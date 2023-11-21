ከሺንግሪክስ ክትባት በኋላ ጉሊያን ባሬ ምን ያህል የተለመደ ነው?
በቅርብ ዓመታት ውስጥ የሺንግሪክስ ክትባት በ varicella-zoster ቫይረስ ምክንያት የሚከሰት ህመም እና የሚያዳክም በሽታን ለመከላከል ውጤታማ የመከላከያ እርምጃ ታዋቂነት አግኝቷል. ሆኖም፣ በሺንግሪክስ ክትባት እና በጊሊያን ባሬ ሲንድሮም (ጂቢኤስ)፣ ያልተለመደ የነርቭ ዲስኦርደር መካከል ሊኖር ስለሚችል ግንኙነት ስጋቶች ተነስተዋል። ወደ ርዕሰ ጉዳዩ እንግባና እውነታውን እንመርምር።
ጂቢኤስ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት በስህተት የዳርቻ ነርቮችን በማጥቃት ወደ ጡንቻ ድክመት እና በከባድ ሁኔታዎች ሽባ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው። የጂቢኤስ ትክክለኛ መንስኤ ባይታወቅም ብዙውን ጊዜ በቫይራል ወይም በባክቴሪያ የሚመጡ በሽታዎችን ጨምሮ በኢንፌክሽን ይቀድማል። ከክትባት በኋላ የጂቢኤስ (GBS) የመያዝ ዕድሉ በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም፣ አንዳንድ ክትባቶች የጎንዮሽ ጉዳት ሊሆን እንደሚችል ተስተውሏል።
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) እንደገለጸው ከሺንግሪክስ ክትባት በኋላ የጂቢኤስ መከሰት በአንድ ሚሊዮን መጠን ከ 1 እስከ 2 ጉዳዮች ይገመታል. ይህ ስጋት ከ 1 ጉዳዮች ውስጥ 3,000 ያህል እንደሚሆን የሚገመተው ከተፈጥሮ የሺንግልዝ ኢንፌክሽን በኋላ ጂቢኤስ የመያዝ እድሉ ዝቅተኛ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የጉሊያን ባሬ ሲንድሮም ምልክቶች ምንድ ናቸው?
መ: የጂቢኤስ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ የሚጀምሩት በደካማነት እና በእግር መወጠር ሲሆን ወደ ጡንቻ ድክመት ወይም ሽባነት ሊሸጋገሩ ይችላሉ። በተጨማሪም በላይኛው የሰውነት ክፍል, ፊት እና የመተንፈስ ጡንቻዎች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል.
ጥ፡ ለሁሉም ክትባቶች የGBS አደጋ ተመሳሳይ ነው?
መ: አይ፣ የጂቢኤስ ስጋት እንደ ክትባቱ ይለያያል። እንደ ወቅታዊ የኢንፍሉዌንዛ ክትባት ያሉ አንዳንድ ክትባቶች በትንሹ የጂቢኤስ ስጋት ጋር ተያይዘው ቆይተዋል, ሌሎች ደግሞ ምንም ጠቃሚ ግንኙነት አላሳዩም.
ጥ፡ የሺንግሪክስ ክትባት ስለማግኘት ልጨነቅ ይገባል?
መ: ከ Shingrix ክትባት በኋላ የጂቢኤስ በሽታ የመያዝ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ሺንግልዝ እና ውስብስቦቹን በመከላከል ረገድ የክትባት ጥቅሞች ሊያስከትሉ ከሚችሉ አደጋዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። በግለሰብ የጤና ሁኔታዎ ላይ በመመስረት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ ሁልጊዜ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር ጥሩ ነው።
ለማጠቃለል ያህል፣ የሺንግሪክስ ክትባት ከወሰዱ በኋላ የጊሊያን ባሬ ሲንድረም በሽታ የመያዝ እድሉ አነስተኛ ቢሆንም፣ ከተፈጥሯዊ የሺንግልዝ ኢንፌክሽን ጋር ተያይዞ ከሚመጣው አደጋ ጋር ሲነፃፀር የመከሰቱ አጋጣሚ በጣም ያነሰ ነው። ክትባቱ ሺንግልዝ እና ውስብስቦቹን ለመከላከል ወሳኝ መሳሪያ ሆኖ ይቆያል፣ እና የሺንግሪክስ ክትባት ጥቅሞች ሊያስከትሉ ከሚችሉ አደጋዎች የበለጠ ናቸው።