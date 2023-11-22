ያልተፈለገ ኢንስታግራምን እንዴት ማገድ እችላለሁ?
ዛሬ በዲጂታል ዘመን፣ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። በጣም ታዋቂ ከሆኑ የመሣሪያ ስርዓቶች አንዱ የሆነው Instagram ተጠቃሚዎች ከጓደኞች ጋር እንዲገናኙ፣ ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን እንዲያካፍሉ እና አዲስ ይዘት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ሆኖም የ Instagram ተወዳጅነት እየጨመረ በመምጣቱ የማይፈለጉ መስተጋብሮች እና ከማያውቋቸው ሰዎች የሚመጡ መልዕክቶችም የተለመደ ክስተት ሆነዋል። ስለዚህ ያልተፈለጉ የ Instagram መለያዎችን እንዴት ማገድ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስደሳች የመስመር ላይ ተሞክሮን እንዴት ማቆየት ይችላሉ? ማወቅ ያለብዎት ነገር ይኸውና.
በ Instagram ላይ አንድን ሰው ማገድ ማለት ምን ማለት ነው?
አንድን ሰው በ Instagram ላይ ማገድ ማለት በመድረክ ላይ ከእርስዎ ጋር እንዳይገናኝ እየከለከሉ ነው ማለት ነው። አንድን ሰው ስታግድ መገለጫህን፣ ልጥፎችህን ወይም ታሪኮችህን ማየት አይችልም። በተጨማሪም፣ ቀጥታ መልዕክቶችን ሊልኩልዎ ወይም በልጥፎቻቸው ወይም አስተያየቶቻቸው ላይ መለያ ሊሰጡዎት አይችሉም።
በ Instagram ላይ አንድ ሰው እንዴት እንደሚታገድ?
አንድን ሰው በ Instagram ላይ ማገድ ቀላል ሂደት ነው። በመጀመሪያ, ለማገድ ወደሚፈልጉት ሰው መገለጫ ይሂዱ. ከዚያ በመገለጫቸው በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ የሚገኙትን ሶስት ነጥቦችን መታ ያድርጉ። አንድ ምናሌ ይመጣል, እና "አግድ" የሚለውን አማራጭ መምረጥ አለብዎት. Instagram ማረጋገጫ ይጠይቃል፣ እና አንዴ ካረጋገጡ በኋላ ሰውየው ይታገዳል።
የታገደ ሰው አሁንም በጋራ ጓደኞቼ ልጥፎች ላይ የእኔን አስተያየት ማየት ይችላል?
አይ፣ አንድን ሰው Instagram ላይ ስታግድ፣ በጋራ ጓደኞች ልጥፎች ላይ አስተያየትህን ማየት አይችልም። የማገጃ ባህሪው ከታገደው ሰው ጋር ያለዎት ግንኙነት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ያረጋግጣል።
አንድን ሰው በስህተት ካገድኩ ምን ይሆናል?
በስህተት Instagram ላይ የሆነን ሰው ካገዱ፣ አይጨነቁ። ጥቂት ቀላል ደረጃዎችን በመከተል በቀላሉ ማገድ ይችላሉ። ወደ መገለጫዎ ይሂዱ እና ከላይ በቀኝ ጥግ ላይ ያሉትን ሶስት መስመሮች ይንኩ እና "ቅንጅቶች" ን ይምረጡ። ከዚያ ወደ “ግላዊነት” እና በመቀጠል “የታገዱ መለያዎች” ይሂዱ። ያገዱዋቸውን ሁሉንም አካውንቶች ዝርዝር ያገኛሉ እና በስህተት ያገዱትን ሰው ማገድ ይችላሉ።
ለማጠቃለል ያህል ያልተፈለጉ የ Instagram መለያዎችን ማገድ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስደሳች የመስመር ላይ ተሞክሮን ለመጠበቅ ወሳኝ እርምጃ ነው። ከላይ የተዘረዘሩትን ቀላል ደረጃዎች በመከተል የ Instagram ምግብዎ ካልተፈለገ መስተጋብር የፀዳ መሆኑን በማረጋገጥ እንደ አስፈላጊነቱ መለያዎችን በቀላሉ ማገድ እና መክፈት ይችላሉ።