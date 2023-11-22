በአንድሮይድ ላይ ያልተፈለጉ ቀድሞ የተጫኑ መተግበሪያዎችን እንዴት መሰረዝ እችላለሁ?
ዛሬ በዲጂታል ዘመን ስማርት ስልኮች የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። እንደተገናኘን እንድንቆይ፣ መረጃን እንድንደርስ እና በጥቂት መታ ማድረግ የተለያዩ ተግባራትን እንድንፈጽም ያስችሉናል። ነገር ግን፣ ብዙ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች የሚያጋጥማቸው አንድ የተለመደ ብስጭት በመሳሪያቸው ላይ ያልተፈለጉ ቀድሞ የተጫኑ መተግበሪያዎች መኖራቸው ነው። እነዚህ መተግበሪያዎች፣ እንዲሁም bloatware በመባል ይታወቃሉ፣ ብዙ ጊዜ ጠቃሚ የማከማቻ ቦታን ይወስዳሉ እና ለመቋቋም አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ, እንዴት እነሱን ማስወገድ ይችላሉ?
Bloatwareን መረዳት፡ Bloatware ከአንድሮይድ መሳሪያዎ ጋር አብረው የሚመጡ ቀድሞ የተጫኑ መተግበሪያዎችን ይመለከታል። እነዚህ መተግበሪያዎች በተለምዶ በመሣሪያው አምራች ወይም በሞባይል አገልግሎት አቅራቢው የተጫኑ ናቸው እና በተለመዱት ዘዴዎች ሊራገፉ አይችሉም።
Bloatware ን በማራገፍ ላይ ብሮውዘርን ከመሣሪያዎ ስር ሳያደርጉት ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ባይችሉም (ዋስትናዎን ሊያበላሹ እና ሌሎች ችግሮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ) እነዚህን አላስፈላጊ መተግበሪያዎችን ለማሰናከል ወይም ለመደበቅ መንገዶች አሉ። ይህንን ለማድረግ ወደ መሳሪያዎ መቼቶች ይሂዱ፣ “Apps” ወይም “Applications” የሚለውን ይምረጡ እና ከዚያ ማሰናከል የሚፈልጉትን መተግበሪያ ይምረጡ። ከዚያ ሆነው መተግበሪያው እንዳይሰራ ለመከላከል እና ከመተግበሪያዎ መሳቢያ ውስጥ ለማስወገድ የ"Disable" ወይም ""አጥፋ" ቁልፍን መታ ማድረግ ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡- bloatwareን ከአንድሮይድ መሳሪያዬ ላይ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ እችላለሁ?
መ: መሳሪያዎን ሩት ካላደረጉት በስተቀር bloatwareን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አይችሉም። ነገር ግን፣ የማከማቻ ቦታ ለማስለቀቅ እና እንዳይሄዱ ለመከላከል እነዚህን መተግበሪያዎች ማሰናከል ወይም መደበቅ ይችላሉ።
ጥ፡ bloatware ን ማሰናከል በመሣሪያዬ አፈጻጸም ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል?
መ: bloatware ን ማሰናከል በመሣሪያዎ አፈጻጸም ላይ ጉልህ ተጽእኖ ሊኖረው አይገባም። እንዲያውም የሥርዓት ሀብቶችን በማስለቀቅ አፈጻጸሙን ሊያሻሽል ይችላል።
ጥ፡ የተበላሹ መተግበሪያዎችን እንደገና መጫን እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ወደ ጎግል ፕሌይ ስቶር በመሄድ እና መተግበሪያውን በመፈለግ የአካል ጉዳተኛ መተግበሪያዎችን እንደገና መጫን ይችላሉ። ከዚያ, ማውረድ እና እንደገና መጫን ይችላሉ.
ለማጠቃለል ያህል፣ ያልተፈለጉ ቀድሞ የተጫኑ መተግበሪያዎችን ከእርስዎ አንድሮይድ መሳሪያ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ባይችሉም፣ የማከማቻ ቦታን ለማግኘት እና አፈፃፀሙን ለማሻሻል ማሰናከል ወይም መደበቅ ይችላሉ። ከላይ የተጠቀሱትን ቀላል ደረጃዎች በመከተል መሳሪያዎን መቆጣጠር እና እንደ ምርጫዎ ማበጀት ይችላሉ.