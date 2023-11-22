እንዴት ነው መተግበሪያን ከአይፎን እና ከውሂቡ ላይ እስከመጨረሻው መሰረዝ የምችለው?
ዛሬ በዲጂታል ዘመን ስማርት ስልኮቻችን የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። ለግንኙነት፣ መዝናኛ እና ምርታማነት በእነሱ ላይ እንተማመናለን። ነገር ግን፣ የእኛ መተግበሪያ ስብስቦች እያደጉ ሲሄዱ አላስፈላጊ መተግበሪያዎችን እና ተጓዳኝ ውሂባቸውን እስከመጨረሻው በመሰረዝ መሳሪያዎቻችንን ማበላሸት እንፈልጋለን። ይህንን በእርስዎ iPhone ላይ እንዴት እንደሚያደርጉት እያሰቡ ከሆነ ለደረጃ በደረጃ መመሪያ ያንብቡ።
በመጀመሪያ አንድ መተግበሪያን በመሰረዝ እና በማውረድ መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት አስፈላጊ ነው። አንድ መተግበሪያ ሲሰርዙ ሁሉንም ውሂቡን ጨምሮ ከመሣሪያዎ ላይ ሙሉ በሙሉ ያስወግዳሉ። በሌላ በኩል አፕ ማውረዱ አፑን በራሱ ያስወግዳል ነገር ግን ውሂቡ ሳይበላሽ ስለሚቆይ ምንም አይነት መረጃ ሳያጡ እንደገና እንዲጭኑት ያስችልዎታል።
አንድ መተግበሪያን ከእርስዎ iPhone እስከመጨረሻው ለመሰረዝ እነዚህን ቀላል ደረጃዎች ይከተሉ፡-
1. ማጥፋት የሚፈልጉትን መተግበሪያ በመነሻ ስክሪን ላይ ያግኙት።
2. መንቀጥቀጥ እስኪጀምር ድረስ የመተግበሪያውን አዶ ተጭነው ይያዙት።
3. በመተግበሪያው የላይኛው ግራ ጥግ ላይ የሚታየውን የ "X" አዶን ይንኩ።
4. አፑን ማጥፋት ትፈልግ እንደሆነ የሚጠይቅ ብቅ ባይ መልእክት ይመጣል። "ሰርዝ" ን መታ በማድረግ ውሳኔዎን ያረጋግጡ።
እነዚህን እርምጃዎች ከጨረሱ በኋላ መተግበሪያው ከእርስዎ አይፎን ላይ በቋሚነት ይሰረዛል እና ሁሉም ተዛማጅ ውሂቡ ይወገዳል።
በየጥ:
ጥ፡ የተሰረዘ መተግበሪያን እና ውሂቡን መልሼ ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ አይ፣ አንድ መተግበሪያን አንዴ ከሰረዙት፣ አፑን እና ውሂቡን ያካተተ መሳሪያዎ መጠባበቂያ ከሌለዎት በስተቀር መልሶ ማግኘት አይቻልም።
ጥ፡ መተግበሪያን መሰረዝ በእኔ iPhone ላይ የማከማቻ ቦታ ያስለቅቃል?
መ፡ አዎ መተግበሪያዎችን መሰረዝ በመሳሪያዎ ላይ ያለውን የማከማቻ ቦታ ለማስለቀቅ ይረዳል፣በተለይም መተግበሪያው ከሱ ጋር የተገናኘ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሂብ ካለው።
ጥ፡ አፕ በስህተት ከሰረዝኩ ምን ይከሰታል?
መ: አትጨነቅ! በስህተት ከApp Store የሰረዙትን ማንኛውንም መተግበሪያ በቀላሉ መጫን ይችላሉ። የመተግበሪያዎ ውሂብ ግን ምትኬ ከሌለዎት ወደነበረበት አይመለስም።
ለማጠቃለል ያህል፣ አላስፈላጊ መተግበሪያዎችን ከእርስዎ አይፎን ላይ መሰረዝ ቀላል ሂደት ነው ፣ ይህም መሳሪያዎን ለማራገፍ እና የማከማቻ ቦታን ለማስለቀቅ ይረዳል ። መተግበሪያዎችን በሚሰርዙበት ጊዜ መጠንቀቅዎን ያስታውሱ፣ ምክንያቱም ውሂባቸው ከተሰረዙ በኋላ ወደነበረበት መመለስ አይቻልም።