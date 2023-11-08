የብሎክቼይን መሳሪያዎች የነገሮች ኢንተርኔት (አይኦቲ) አብዮት እያደረጉ ያሉት እንዴት ነው?
የነገሮች ኢንተርኔት (አይኦቲ) በቴክኖሎጂ ኢንደስትሪው ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ያህል ወሬ ሆኖ ቆይቷል። እርስ በርስ የሚግባቡ እና እርስ በርስ የሚለዋወጡትን እርስ በርስ የሚገናኙ መሳሪያዎችን አውታረመረብ ያመለክታል. ከስማርት ቤቶች እስከ የኢንዱስትሪ አውቶሜሽን፣ አይኦቲ የተለያዩ ዘርፎችን የመቀየር አቅም አለው። ሆኖም፣ ከአይኦቲ ጋር የተያያዙት የደህንነት እና የግላዊነት ስጋቶች ሁሌም ትልቅ እንቅፋት ናቸው። የብሎክቼይን ቴክኖሎጂ የሚሰራበት ቦታ ይህ ነው።
Blockchain፣ እንደ Bitcoin ካሉ cryptocurrencies በስተጀርባ ያለው ቴክኖሎጂ ያልተማከለ እና ግልጽነት ያለው ደብተር በበርካታ ኮምፒውተሮች ላይ የሚደረጉ ግብይቶችን ይመዘግባል። የመረጃውን ታማኝነት እና ደህንነት የሚያረጋግጥ እና የማይለወጥ በማድረግ የመረጃውን ትክክለኛነት ያረጋግጣል። አሁን የብሎክቼይንን ኃይል ከአይኦቲ መሳሪያዎች ጋር በማዋሃድ አስቡት። ይህ ጥምረት ከስማርት መሳሪያዎች ጋር የምንገናኝበትን መንገድ የመቀየር እና የውሂብን ደህንነት የማረጋገጥ አቅም አለው።
በ IoT ውስጥ blockchainን መጠቀም ቁልፍ ከሆኑት ጥቅሞች አንዱ የተሻሻለ ደህንነት ነው። ባህላዊ የተማከለ ስርዓቶች ለሳይበር ጥቃቶች የተጋለጡ ናቸው, ምክንያቱም አንድ ብልሽት አንድ ነጥብ መላውን አውታረመረብ ሊጎዳ ይችላል. በብሎክቼይን እያንዳንዱ ግብይት በብሎክ ውስጥ ተመዝግቦ ከቀዳሚው ጋር በማገናኘት ለመለወጥ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ የመረጃ ሰንሰለት ይፈጥራል። ይህ ለሰርጎ ገቦች በአይኦቲ መሳሪያዎች መካከል የሚተላለፉ መረጃዎችን ለማበላሸት የማይቻል ያደርገዋል።
በተጨማሪም blockchain በአይኦቲ መሳሪያዎች መካከል ደህንነቱ የተጠበቀ የአቻ-ለ-አቻ ግብይቶችን ያስችለዋል ያለ አማላጆች። ይህ የተማከለ ባለስልጣናትን አስፈላጊነት ያስወግዳል, ወጪዎችን ይቀንሳል እና ቅልጥፍናን ይጨምራል. ለምሳሌ፣ በዘመናዊ የቤት ሁኔታ ውስጥ፣ blockchain እንደ ቴርሞስታት፣ መብራቶች እና የደህንነት ስርዓቶች ባሉ መሳሪያዎች መካከል ቀጥተኛ ግንኙነትን በማእከላዊ ማዕከል ላይ ሳይደገፍ ማድረግ ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ የነገሮች ኢንተርኔት (IoT) ምንድን ነው?
መ: የነገሮች በይነመረብ እርስ በርስ የሚግባቡ እና እርስ በርስ የሚለዋወጡትን እርስ በርስ የሚገናኙ መሳሪያዎችን አውታረመረብ ያመለክታል.
ጥ፡ blockchain ምንድን ነው?
መ: Blockchain ያልተማከለ እና ግልጽነት ያለው ደብተር ሲሆን ይህም በብዙ ኮምፒውተሮች ላይ የሚደረጉ ግብይቶችን የሚመዘግብ፣ የውሂብ ታማኝነትን እና ደህንነትን ያረጋግጣል።
ጥ፡ blockchain በአይኦቲ ውስጥ ደህንነትን የሚያጠናክረው እንዴት ነው?
መ፡ Blockchain መረጃን የሚከለክል እና የማይለወጥ ያደርገዋል፣ ይህም ሰርጎ ገቦች በአይኦቲ መሳሪያዎች መካከል የሚተላለፉ መረጃዎችን ለመለወጥ እጅግ በጣም ከባድ ያደርገዋል።
ጥ፡ blockchain በአይኦቲ ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ የአቻ ለአቻ ግብይቶችን እንዴት ያስችላል?
መ: Blockchain የሽምግልና ፍላጎትን ያስወግዳል, የ IoT መሳሪያዎች በቀጥታ እንዲገናኙ እና እርስ በርስ እንዲግባቡ ያስችላቸዋል, ወጪዎችን ይቀንሳል እና ውጤታማነትን ይጨምራል.
በማጠቃለያው የብሎክቼይን ቴክኖሎጂ ከአይኦቲ መሳሪያዎች ጋር መቀላቀል ከስማርት መሳሪያዎች ጋር የምንገናኝበትን መንገድ የመቀየር አቅም አለው። ደህንነትን በማሳደግ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የአቻ ለአቻ ግብይቶችን በማንቃት blockchain መሳሪያዎች ይበልጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ቀልጣፋ የአይ.ኦ. ይህ ቴክኖሎጂ በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ከስማርት ቤቶች እስከ የኢንዱስትሪ አውቶሜሽን ድረስ ጉልህ እድገቶችን ለማየት እንጠብቃለን።