኤስ መሳሪያዎች የመተግበሪያውን የተንቀሳቃሽ ስልክ ዳታ መዳረሻ ለመገደብ አማራጮችን ይሰጣሉ። በአንድሮይድ ላይ ወደ መቼት > አፕስ > [የመተግበሪያ ስም] > የውሂብ አጠቃቀም > የመተግበሪያ ውሂብ አጠቃቀምን ገድብ ይሂዱ። በ iOS ላይ ወደ ቅንብሮች> ሴሉላር> [የመተግበሪያ ስም] ይሂዱ እና "የተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብ" ን ያጥፉ።
3. በተቻለ መጠን ዋይ ፋይን ተጠቀም፡ በሞባይል ዳታ ከመታመን ይልቅ ከዋይ ፋይ ኔትወርኮች ጋር መገናኘት የዳታ አጠቃቀምን በእጅጉ ይቀንሳል። መሣሪያዎ በሚገኝበት ጊዜ ሁሉ በቀጥታ ከታመኑ የWi-Fi አውታረ መረቦች ጋር መገናኘቱን ያረጋግጡ።
በየጥ:
ጥ፡ የመተግበሪያ ውሂብ አጠቃቀምን መገደብ የመተግበሪያውን ተግባር ይነካ ይሆን?
መ፡ የመተግበሪያ ውሂብ አጠቃቀምን መገደብ የበይነመረብ ግንኙነት የሚጠይቁ አንዳንድ ባህሪያትን ሊገድብ ይችላል፣እንደ ቅጽበታዊ ማሳወቂያዎች ወይም በመሣሪያዎች ላይ ያለ ውሂብ ማመሳሰል።
ጥ፡ የውሂብ አጠቃቀምን ስገድብ አሁንም መተግበሪያዎችን መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ፣ አሁንም መተግበሪያዎችን መጠቀም ትችላለህ፣ ግን የተገደበ ተግባር ሊኖራቸው ወይም የWi-Fi ግንኙነት ሊያስፈልጋቸው ይችላል።
ጥ፡ የመተግበሪያ ውሂብ አጠቃቀምን መገደብ የባትሪ ዕድሜን ይቆጥባል?
መ፡ አዎ፣ አፕሊኬሽኖች ትንሽ ዳታ ሲጠቀሙ፣ የባትሪ ሃይላቸውም አነስተኛ ነው፣ ይህም ወደ ተሻለ የባትሪ ህይወት ያመራል።
ለማጠቃለል፣ ያልተጠበቁ ክፍያዎችን ለማስወገድ እና ለስላሳ የበይነመረብ ተሞክሮ ለማቆየት የእርስዎን መተግበሪያ ውሂብ አጠቃቀም መቆጣጠር በጣም አስፈላጊ ነው። ከላይ የተጠቀሱትን ዘዴዎች በመከተል አፕሊኬሽኖችን ከመጠን ያለፈ ውሂብን በብቃት መገደብ እና የተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብ እቅድዎን በብቃት መጠቀሙን ማረጋገጥ ይችላሉ።