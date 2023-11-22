ባትሪዬን የሚያሟጥጡ መተግበሪያዎችን እንዴት መሰረዝ እችላለሁ?
ዛሬ በዲጂታል ዘመን ስማርት ስልኮች የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። ከግንኙነት እስከ መዝናኛ፣ በእነዚህ መሳሪያዎች ላይ በጣም እንመካለን። ይሁን እንጂ ብዙ የስማርትፎን ተጠቃሚዎች የሚያጋጥማቸው አንድ የተለመደ ጉዳይ በፍጥነት የሚያፈስ ባትሪ ነው። ከዚህ ችግር ጀርባ በርካታ ምክንያቶች ሊኖሩ ቢችሉም፣ አንድ ዋነኛ ተጠያቂው ብዙውን ጊዜ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎች ናቸው። ስለዚህ፣ እነዚህን ባትሪ የሚጨምሩ መተግበሪያዎችን እንዴት መለየት እና መሰረዝ ይችላሉ? እንተዘይኮይኑ ንዓና ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህግደፍ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ምእታው እዩ።
ወንጀለኞችን መለየት
ባትሪዎን የሚያፈሱ መተግበሪያዎችን ለመለየት የሚከተሉትን ደረጃዎች መከተል ይችላሉ:
1. ወደ ስልክዎ ቅንጅቶች ይሂዱ እና "ባትሪ" ወይም "የባትሪ አጠቃቀም" የሚለውን ይምረጡ.
2. የመተግበሪያዎችን ዝርዝር እና የየራሳቸውን የባትሪ አጠቃቀም መቶኛ ይፈልጉ።
3. ከፍተኛ መጠን ያለው የባትሪ ሃይል የሚጠቀሙ መተግበሪያዎችን ይተንትኑ።
የባትሪ ማስወገጃ መተግበሪያዎችን በመሰረዝ ላይ
አንዴ ባትሪዎን የሚያወጡትን መተግበሪያዎች ለይተው ካወቁ በኋላ እነሱን ለመቋቋም ጥቂት አማራጮች አሉዎት፡-
1. ማራገፍ፡- አፕ ብዙ ጊዜ የማይጠቀሙ ከሆነ ወይም አላስፈላጊ ሆኖ ካገኙት በቀላሉ ከመሳሪያዎ ላይ ያራግፉት። ይህ የማጠራቀሚያ ቦታን ነጻ ከማድረግ በተጨማሪ የባትሪዎን ኃይል እንዳይበላው ይከላከላል።
2. ማሰናከል፡- አንዳንድ ቀድሞ የተጫኑ አፕሊኬሽኖች ማራገፍ አይቻልም ነገርግን ማሰናከል ይችላሉ። ይህ ከበስተጀርባ እንዳይሰሩ እና ባትሪዎን እንዳያጠፉ ያደርጋቸዋል።
3. አመቻች፡- ብዙ መተግበሪያዎች አብሮ የተሰራ የባትሪ ማሻሻያ ባህሪ አላቸው። ሙሉ በሙሉ ሳያራግፉ ወይም ሳያሰናክሉ የባትሪ ፍጆታቸውን ለመቀነስ ይህን አማራጭ ያንቁ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ አፕ ከበስተጀርባ ሲሰራ ምን ማለት ነው?
መ፡ አንድ መተግበሪያ ከበስተጀርባ ሲሰራ፣ በንቃት እየተጠቀሙበት ባትሆኑም የስርዓት ግብዓቶችን ገባሪ እና የሚፈጅ ማለት ነው።
ጥ: ሁሉንም የባትሪ ሃይል የሚጠቀሙ መተግበሪያዎችን መሰረዝ እችላለሁ?
መ: አንዳንዶቹን ለመሣሪያዎ ትክክለኛ አሠራር አስፈላጊ ስለሆኑ ሁሉንም መተግበሪያዎች መሰረዝ አይመከርም። ይልቁንስ እምብዛም የማይጠቀሙባቸውን ወይም አላስፈላጊ ሆነው የሚያገኙትን በመለየት እና በመሰረዝ ላይ ያተኩሩ።
ጥ፡- ባትሪ የሚወስዱ መተግበሪያዎችን መሰረዝ ከባትሪ ጋር የተያያዙ ችግሮቼን ይፈታል?
መ፡ ባትሪ የሚወስዱ አፕሊኬሽኖችን መሰረዝ የባትሪህን ህይወት በእጅጉ ሊያሻሽል ቢችልም ለባትሪ መሟጠጥ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሌሎች ምክንያቶች እንደ ስክሪን ብሩህነት፣ የአውታረ መረብ ግንኙነት ወይም የሃርድዌር ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ።
ለማጠቃለል ያህል ባትሪ የሚወስዱ መተግበሪያዎችን መለየት እና መሰረዝ የስማርትፎንዎን የባትሪ ዕድሜ ለማራዘም ይረዳል። ከላይ የተጠቀሱትን እርምጃዎች በመከተል የመሣሪያዎን የኃይል ፍጆታ መቆጣጠር እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ ባትሪ መደሰት ይችላሉ።